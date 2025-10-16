Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người tranh giành tiền mặt tại khu đô thị Ocean Park 1 (xã Gia Lâm, Hà Nội).

Theo clip, khoảng 5 - 6 người liên tục giằng co quanh những túi tiền lớn. Trong lúc hỗn loạn, tiền mặt rơi vung vãi khắp nền nhà. Một số người cúi xuống nhặt không kịp, trong khi phía còn lại liên tục la hét, yêu cầu gọi công an.

Hình ảnh chụp từ clip.

Chỉ sau vài phút, lực lượng bảo vệ tòa nhà đã có mặt để can thiệp, ngăn chặn vụ việc. Trao đổi với PV VietNamNet chiều 16/10, lãnh đạo Công an xã Gia Lâm xác nhận có sự việc trên.

"Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin, đồng thời phối hợp với Công an TP Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân", vị này thông tin.