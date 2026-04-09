Tại cuộc họp thường kỳ chiều 9/4, bà Hoàng Thu Hằng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – cho biết Bộ Xây dựng đang hoàn thiện các quy định liên quan đến phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện trong khu chung cư.

Theo thống kê, cả nước hiện có hơn 2 triệu xe máy điện và khoảng 300.000 ô tô điện. Số lượng phương tiện tăng nhanh kéo theo nhu cầu lớn về chỗ đỗ, trạm sạc và đổi pin, đặc biệt tại các khu chung cư có mật độ dân cư cao.

Dù hệ thống pháp luật hiện hành đã có quy định về quản lý vận hành, an toàn kỹ thuật và phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong nhà chung cư, song thực tế cho thấy xe điện và hạ tầng sạc có những đặc thù riêng so với phương tiện sử dụng động cơ đốt trong. Vì vậy, việc bổ sung các yêu cầu kỹ thuật phù hợp là cần thiết để đảm bảo an toàn và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cư dân.

Dự thảo quy chuẩn mới không bắt buộc chung cư hiện hữu phải bố trí chỗ để xe điện và trạm sạc. Ảnh minh họa: Hoàng Hiệp.

Bộ Xây dựng cho biết việc xây dựng quy định mới được thực hiện thận trọng do ảnh hưởng tới nhiều đối tượng, từ cư dân, chủ đầu tư đến công tác quản lý vận hành và yêu cầu PCCC tại cả chung cư cũ và mới.

Thời gian qua, Bộ đã rà soát các quy định hiện hành, đồng thời đề nghị các địa phương báo cáo tình hình triển khai quy chuẩn nhà chung cư, làm rõ những vướng mắc liên quan đến bố trí và vận hành hệ thống sạc xe điện.

Cùng với đó, Bộ phối hợp khảo sát thực tế tại một số khu chung cư ở Hà Nội để ghi nhận ý kiến từ cư dân, chủ đầu tư và chính quyền địa phương.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư đã được hoàn thiện, lấy ý kiến các bộ, ngành và công khai để tham vấn rộng rãi.

Theo dự thảo, đối với chung cư mới, chủ đầu tư phải bố trí khu vực để xe điện và khu vực sạc cho cư dân. Việc này phù hợp với lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh tại các địa phương.

Trong khi đó, với chung cư hiện hữu, việc bố trí chỗ để xe điện và trạm sạc không bắt buộc. Nội dung này phụ thuộc vào điều kiện thực tế về không gian và hạ tầng kỹ thuật của từng công trình.

Dự thảo hiện đang được Bộ Khoa học và Công nghệ cho ý kiến trước khi hoàn tất thủ tục thẩm định, ban hành, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4/2026.

Đáng chú ý, nội dung sửa đổi tập trung vào 3 nhóm chính: khu vực sạc xe điện, khu vực để xe điện và khu vực đổi pin.

Trong đó, khu vực sạc được quy định cụ thể về vị trí, thứ tự ưu tiên bố trí, yêu cầu phân vùng độc lập, giới hạn số lượng trụ sạc nhằm đảm bảo an toàn PCCC, cùng các tiêu chuẩn về hệ thống điện, chiếu sáng và thiết bị sạc.

Khu vực để xe điện phải được tách biệt với khu để xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về hệ thống điện, chiếu sáng và PCCC.

Đối với khu vực đổi pin, dự thảo đưa ra các tiêu chuẩn về vị trí lắp đặt, hệ thống điện, chống sét, chiếu sáng và các yêu cầu an toàn đối với tủ đổi pin.