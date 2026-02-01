Ngày 27/2, TP Hà Nội ban hành Kế hoạch chuyển đổi phương tiện taxi sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn.

Theo đó, thành phố đưa ra lộ trình chậm nhất đến năm 2030 hoàn thành 100% việc chuyển đổi này với lộ trình dự kiến: năm 2026 đạt 63–64%; năm 2027 đạt 68–70%; năm 2028 đạt 74–77%; năm 2029 đạt 88–96% và 2030 đạt 100%.

Ảnh minh hoạ: Đình Hiếu.

Kế hoạch này gắn với Đề án vùng phát thải thấp. Thành phố sẽ từng bước hạn chế, tiến tới dừng lưu thông phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch không đạt chuẩn trong khu vực áp dụng.

UBND TP sẽ trình HĐND ban hành nghị quyết hỗ trợ chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Các chính sách dự kiến gồm: hỗ trợ lãi suất vay cho doanh nghiệp chuyển đổi taxi điện; tạo điều kiện tiếp cận vốn ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển TP và Quỹ Bảo vệ môi trường; giảm lệ phí đăng ký, cấp biển số; ưu đãi giá trông giữ xe; hỗ trợ vốn và giải phóng mặt bằng cho đơn vị đầu tư trạm sạc.

Thành phố cũng kiến nghị kéo dài chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ đối với ô tô điện, đặc biệt là xe kinh doanh taxi.

Hà Nội hiện có hơn 14.300 xe taxi đang hoạt động, trong đó gần 8.800 xe là xe điện. Bên cạnh đó, còn khoảng 13.600 xe đang ngừng hoạt động, chờ thay thế. Tổng số taxi dự kiến phải chuyển đổi đến năm 2030 là gần 28.000 xe.

Hạ tầng sạc được thành phố xác định là điều kiện then chốt. Trạm sạc sẽ ưu tiên bố trí tại khu vực trung tâm, các tuyến vành đai, sân bay, nhà ga, bến xe và đầu mối giao thông lớn; khuyến khích tận dụng bãi đỗ xe công cộng, trạm xăng dầu hiện hữu để lắp đặt trạm sạc.