Sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng, nhiều căn hộ tại Khu đô thị Pháp Vân đang được chào bán trên 60 triệu đồng/m2, với giá mỗi căn lên tới hơn 5 tỷ đồng.

Khu đô thị mới Pháp Vân được khởi công từ tháng 10/2002 và hoàn thành các hạng mục chính vào năm 2005, do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô khoảng 35ha, bao gồm chung cư thương mại, tái định cư và khu nhà ở sinh viên, xã hội.

Các tòa chung cư thuộc khu nhà ở thương mại và tái định cư do HUD phát triển thường được gọi theo tên Nơ. Phần lớn các tòa cao 9-11 tầng, được quy hoạch với mật độ tương đối thấp, có khuôn viên cây xanh và sân chơi nội khu.

Các khu chung cư được xây dựng và bàn giao theo từng giai đoạn trong khoảng năm 2005-2008. Căn hộ chủ yếu có diện tích khoảng 60-88m2, phù hợp với các hộ gia đình có nhu cầu 2-3 phòng ngủ.

Bên cạnh các tòa nhà của HUD, khu đô thị còn có 6 tòa nhà A1-A6 cao 19 tầng thuộc khu nhà ở sinh viên, được thành phố đầu tư xây dựng từ năm 2009.

Dự án chung cư tại Pháp Vân. Ảnh: D.Anh

Thời điểm những căn hộ đầu tiên được đưa ra thị trường khoảng năm 2004-2008, giá bán ban đầu do chủ đầu tư công bố được cho là khoảng 4,5-7,5 triệu đồng/m2. Với diện tích phổ biến 60-88m2, giá một căn hộ khi đó chỉ vài trăm triệu đồng.

Đến giai đoạn 2012-2016, giá chào bán căn hộ trên thị trường thứ cấp tăng lên khoảng 14-18 triệu đồng/m2. Sau đó, mặt bằng giá tiếp tục đi lên cùng với sự phát triển của hạ tầng khu vực phía Nam Hà Nội và đà tăng của thị trường chung cư.

Theo một số môi giới, thị trường chung cư tại Pháp Vân hiện kém sôi động hơn một số khu vực có nguồn cung mới do quy hoạch từ khá sớm, các tòa nhà đã có tuổi đời trên 15 năm. Mật độ dân cư tại nhiều khu còn thấp, hoạt động kinh doanh, dịch vụ chưa phát triển mạnh, thiếu các tuyến phố thương mại sầm uất.

Những yếu tố này khiến sức hút đối với người mua ở thực và thanh khoản căn hộ thấp hơn một số khu vực có nguồn cung mới và hệ thống tiện ích phát triển.

Chung cư hơn 20 năm tuổi giá hơn 60 triệu đồng/m2

Ông Nguyễn Văn Việt, môi giới bất động sản, cho rằng sau nhiều năm, Pháp Vân đã trở thành khu dân cư hình thành tương đối hoàn chỉnh với hệ thống nhà ở, trường học, dịch vụ và hạ tầng giao thông sẵn có.

Lợi thế của các căn hộ cũ tại đây là diện tích tương đối rộng và môi trường sống đã ổn định. Tuy nhiên, tuổi đời công trình, chất lượng nội thất và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn sống là những yếu tố người mua phải cân nhắc khi so sánh với các dự án chung cư mới ở khu vực phía Nam.

Các chung cư tại Pháp Vân được đưa vào sử dụng nhiều năm. Ảnh: D.Anh

Hiện giá chào bán căn hộ tại Pháp Vân phổ biến khoảng 55-68 triệu đồng/m2, tùy tòa, diện tích, tầng, vị trí và chất lượng nội thất. Một số căn được rao trên 60 triệu đồng/m2. Tổng giá mỗi căn dao động khoảng 3,5-5,8 tỷ đồng.

Tại tòa Nơ 1, các căn 3 phòng ngủ diện tích 81-82m2 được chào bán khoảng 4,6-5,2 tỷ đồng, tương đương 57-63 triệu đồng/m2. Tại Nơ 2, một căn 2 phòng ngủ diện tích 68-70m2 có giá khoảng 4-4,3 tỷ đồng, tương đương 58-63 triệu đồng/m2.

Tòa Nơ 6 có các căn 2 phòng ngủ diện tích khoảng 60m2, giá chào bán 3,5-3,8 tỷ đồng, tương đương 58-63 triệu đồng/m2. Tại Nơ 7, căn 3 phòng ngủ diện tích 82-88m2 có giá khoảng 5-5,4 tỷ đồng, tương đương 61-64 triệu đồng/m2.

Ở Nơ 8, căn hộ 3 phòng ngủ diện tích khoảng 85m2 được chào bán khoảng 5,2-5,5 tỷ đồng, tương đương 61-65 triệu đồng/m2. Các tòa Nơ 18 và Nơ 19 có căn 3 phòng ngủ diện tích 78-86m2, giá khoảng 4,8-5,3 tỷ đồng, tương đương 60-65 triệu đồng/m2.

Tại Nơ 23, các căn 2 phòng ngủ diện tích 63-74m2 được chào bán khoảng 3,8-4,7 tỷ đồng, tương đương 60-63 triệu đồng/m2.