Sau nhiều năm, nhiều chung cư tại Văn Phú ghi nhận mức tăng giá nhiều lần. Tuy nhiên, có dự án sau hơn 10 năm vẫn chưa thể bàn giao nhà.

Khu đô thị mới Văn Phú được khởi công vào năm 2007-2008, do CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest làm chủ đầu tư chính. Dự án có quy mô khoảng 77ha, tổng mức đầu tư ban đầu hơn 2.100 tỷ đồng, hình thành trong giai đoạn thị trường bất động sản mở rộng về phía Tây Hà Nội.

Giai đoạn 2010-2012, các sản phẩm thấp tầng và đất nền tại khu đô thị lần lượt được bàn giao. Sau đó, nhiều dự án chung cư cũng được triển khai tại khu vực này.

Chung cư Văn Phú Victoria (tổ hợp CT9) được khởi công xây dựng từ năm 2010. Dự án bắt đầu bàn giao căn hộ cho cư dân từ khoảng tháng 8/2014. Khối CT9 của Văn Phú Victoria gồm 3 tòa tháp cao 39 tầng, cũng do CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest làm chủ đầu tư.

Một dự án khác tại khu đô thị là Daewoo Cleve, do Công ty TNHH Hibrand Việt Nam làm chủ đầu tư. Chung cư này từng được kỳ vọng trở thành một tổ hợp căn hộ cao cấp mang phong cách Hàn Quốc tại Hà Đông. Quy hoạch ban đầu gồm 15 tòa nhà cao từ 26 đến 36 tầng, tổng vốn đầu tư hàng trăm triệu USD.

Cuối năm 2011, chủ đầu tư mở bán những căn hộ đầu tiên với giá chào bán khoảng 23-28 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, thị trường bất động sản khó khăn cùng những vấn đề về tài chính của công ty mẹ tại Hàn Quốc khiến dự án không thể triển khai theo kế hoạch.

Khu đô thị mới Văn Phú. Ảnh: Duy Anh

Chủ đầu tư sau đó phải điều chỉnh quy hoạch, trong đó giảm số lượng tòa chung cư cao tầng và dành một phần quỹ đất để phát triển các sản phẩm thấp tầng. Tháng 5/2017, Hibrand Việt Nam ký hợp đồng hợp tác đầu tư phát triển dự án The K-Park với Cen Group. Một số tòa chung cư được phát triển lại với tên gọi mới là The K-Park, gồm 3 tòa tháp cao 23-27 tầng.

Một dự án khác tại đây là Hà Nội Time Tower (tổ hợp CT10-CT11). Dự án do CTCP Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR) làm chủ đầu tư, khởi công tháng 10/2010 với quy mô 2 tòa tháp cao 39 tầng, khoảng 600 căn hộ. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý IV/2013. Tuy nhiên, tiến độ liên tục bị kéo dài.

Cuối năm 2012, Tập đoàn Đại Dương (OGC) nhận chuyển giao 10 triệu cổ phiếu PVR và trở thành cổ đông lớn. Chủ đầu tư giảm giá bán căn hộ từ khoảng 22,5 triệu đồng/m2 xuống 18,5 triệu đồng/m2, đồng thời điều chỉnh thời hạn hoàn thành sang quý IV/2014.

Tuy nhiên, trong khi Văn Phú Victoria đã bàn giao nhà từ năm 2014 và các dự án khác lần lượt được hoàn thiện, Hà Nội Time Tower lại tiếp tục rơi vào cảnh đình trệ kéo dài. Sau hơn một thập kỷ kể từ thời điểm dự kiến hoàn thành, dự án vẫn chưa thể bàn giao nhà cho người mua.

Giá chung cư tăng gấp nhiều lần sau hơn một thập kỷ

Sau hơn một thập kỷ, giá chào bán căn hộ tại Văn Phú đã tăng nhiều lần so với thời điểm mở bán. Trong giai đoạn mở bán (2011-2012), giá hợp đồng tại Văn Phú Victoria vào khoảng 15-16 triệu đồng/m2. Hiện giá căn hộ khoảng 56-78 triệu đồng/m2.

Các căn 2 phòng ngủ được chào bán khoảng 3,7-5,3 tỷ đồng, còn căn 3 phòng ngủ khoảng 5,2-7,2 tỷ đồng, tùy diện tích, vị trí và nội thất. So với khoảng giá mở bán ban đầu, đơn giá rao bán hiện cao gấp khoảng 3,5-5,2 lần.

Giá chào bán căn hộ The K-Park trên thị trường phổ biến từ 60-80 triệu đồng/m2, tùy diện tích, tòa nhà, tầng và mức độ hoàn thiện nội thất. Các căn 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh có diện tích khoảng 54-60m2 được chào bán khoảng 3,6-4,3 tỷ đồng/căn, tương đương 67-75 triệu đồng/m2. Căn diện tích lớn hơn, khoảng 67-70m2, giá chào bán khoảng 4,1-5,2 tỷ đồng/căn, tương đương 60-75 triệu đồng/m2, tùy tình trạng nội thất.

CT12 Văn Phú có mức chào bán thấp hơn, khoảng 48-65 triệu đồng/m2. Các căn 2 phòng ngủ diện tích 66-70m2 được rao khoảng 3,3-4,1 tỷ đồng; căn diện tích lớn, khoảng 156-160m2, có giá chào bán khoảng 7,9-9,1 tỷ đồng.

Theo chị Nga, một môi giới bất động sản tại khu vực Hà Đông, trong giai đoạn nguồn cung chung cư mới khan hiếm, các căn hộ tại Văn Phú được nhiều người tìm mua.

Thị trường nay đã khác khi nguồn cung căn hộ mới tại Hà Đông và các khu vực phía Tây Hà Nội liên tục gia tăng. Người mua có thể so sánh căn hộ đã qua nhiều năm sử dụng tại Văn Phú với những dự án mới có thiết kế hiện đại, tiện ích và tiêu chuẩn bàn giao mới hơn.

Thời gian tới, việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông quanh khu vực được kỳ vọng cải thiện khả năng kết nối của Văn Phú với các khu vực khác của Hà Nội.