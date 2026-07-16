Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một phiên giao dịch đầy biến động ngày 16/7 khi VN-Index lao dốc mạnh trong buổi sáng, xuống mức thấp nhất trong khoảng ba tháng trước khi lực cầu bắt đáy xuất hiện, giúp chỉ số đảo chiều tăng mạnh về cuối phiên.

Ngay từ đầu phiên, áp lực bán gia tăng trên diện rộng, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và ngân hàng, khiến VN-Index tiếp tục nối dài đà giảm sau khi đã đánh mất mốc 1.800 điểm trong phiên trước. Có thời điểm, chỉ số lùi về quanh 1.766 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 4.

Điểm đáng chú ý là dù thị trường giảm sâu, thanh khoản trên HoSE trong buổi sáng lại tăng vọt khoảng 60% so với sáng 15/7, cho thấy lực bán mạnh nhưng đồng thời cũng xuất hiện dòng tiền bắt đáy ở vùng giá thấp.

Nhiều cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm trên 1% trong phiên sáng 16/7 như Vietcombank (VCB), BIDV (BID), VietinBank (CTG), Techcombank (TCB) và VPBank (VPB). Cổ phiếu Vingroup (VIC) giảm nhẹ, trong khi Vinhomes (VHM) vẫn giữ được sắc xanh.

Tuy nhiên, bước sang phiên chiều, lực cầu gia tăng rõ rệt và dần chiếm ưu thế. Dòng tiền quay trở lại các cổ phiếu trụ cột giúp thị trường đảo chiều mạnh.

Kết thúc phiên giao dịch 16/7, VN-Index tăng 22,12 điểm, tương đương 1,24%, lên 1.804,24 điểm. HNX-Index giảm 0,94% xuống 288,32 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng nhẹ.

Dòng vốn ngoại vẫn rút khỏi chứng khoán Việt. Ảnh: Hoàng Hà

Trong rổ VN30, chỉ còn 5 mã giảm giá gồm BSR, GAS, PLX, HPG và BID. Nhóm dầu khí chịu áp lực điều chỉnh khi giá dầu thế giới hạ nhiệt sau phiên tăng mạnh trước đó.

Hầu hết cổ phiếu ngân hàng đều hồi phục. Techcombank tăng 400 đồng lên 31.900 đồng/cổ phiếu, VPBank tăng 200 đồng lên 26.000 đồng/cổ phiếu.

Nhóm bất động sản tiếp tục đóng vai trò đầu tàu. Cổ phiếu VIC gắn với tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh 6.000 đồng lên 223.000 đồng/cổ phiếu, còn VHM tăng 6.800 đồng lên 142.800 đồng/cổ phiếu, góp phần quan trọng kéo VN-Index vượt trở lại mốc 1.800 điểm.

Một điểm sáng khác là cổ phiếu FPT hồi phục sau chuỗi phiên giảm mạnh. Mã này tăng 1.200 đồng lên 68.000 đồng/cổ phiếu, dù trong phiên sáng có lúc rơi xuống 64.700 đồng - mức thấp nhất trong khoảng hai năm.

FPT chịu áp lực bán kéo dài do khối ngoại liên tục thoái vốn. Riêng phiên 15/7, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 346 tỷ đồng. Sang phiên 16/7, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 2,4 triệu cổ phiếu. Đến giữa tháng 7, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại FPT giảm còn 27,6%, thấp hơn nhiều so với mức 38,7% cuối năm 2025 và gần 49% vào cuối năm 2023.

Đáng chú ý, việc các quỹ ngoại liên tục bán ra diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của FPT vẫn duy trì tăng trưởng. Quý I/2026, doanh thu đạt 12.480 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 2.804 tỷ đồng, tăng 16,3%, trong khi doanh số ký mới tại thị trường nước ngoài tăng hơn 22%.

Trái ngược với FPT, cổ phiếu PNJ tiếp tục là tâm điểm bán tháo. Trong phiên sáng, PNJ giảm kịch sàn và xuyên thủng cả vùng đáy được thiết lập trong đợt bán tháo vì thuế đối ứng hồi tháng 4/2025. Đến cuối phiên, mã này thu hẹp đà giảm nhưng vẫn mất 2.750 đồng, còn 40.900 đồng/cổ phiếu.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh PNJ với hơn 6,84 triệu cổ phiếu bán ra, trong khi chỉ mua hơn 3,24 triệu cổ phiếu.

PNJ đã giảm sâu kể từ giữa tháng 6 sau khi vụ án buôn lậu 28.000 viên kim cương bị khởi tố. Ngày 14/7, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm một nhân viên của PNJ-Lab trong chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Trước đó, ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab - công ty con do PNJ sở hữu 100% vốn - bị khởi tố với cáo buộc cấp giấy kiểm định mới nhằm hợp thức hóa nguồn gốc kim cương nhập lậu. P-Lab từng chiếm khoảng 70% thị phần giám định kim cương và đá quý tại Việt Nam, khiến vụ việc thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư.

Từ vùng giá hơn 68.000 đồng/cổ phiếu vào giữa tháng 6, PNJ đã giảm xuống 40.900 đồng, mất gần 38% giá trị chỉ trong khoảng một tháng. So với đỉnh gần 85.000 đồng/cổ phiếu thiết lập cuối tháng 1, thị giá hiện đã giảm khoảng 48%.

Diễn biến của thị trường cho thấy sự phân hóa ngày càng rõ nét. Dù VN-Index đã trở lại trên mốc 1.800 điểm nhờ lực kéo từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, nhưng khoảng 500 mã trên thị trường vẫn đang giao dịch thấp hơn vùng đáy được thiết lập trong phiên 9/4/2025 - thời điểm thị trường tạo đáy sau cú sốc thuế đối ứng của Mỹ. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn tập trung vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt, trong khi phần lớn cổ phiếu còn lại vẫn chịu áp lực điều chỉnh đáng kể.