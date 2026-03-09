Kết thúc phiên giao dịch 9/3, chỉ số VN-Index giảm 115,05 điểm (-6,51%) xuống 1.652,79 điểm. VN30-Index giảm gần 6,5% xuống 1.780,71 điểm. Trên sàn HoSE, có 366 mã giảm giá (trong đó có 233 mã giảm sàn), chỉ có 11 mã tăng giá và 10 mã đứng giá.

“Cổ phiếu giảm ở mức mạnh chưa từng có. Giảm mạnh hơn cả thời điểm Mỹ thông qua chính sách thuế đối ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 4 năm ngoái. Gần như toàn bộ các cổ phiếu trụ cột giảm sàn và dư bán còn rất lớn”, ông Nguyễn Tám, một nhà đầu tư tại Hà Nội chia sẻ.

Theo ông Tám, thị trường giảm sâu từ đầu tới cuối phiên và đạt mức thấp nhất khi chốt phiên giao dịch.

Đây là điểm khác biệt so với phần lớn các đợt giảm trước đây và có nét tương tự đợt giảm hồi tháng 4 năm ngoái. Trong phần lớn các đợt sụt giảm trước đây, chỉ số VN-Index giảm sâu chớp nhoáng 50-70 điểm, sau đó hồi phục, lấy lại một phần số điểm đã mất.

Hôm 4/4/2025, chỉ số VN-Index giảm 70 điểm xuống ngưỡng 1.160 điểm vào đầu phiên sau khi đã giảm gần 88 điểm trong phiên liền trước. Tuy nhiên, tới cuối giờ sáng hôm đó mức giảm chỉ còn khoảng 40 điểm.

Theo ông Tám, giá dầu tăng cao gây lo ngại lạm phát leo thang và có thể dẫn tới thắt chặt tiền tệ. Tuy nhiên, mỗi khi cổ phiếu giảm sâu thường cũng đi kèm với cơ hội để các nhà đầu tư gom cổ phiếu tốt với giá thấp.

Sau cú sụt giảm hồi đầu tháng 4 năm ngoái, thị trường đã tăng bùng nổ trở lại và lên ngưỡng gần 1.800 điểm chỉ vài tháng sau đó.

Ông Lưu Chí Kháng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công ty Chứng khoán Kiến Thiết CSI cho rằng, khi giá dầu tăng thì nỗi lo về lạm phát tăng cao khiến nhiều ngân hàng hạn chế cắt giảm lãi suất, thậm chí có thể tăng lãi suất. Điều này khiến dòng vốn có xu hướng chạy khỏi các thị trường rủi ro.

Ông Phan Văn Nhân, một chuyên gia chứng khoán đến từ SSI cho rằng, giá dầu tăng vọt, nguy cơ lạm phát tăng, tâm lý hoảng loạn và tình trạng call margin đã kéo giá cổ phiếu xuống nhanh. Theo ông Nhân, khó để đánh giá triển vọng thị trường chứng khoán trong các phiên tiếp theo bởi nếu giá dầu ở mức cao lâu dài thì cổ phiếu có thể giảm tiếp. Tuy nhiên, nếu chiến tranh kết thúc và giá dầu giảm mạnh thì thị trường sẽ đảo chiều ngay.

Trên thực tế, căng thẳng tại Trung Đông đã khiến giá dầu WTI tăng sốc khoảng 30% ngay đầu giờ sáng 9/3 trên thị trường châu Á, có lúc vượt 118 USD/thùng sau khi đã tăng tới 36% trong tuần trước. Dầu Brent cũng tăng hơn 27% lên vùng giá tương tự.

Tới chiều 9/3, giá dầu đã hạ nhiệt, chỉ còn tăng 12-14% lên mức 102-104 USD/thùng.

VN-Index giảm mạnh. Ảnh: HH

VN-Index liệu còn lao dốc?

Dù vậy, TTCK đã đóng cửa với một mức giảm rất sâu. Áp lực call margin, bán giải chấp và bán chéo thường rất lớn sau những phiên giảm giá như vậy. Lịch sử cho thấy, sau những phiên giảm sâu, đà giảm có thể còn kéo dài một vài phiên nữa. Ở thời điểm hiện tại, tình trạng còn phụ thuộc diễn biến địa chính trị trên thế giới.

Chia sẻ trên trang cá nhân, lãnh đạo Chứng khoán SSI đặt ra một câu hỏi: Chiến sự ở tận Iran làm giá dầu tăng, nhưng có tới mức TTCK Việt Nam hoảng loạn không?

Theo ông Kháng, tâm lý bất an gia tăng và đà giảm lan rộng sẽ dẫn đến áp lực call margin. Ở thời điểm hiện tại, dư bán còn rất lớn, do đó nhiều tài khoản sẽ rơi vào trạng thái call margin trong một vài phiên tới và không loại trừ khả năng xuất hiện làn sóng bán giải chấp khiến thị trường có thể giảm thêm. Ngưỡng hỗ trợ được kỳ vọng là quanh mốc 1.540 điểm.

Còn theo Chứng khoán VNDirect (VND), việc giá dầu thô vượt 100 USD/thùng khiến rủi ro vĩ mô gia tăng, nhưng định giá TTCK đang dần nghiêng về người mua.

Theo đó, xung đột quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang đã gây gián đoạn nghiêm trọng các tuyến vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, đẩy giá dầu tăng vọt. Đây là yếu tố tạo áp lực đáng kể đối với kinh tế vĩ mô và TTCK.

Theo VND, nếu giá dầu duy trì trên 100 USD/thùng trong thời gian dài, CPI có thể chịu sức ép tăng đáng kể và có thể chạm mức mục tiêu điều hành (4,5%) trong quý II/2026. Giá dầu tăng cao cũng có thể gây áp lực lên tỷ giá, và nếu kéo dài, sẽ làm thu hẹp thêm dư địa điều hành chính sách tiền tệ.

VND cho rằng chỉ báo RSI của VN-Index đều đã phá xuống dưới ngưỡng 30 - vùng quá bán. Về mặt kỹ thuật, thị trường hiện đang vận động quanh 3 ngưỡng hỗ trợ trọng yếu: 1.660 - 1.600 - 1.500 điểm. Trong đó, vùng 1.500 mang ý nghĩa then chốt - nếu bị xuyên thủng, xu hướng tăng trung hạn của thị trường sẽ chính thức bị phá vỡ.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng mặt bằng định giá dưới 1.660 điểm đang trở nên hấp dẫn hơn đáng kể. P/E forward của VN-Index tại vùng giá này đã về mức thấp hơn trung bình 5 năm, trong khi P/B tiệm cận vùng định giá mà dòng tiền trung-dài hạn thường bắt đầu tích lũy trong các chu kỳ điều chỉnh trước đây.