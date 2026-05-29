Chiều 28/5/2026, Công ty Chứng khoán Nhất Việt (VFS) tổ chức hội thảo chuyên đề “Chu kỳ tăng trưởng mới - Cơ hội từ phân hóa và chất lượng tăng trưởng”. Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Minh Hoàng nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh kéo dài từ cuối tháng 8/2025 đến cuối tháng 3/2026, với mức chiết khấu sâu phản ánh phần lớn các rủi ro vĩ mô. Từ vùng đỉnh gần nhất đến thời điểm căng thẳng Trung Đông leo thang, VN-Index giảm 16,38%, trong khi nhiều nhóm ngành ghi nhận mức điều chỉnh trung bình khoảng 26%.

Dù vậy, diễn biến gần đây cho thấy trạng thái thị trường đang thay đổi. VN-Index đã phục hồi về vùng đỉnh cũ nhờ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản với mức tăng hơn 52% chủ yếu đến từ VIC và VHM. Đồng thời, phần lớn các nhóm ngành đã ngừng giảm và bắt đầu hình thành xu hướng hồi phục, cho thấy thị trường đang chuyển từ pha điều chỉnh sang tích lũy và tạo nền cho chu kỳ tăng mới.

Về định giá, VN-Index hiện giao dịch quanh mức P/E 13,8 lần. Nếu loại trừ VIC và VHM, P/E thị trường chỉ khoảng 11,6 lần, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 10 năm là 15,2 lần. Trong kịch bản lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng trưởng khoảng 16-17% trong năm 2026, ông Hoàng cho rằng VN-Index có thể hướng tới vùng 2.100 điểm, tương ứng P/E khoảng 15,3 lần - vẫn thấp hơn vùng đỉnh năm 2021.

Bên cạnh yếu tố định giá, những tín hiệu từ chính sách tiền tệ cũng đang cho thấy khả năng thị trường đã tạo đáy quanh vùng 1.590 điểm. Từ cuối tháng 3/2026, Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều động thái hỗ trợ thanh khoản và ổn định mặt bằng lãi suất như làm việc với 46 ngân hàng thương mại nhằm giảm áp lực chi phí vốn, đồng thời ban hành Thông tư 08/2026/TT-NHNN. Theo ông Hoàng, đây là tín hiệu cho thấy chính sách đã chuyển sang trạng thái hỗ trợ tăng trưởng nhiều hơn so với giai đoạn siết chặt cuối năm 2025.

Một trong những động lực quan trọng nhất của thị trường giai đoạn tới tiếp tục là tăng trưởng tín dụng. Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% trong năm 2026, lượng vốn mới đưa vào nền kinh tế ước khoảng 2,76 triệu tỷ đồng - lớn hơn đáng kể so với quy mô giải ngân đầu tư công. Tuy nhiên, dòng vốn dự kiến có sự phân hóa mạnh, ưu tiên các lĩnh vực có khả năng hấp thụ vốn hiệu quả như sản xuất, đầu tư công, năng lượng và các dự án bất động sản có tính thực chất.

Ông Hoàng cũng nhấn mạnh, làn sóng tăng vốn của ngành ngân hàng đang trở thành xu hướng tất yếu nhằm chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng tín dụng mới, đồng thời nâng cao năng lực tài chính và đáp ứng các chuẩn mực quản trị rủi ro cao hơn. Trong bối cảnh định giá nhiều cổ phiếu ngân hàng đã chiết khấu về vùng hấp dẫn, nhóm ngân hàng được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường.

Ngoài yếu tố tín dụng, nhiều chính sách lớn đang tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030. Nổi bật là Nghị quyết 68-NQ/TW thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, Nghị quyết 79-NQ/TW liên quan đến doanh nghiệp nhà nước, hay Nghị quyết 29/2026/QH16 tháo gỡ pháp lý cho hơn 3.300 dự án bất động sản trên cả nước.

Bên cạnh đó, tiến độ giải ngân khoảng 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công cùng việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng trong tháng 9/2026 được xem là các động lực quan trọng hỗ trợ dòng tiền. Theo ước tính, việc nâng hạng có thể giúp thị trường thu hút khoảng 1,67 tỷ USD từ các quỹ ETF, chưa bao gồm dòng vốn từ các quỹ chủ động.

Từ các yếu tố trên, ông Hoàng cho rằng cơ hội đầu tư sẽ tập trung vào những doanh nghiệp đầu ngành có khả năng hưởng lợi đồng thời từ nhiều động lực tăng trưởng và thu hút dòng vốn tổ chức. Trong đó bao gồm nhóm doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn như Vingroup, Gelex, Masan; nhóm ngân hàng hưởng lợi từ tăng trưởng tín dụng và tăng vốn; nhóm xây dựng - vật liệu - bất động sản hưởng lợi từ đầu tư công; cũng như nhóm chứng khoán hưởng lợi từ thanh khoản cải thiện và câu chuyện nâng hạng thị trường.

