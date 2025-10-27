Giảm mạnh vào cuối phiên

Phiên giao dịch ngày 27/10 trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) chứng kiến một diễn biến bất ngờ đối với nhiều nhà đầu tư. Phần lớn thời gian trong phiên, VN-Index giằng co quanh tham chiếu, khi các nhà đầu tư chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ dòng tiền. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi chỉ trong 30 phút cuối phiên, khi áp lực bán tháo bất ngờ ập đến.

Trong 30 phút cuối, áp lực bán gia tăng trên nhiều mã cổ phiếu ở nhiều nhóm ngành, trong đó có bất động sản, kéo nhiều mã cổ phiếu trụ cột giảm dần và một số giảm kịch biên độ.

Chỉ số VN-Index khép lại phiên giao dịch với mức giảm 30,64 điểm, tương đương giảm 1,82%, xuống còn 1.652,54 điểm. Vốn hóa thị trường mất khoảng 5 tỷ USD. Áp lực bán không chỉ giới hạn ở các mã lớn mà lan rộng, khiến độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía tiêu cực, với gần 200 mã giảm điểm. Thanh khoản tăng lên gần 30,8 nghìn tỷ đồng trên sàn HoSE.

Chỉ số VN30, đại diện cho 30 cổ phiếu trụ cột, giảm mạnh hơn, mất 43,84 điểm (-2,25%) xuống 1.900,76 điểm, xa dần đỉnh cao trên 2.000 điểm trước đó.

Nhóm "họ Vin" dẫn đầu đà sụt giảm, với Vinhomes (VHM) và Vincom Retail (VRE) đồng loạt giảm sàn (-7%) kèm theo dư bán vài triệu cổ phiếu. Vingroup (VIC) mất 2,28%, kéo chỉ số chung đi xuống.

Các mã bất động sản khác như DIG, CEO, KDH, NVL và TCH cũng giảm mạnh, với mức giảm trung bình 3-7%. Ngân hàng và chứng khoán, hai trụ cột khác, cũng bị cuốn theo đà giảm chung. Mã TCB và VPB giảm mạnh, ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số VN-Index.

Trong rổ VN30, chỉ vỏn vẹn 5 mã tăng nhẹ: DGC (+0,5%), FPT (+0,31%), GVR (+3,2%), SAB (+0,7%) và STB (+0,15%). Một mã duy nhất (ACB) đứng giá tham chiếu, trong khi 24 mã còn lại đều nhuộm đỏ.

Sự phân hóa này cho thấy dòng tiền chỉ tập trung vào một số ít "vùng trú ẩn" như công nghệ (FPT) và tiêu dùng (SAB), nhưng không đủ sức chống chọi với làn sóng bán mạnh đối với nhiều mã bất động sản và bluechip.

Đáng chú ý là sự tương phản rõ rệt với thị trường châu Á. Trong khi chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ, các chỉ số khu vực lại đồng loạt lập kỷ lục. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản vượt mốc 50.000 điểm lần đầu tiên, tăng gần 2,5%. Kospi Hàn Quốc cũng bứt phá qua 4.000 điểm (+2,6%), Hang Seng Hồng Kông (+1,1%) và CSI 300 Trung Quốc (+1,2%)...

Đà tăng này được thúc đẩy bởi thông tin thuế quan Mỹ - Trung được gỡ bỏ và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, khiến nhà đầu tư toàn cầu hân hoan.

Các yếu tố tác động

Áp lực bán ra tăng trên thị trường chứng khoán Việt Nam diễn ra trong bối cảnh tình hình vĩ mô vẫn khá tốt. Tăng trưởng ở mức cao và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế vẫn tích cực.

Tuy nhiên, cũng có những tín hiệu kém tích cực trên thị trường tài chính. Đó có thể là áp lực thanh khoản đang gia tăng trên hệ thống ngân hàng. Tuần trước (20-24/10), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã bơm ròng hơn 72,8 nghìn tỷ đồng qua kênh thị trường mở (OMO), nâng tổng lượng OMO lưu hành lên gần 223,5 nghìn tỷ đồng - gần chạm mức cao lịch sử 225 nghìn tỷ đồng hồi tháng 7. Lãi suất OMO giữ ở 4%/năm, nhưng nhu cầu vay mượn từ hệ thống ngân hàng vẫn tăng vọt.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất qua đêm vẫn duy trì ở mức cao, 5,81%/năm hôm 23/10. Mức này không chỉ làm tăng chi phí vốn cho các tổ chức tín dụng mà còn lan tỏa áp lực lên nền kinh tế.

Trong khi đó, NHNN tiếp tục bán ngoại tệ can thiệp qua hợp đồng kỳ hạn với mức giá bán 26.550 VND/USD.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng cũng gây thêm áp lực lên thị trường chứng khoán. Trong phiên 27/10, giá trị bán ròng đạt khoảng 1.200 tỷ đồng; còn trong tuần trước, con số này lên tới 4.700 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào nhóm chứng khoán và ngân hàng. Giới phân tích cho rằng nhà đầu tư nước ngoài thường nhạy cảm với rủi ro toàn cầu và biến động tỷ giá.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán đang bước vào giai đoạn thiếu vắng thông tin hỗ trợ sau mùa báo cáo tài chính quý III/2025. Dù một số ngành như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản báo lợi nhuận khả quan, nhưng tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng trước rủi ro margin cao (dư nợ tăng vọt) và biến động tỷ giá.

Một số công ty chứng khoán nhận định, VN-Index có thể còn dao động mạnh quanh vùng 1.650-1.700 điểm trước khi xác lập xu hướng mới. Thị trường cần dòng tiền quay lại các nhóm có triển vọng quý IV như công nghệ, thép hoặc bất động sản, nhưng hiện tại, sự thiếu vắng thông tin hỗ trợ có thể ảnh hưởng tiêu cực.