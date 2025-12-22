5 điểm nhấn trên thị trường chứng khoán 2025

Thị trường chứng khoán (TTCK) ghi nhận một năm 2025 bùng nổ thanh khoản và điểm số. Chỉ số VN-Index tăng mạnh 41% từ mức 1.269 điểm hồi đầu năm lên gần 1.800 điểm vào giữa tháng 10. Đây là giai đoạn hầu hết các nhà đầu tư có lời. Nhóm cổ phiếu “họ Vin” tăng bứt phá, trong đó Vingroup (VIC) tăng gấp 8 lần từ mức 40.000 đồng/cp hồi tháng 2 lên trên 320.000 đồng/cp (nếu chưa chia tách) vào đầu tháng 12.

Chỉ số VN-Index đạt đỉnh lịch sử gần 1.800 điểm nhờ triển vọng kinh tế tăng trưởng mạnh và cải cách thị trường, giúp nâng vị thế so với các thị trường mới nổi khác trong khu vực.

Tính tới giữa tháng 12, chỉ số VN-Index tăng 38% so với cuối năm trước với giá trị giao dịch bình quân gần 29,5 nghìn tỷ đồng, mức cao kỷ lục. Quy mô vốn hóa vượt 9,68 triệu tỷ đồng, tương đương 84,1% GDP ước tính năm 2024. Số lượng nhà đầu tư tiếp tục bùng nổ, vượt 11 triệu tài khoản, tăng 24,7% so với cuối năm 2024.

Thị trường trái phiếu tiếp tục tăng trưởng ổn định, với hơn 473 mã trái phiếu niêm yết với giá trị niêm yết đạt hơn 2,6 triệu tỷ đồng, tương đương 22,8% GDP ước tính năm 2024. Giá trị giao dịch tăng gần 27% so với năm trước, đạt gần 15 nghìn tỷ đồng/phiên.

Hoạt động huy động vốn qua TTCK ghi nhận sự tăng trưởng mạnh từ mảng chào bán, phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp đạt hơn 142,33 nghìn tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024. Huy động vốn cho ngân sách nhà nước ước đạt 313 nghìn tỷ đồng.

Chứng khoán tăng mạnh trong năm 2025. Ảnh: Tùng Đoàn

Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, TTCK Việt Nam đã duy trì đà phát triển tích cực, với các chỉ số, thanh khoản, giá trị vốn hóa và số lượng nhà đầu tư tăng trưởng rõ nét, phản ánh rõ quy mô, chiều sâu và sức hấp dẫn ngày càng tăng.

Hệ thống pháp luật về chứng khoán và TTCK tiếp tục được rà soát, củng cố và hoàn thiện. Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản pháp lý được ban hành năm 2025 đã tạo dựng khuôn khổ pháp lý ngày càng đồng bộ, minh bạch, hỗ trợ thị trường vận hành hiệu quả và phát triển lành mạnh.

Hệ thống công nghệ thông tin mới chính thức vận hành trong năm 2025 đã tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển dài hạn của thị trường, mở đường cho việc triển khai thêm các sản phẩm mới, đáp ứng quy mô ngày càng lớn của thị trường.

Trong năm 2025, TTCK Việt Nam được FTSE Russell công bố nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, khẳng định vị thế và uy tín của TTCK Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Bên cạnh đó, kỷ luật, kỷ cương thị trường tiếp tục được tăng cường, các hành vi vi phạm đã được phát hiện và xử lý nghiêm theo đúng quy định, qua đó bảo đảm tính minh bạch, quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia, hướng tới mục tiêu phát triển TTCK lành mạnh và bền vững.

Cơ hội bứt phá trong các năm tiếp theo

TTCK đang ở giai đoạn nhạy cảm nhưng nhiều cơ hội, đan xen giữa kỳ vọng trung - dài hạn và rủi ro ngắn hạn. Điểm nổi bật là TTCK nói riêng và nền kinh tế nói chung được hỗ trợ bởi chính sách tiền tệ dần nới lỏng, mặt bằng lãi suất giảm so với giai đoạn căng thẳng trước đó, góp phần cải thiện dòng tiền vào cổ phiếu, đặc biệt ở nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công, cải cách thủ tục pháp lý và minh bạch hóa thị trường, tạo nền tảng hỗ trợ tăng trưởng dài hạn và mục tiêu nâng hạng thị trường.

Tuy nhiên, thị trường vẫn đối mặt áp lực điều chỉnh do thanh khoản chưa thực sự bền vững, dòng vốn ngoại biến động và tâm lý nhà đầu tư thận trọng trước rủi ro kinh tế toàn cầu. Chính sách quản lý thị trường được siết chặt hơn về công bố thông tin, phát hành trái phiếu và xử lý vi phạm, giúp thị trường lành mạnh hơn nhưng có thể gây “độ trễ” cho đà phục hồi.

Đợt điều chỉnh trong những tháng cuối năm 2025 đã khiến không ít nhà đầu tư thua lỗ khá nặng, có thể lên tới 20-50% trong bối cảnh phân hóa mạnh.

Trong năm 2026, UBCK được giao nhiệm vụ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục rà soát và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tạo hành lang pháp lý thuận lợi; triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm duy trì xếp hạng và hướng tới mục tiêu nâng hạng TTCK Việt Nam theo các tiêu chuẩn bậc cao; vận hành an toàn, nâng cao hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ quản lý, giám sát thị trường.

Đồng thời, chủ động nghiên cứu, đề xuất và triển khai các sản phẩm; tiếp tục nâng cao chất lượng cơ sở nhà đầu tư theo hướng chú trọng phát triển nhà đầu tư tổ chức, đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyên truyền nhà đầu tư; đẩy mạnh đối ngoại và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán.

Triển vọng TTCK trong năm 2026 tiếp tục thu hút sự chú ý với nhiều dự báo tích cực từ các công ty chứng khoán hàng đầu. SSI Research duy trì nhận định lạc quan về VN-Index, dự báo chỉ số có thể đạt khoảng 1.920 điểm trong năm 2026 nhờ nền tảng định giá hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp mạnh mẽ và dòng vốn ngoại dần quay trở lại, đồng thời khẳng định thị trường không trong trạng thái bong bóng sau đà tăng của 2025.

Bên cạnh đó, nhiều nhận định khác cũng kỳ vọng VN-Index vượt ngưỡng 2.000 điểm nếu điều kiện vĩ mô và dòng vốn ngoại thuận lợi, đặc biệt sau khi thị trường được nâng hạng lên “thị trường mới nổi thứ cấp”, yếu tố này có thể thu hút thêm vốn ETF và các quỹ đầu tư toàn cầu vào Việt Nam trong 2026.