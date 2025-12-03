Để tiếp nối và thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ công cuộc xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030, ngày 30/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1373/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” với bốn mục tiêu; trong đó, mục tiêu đầu tiên là xóa mù chữ và phổ cập giáo dục cho 70% các tỉnh, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; 70% các tỉnh hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo.

Đề án cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2030, 90% các tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; phấn đấu 100% các tỉnh hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo; 70% các tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3...

Để đạt được mục tiêu trên, Đề án đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp như: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về xây dựng xã hội học tập; Hoàn thiện cơ chế, chính sách về xây dựng xã hội học tập….

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ban hành các thông tư về chương trình xóa mù chữ, đánh giá học viên học chương trình xóa mù chữ; phối hợp các đơn vị, tổ chức ký kết các chương trình hành động đẩy mạnh công tác xóa mù chữ; tổ chức tập huấn về dạy học chương trình xóa mù chữ cho giáo viên các trường học và cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng…

Nhìn lại thời gian qua, trong hành trình đưa ánh sáng tri thức đến với đồng bào vùng dân tộc thiểu số có sự tiếp sức không nhỏ của các già làng, trưởng bản, dòng họ, của lực lượng bộ đội biên phòng, của Hội Phụ nữ và của Hội Khuyến học.

Trong nhiều năm, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo thực hiện và chỉ đạo các cấp Hội thực hiện “Chương trình liên tịch xoá mù chữ và hạn chế trẻ em bỏ học”.

Các cấp Hội phụ nữ tích cực và chủ động trong hoạt động phối kết hợp với ngành Giáo dục và các ngành liên tiếp tục mở các lớp học xóa mù chữ và sau xóa mù chữ cho cán bộ Hội phụ nữ cơ sở, phụ nữ và trẻ em chưa biết chữ; kết hợp với việc tổ chức các lớp học nghề, tập huấn kỹ thuật sản xuất... cho học viên trong các lớp học xóa mù chữ; phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả hoạt động xóa mù chữ của các địa phương, nhất là những kinh nghiệm của các mô hình xóa mù chữ có hiệu quả đã hạn chế được tình trạng tái mù; xây dựng tủ sách phục vụ cho cán bộ Hội, hội viên phụ nữ và trẻ em đặc biệt là trẻ em gái. Đây là điều kiện cần thiết để duy trì và phát huy kết quả học tập về xóa mù chữ, không những giúp mở mang kiến thức cho những đối tượng đã được xóa mù chữ mà còn giúp họ không bị tái mù. Đặc biệt, Hội phụ nữ cơ sở còn phối hợp với ngành Giáo dục xây dựng các “Trung tâm học tập cộng đồng” ở cơ sở xã, phường, thị trấn.

Sáng tạo trong cách tiếp cận, linh hoạt trong cách triển khai, Hội Khuyến học đã xây dựng mô hình xã hội học tập, nâng cao chất lượng đội ngũ, thúc đẩy xóa mù chữ cho đồng bào vùng cao; cùng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phối hợp triển khai các nội dung về thực hiện các chỉ thị của Đảng, nghị quyết của Chính phủ về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời thông qua các mô hình học tập (Gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và nòng cốt là mô hình “Công dân học tập”).

Bình quân mỗi năm, các đơn vị bộ đội biên phòng mở các lớp học xóa mù chữ cho hơn một nghìn học viên.

Những thành tựu trong hành trình chung tay, tiếp sức đưa ánh sáng tri thức đến với đồng bào vùng dân tộc thiểu số đã đạt được trong thời gian qua là nền tảng quan trọng để việc triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” sớm đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Lâm An