Với thời lượng 80 tiếng liên tục từ nay đến hết đến 14h ngày 3/9/2025, chương trình tái hiện sống động những chặng đường lịch sử của dân tộc qua hồi ức, câu chuyện kể và những bài ca đi cùng năm tháng.

Mở đầu với chủ đề Mùa thu cách mạng, gợi nhắc thời khắc thiêng liêng của mùa thu lịch sử năm 1945, khi toàn dân tộc đồng lòng đứng lên giành chính quyền, lật đổ ách thống trị thực dân, đập tan xiềng xích nô lệ, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Gian trưng bày của VOV tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.

Ngày 1/9 chủ đề Hành trình tự do tiếp nối ngọn lửa Tháng Tám với sự tham gia của các nhà sử học, nhà nghiên cứu, cựu chiến binh từng trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chương trình khắc họa một dân tộc kiên cường, "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", làm nên những chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", để rồi giành đại thắng mùa xuân 1975, thống nhất non sông. Tiếp nối truyền thống anh hùng, các thế hệ trí thức, thanh niên, văn nghệ sĩ… đang viết tiếp hành trình từ độc lập dân tộc đến tự do sáng tạo.

Ngày 2/9, khán thính giả sẽ được sống lại không khí của ngày hội non sông qua những thanh âm lịch sử và hiện tại. Từ 6h30 - 10h, VOV sẽ tường thuật trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trên sóng phát thanh, hình ảnh một Việt Nam rạng rỡ, năng động, kiên cường vượt qua thách thức và khẳng định dấu ấn trên trường quốc tế sẽ được khắc họa sinh động trong suốt ngày 2/9.

Ngày 3/9 khép lại chương trình với chủ đề Chào kỷ nguyên mới, các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân cùng chia sẻ về khát vọng xây dựng một Việt Nam tự tin, đổi mới, sáng tạo, sẵn sàng vươn cao, hội nhập và phát triển bền vững.

Hành trình vĩ đại không chỉ là dòng chảy ký ức về quá khứ hào hùng mà còn là niềm tin vào hiện tại rạng ngời và tương lai rộng mở. Từ máu xương cha anh đã ngã xuống, mỗi người Việt Nam hôm nay càng ý thức hơn trách nhiệm sống xứng đáng, gìn giữ và phát huy những giá trị đã được đánh đổi bằng biết bao hy sinh.