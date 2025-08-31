Tối 29/8/2025, tôi có dịp tham dự chương trình nghệ thuật trình diễn ánh sáng 3D mapping Hà Nội rạng rỡ – một sự kiện đặc biệt do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Tập đoàn Vietsoftpro thực hiện, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

Ngay từ giây phút ánh sáng đầu tiên bừng lên trên Tháp Rùa, tôi đã cảm nhận rõ rệt sức sống mới, niềm tự hào ngời sáng của một Thủ đô đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Đây không chỉ là chương trình nghệ thuật chào mừng sự kiện chính trị - lịch sử trọng đại của dân tộc mà còn là một sản phẩm công nghiệp văn hóa giàu tính sáng tạo, góp phần lan tỏa giá trị di sản đến đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Khán giả có mặt tại Hồ Gươm hôm ấy đã được sống lại những lát cắt lịch sử quan trọng, khi ánh sáng, âm nhạc, hình ảnh hòa quyện thành một bản giao hưởng thị giác và xúc cảm. Từ Chiếu dời đô của vua Lý Công Uẩn, truyền thuyết Hồ Gươm với Lê Lợi trả gươm thần đến Cách mạng Tháng Tám 1945 và khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình – tất cả đều được tái hiện sống động và đầy xúc động.

Khoảnh khắc ánh sáng rọi thẳng vào Tháp Rùa cũng là lúc lịch sử được đánh thức, khi thiêng liêng và tự hào hòa làm một. Cùng với đó, 5 màn nước được dựng trên mặt Hồ Gươm tạo thành phông chiếu khổng lồ giữa không gian mở, mang lại hiệu ứng thị giác lạ lẫm, kỳ ảo. Người xem không chỉ nhìn thấy hình ảnh, mà như được chạm vào không khí của những thời khắc oanh liệt trong hành trình dựng xây đất nước.

Trong ánh sáng lung linh ấy, tôi thấy rõ hình ảnh một Hà Nội vừa cổ kính, ngàn năm văn hiến, vừa năng động, sáng tạo, đang bước đi vững vàng trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển.

Tháp Rùa lung linh trong ánh sáng huyền ảo. Ảnh: Việt Đức - Mạnh Hưng

Hà Nội rạng rỡ thực sự làm sống lại ký ức lịch sử, đồng thời mở ra niềm tin vào tương lai. Điều đặc biệt ở chương trình này là sự lựa chọn không gian nghệ thuật công cộng, khi Hồ Gươm – trái tim của Thủ đô – trở thành sân khấu lớn, nơi hàng vạn người dân và du khách cùng thưởng thức, cùng sẻ chia cảm xúc.

Nghệ thuật công cộng mang đến một ý nghĩa quan trọng: mọi người đều có thể tiếp cận, đều có thể hòa mình vào không gian sáng tạo. Nhiều bạn trẻ tôi gặp tại chương trình đã bày tỏ sự ngạc nhiên và thích thú khi lần đầu tiên được thấy lịch sử của dân tộc mình được kể bằng ánh sáng và công nghệ.

Họ tìm thấy sự gần gũi, dễ tiếp cận và từ đó gắn bó hơn với di sản, với truyền thống. Tôi tin rằng, đó là một trong những cách hiệu quả nhất để di sản văn hóa sống trong lòng thế hệ trẻ – bằng sự mới mẻ, sáng tạo nhưng vẫn thấm đẫm cội nguồn.

Nói đến công nghiệp văn hóa, người ta thường nghĩ đến phim ảnh, âm nhạc, thời trang, du lịch văn hóa… nhưng 3D mapping chính là một hướng đi mới mẻ, đầy triển vọng. Ở nhiều thành phố lớn trên thế giới như Paris, Tokyo hay Seoul, nghệ thuật ánh sáng đã trở thành thương hiệu, vừa thu hút du khách, vừa khẳng định bản sắc đô thị.

Hà Nội rạng rỡ cho thấy Thủ đô cũng hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm công nghiệp văn hóa độc đáo, kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống và công nghệ hiện đại.

Việc UBND Thành phố và Sở Văn hóa – Thể thao mạnh dạn phối hợp cùng doanh nghiệp như Vietsoftpro để tổ chức chương trình, không chỉ chứng minh hiệu quả của mô hình hợp tác công – tư trong lĩnh vực văn hóa mà còn mở ra cơ hội để Hà Nội phát triển thêm nhiều sản phẩm công nghiệp văn hóa sáng tạo khác trong tương lai.

Chúng ta đã từng có những “thương hiệu” văn hóa như Lễ hội du lịch áo dài, Lễ hội thiết kế - sáng tạo, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội… Giờ đây, 3D mapping ở Hồ Gươm có thể trở thành một sản phẩm du lịch – văn hóa định kỳ, góp phần định hình hình ảnh một Hà Nội sáng tạo, văn hiến, hiện đại.

Với tôi, điều đáng quý nhất là sự kiện này không chỉ dừng lại ở một đêm diễn. Nó còn gợi mở một cách tiếp cận mới trong việc làm sống động di sản và lịch sử: kết hợp nghệ thuật, công nghệ và cộng đồng.

Thay vì để di sản “nằm im” trong sách vở, bảo tàng hay những tấm bia đá, chúng ta có thể đánh thức nó bằng ánh sáng, âm thanh, công nghệ hiện đại, để người dân được trực tiếp trải nghiệm, đồng cảm và tự hào.

Đó cũng chính là tinh thần của công nghiệp văn hóa: biến giá trị văn hóa thành sản phẩm sáng tạo, mang lại lợi ích cả về tinh thần và kinh tế. Khi khán giả say mê, khi khách du lịch tìm đến, khi sản phẩm được nhân rộng, lúc đó văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần, mà còn trở thành nguồn lực phát triển.

Hà Nội đã là thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực thiết kế. Nhưng danh hiệu đó không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà cần được cụ thể hóa bằng những sản phẩm sáng tạo thực sự. Hà Nội rạng rỡ chính là một minh chứng, rằng Hà Nội có đủ tiềm năng và khát vọng để trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa không chỉ của Việt Nam mà còn của khu vực.

Đằng sau ánh sáng 3D mapping lung linh là trí tuệ, công sức, sự sáng tạo của những nghệ sĩ, kỹ sư, nhà tổ chức sự kiện Việt Nam. Điều đó khẳng định, chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ, tạo nên những sản phẩm đẳng cấp quốc tế. Nếu được đầu tư bài bản, kết nối tốt với du lịch, truyền thông và thị trường, những chương trình như Hà Nội rạng rỡ có thể trở thành “đặc sản” văn hóa – du lịch của Thủ đô.

Khi chương trình kết thúc, Tháp Rùa vẫn sáng lấp lánh trong đêm, phản chiếu xuống mặt nước Hồ Gươm những dải ánh sáng lung linh. Tôi thấy rõ niềm hạnh phúc trong ánh mắt người dân, thấy những nụ cười của du khách, thấy những tràng vỗ tay vang lên không dứt.

Hà Nội rạng rỡ không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn là thông điệp: Hà Nội – Thủ đô ngàn năm văn hiến – đang và sẽ tiếp tục rạng rỡ trong kỷ nguyên hội nhập, sáng tạo và phát triển.

Với tôi, sự kiện này chính là minh chứng sống động cho sức mạnh của công nghiệp văn hóa: biết làm mới di sản, khơi gợi niềm tự hào, gắn kết cộng đồng, và quan trọng hơn cả, mở ra một tương lai nơi văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển bền vững của đất nước.