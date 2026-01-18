Khát vọng mùa Xuân hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhạc trưởng Honna Tetsuji chỉ huy dàn nhạc Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam ở phần 1.

Chọn âm nhạc để cất lên niềm tự hào và kỳ vọng, chương trình gồm 2 phần với những tác phẩm mang tinh thần mạnh mẽ, khát vọng của dân tộc. Mở đầu bằng âm hưởng Việt Nam và khát vọng hòa bình.

Dưới sự dẫn dắt của Nhạc trưởng Honna Tetsuji, Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam mang đến overture Chào mừng của cố nhạc sĩ Trọng Bằng. Tác phẩm được ví như khúc khởi nhạc của niềm tin và quyết tâm, vang lên đầy khí thế, tựa tiếng nói của một dân tộc luôn hướng về hòa bình và thịnh vượng. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở tiếng đàn bầu của NSƯT Lệ Giang, mềm mại mà sâu lắng, gợi nhắc cội nguồn và những giá trị làm nên bản sắc.

NSƯT Lệ Giang

Ngay sau đó, không khí được chuyển sang không gian nội tâm của con người với piano Concerto số 2 cung Fa thứ, Op.21 của Frédéric Chopin. Pianist Nguyễn Việt Trung đưa khán giả bước vào thế giới giàu cảm xúc của nhà soạn nhạc Ba Lan, nơi những khát vọng và ánh sáng tinh thần được khắc họa qua từng nét nhạc tinh tế. Sự hòa quyện giữa lối diễn giải đầy chiều sâu của nghệ sĩ và nét mềm mại của Chopin khiến phần trình diễn trở thành trải nghiệm lắng đọng cho người nghe.

Pianist Nguyễn Việt Trung

Sang phần II, khán phòng bừng sáng bởi những âm thanh mạnh mẽ, kịch tính của Concerto số 3 cung Đô thứ, Op.37 - một trong những tác phẩm mang đậm tinh thần kiêu hãnh và ý chí vượt lên nghịch cảnh của Beethoven.

Nhạc trưởng Olivier Ochanine chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời.

Dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Olivier Ochanine, Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời cùng pianist Eric Lu tạo nên màn trình diễn đầy nội lực. Những cao trào mạnh mẽ xen lẫn khoảnh khắc lắng sâu gợi nhớ hành trình không ngừng vươn lên của con người, cũng như khát vọng đổi mới, phát triển của đất nước trong giai đoạn bước vào Đại hội XIV.

Pianist Eric Lu

Chương trình kết thúc bằng tác phẩm Trở về đất mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, bản chuyển soạn của nhạc sĩ Lê Bằng. Giai điệu đằm thắm, tha thiết như lời gọi trở về với văn hóa dân tộc, với quê hương rộng mở và tinh thần yêu chuộng hòa bình của người Việt Nam. Trong khoảnh khắc ấy, ý niệm về khát vọng mùa xuân - mùa của khởi đầu, của niềm tin mới được lan tỏa mạnh mẽ như ánh sáng mà Đảng đã và đang dẫn dắt để mở ra những thời cơ mới cho đất nước.