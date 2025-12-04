Ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ năm 2021 đến nay, tổng nguồn vốn đã giải ngân từ ngân sách Trung ương cho 3 Chương trình MTQG gồm: Xây dựng nông thôn mới (NTM), Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt hơn 7,5 nghìn tỷ đồng, tương đương 87,5% kế hoạch.

Thông qua các Chương trình MTQG, giai đoạn 2021-2025, kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đạt nhiều chuyển biến tích cực. Riêng Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã góp phần thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập so với bình quân chung của tỉnh và cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ 20,46% (năm 2022) dự kiến giảm xuống còn 5,6% vào cuối năm 2025. Thu nhập bình quân đầu người khu vực miền núi năm 2025 ước đạt 53,9 triệu đồng.

Ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin về Chương trình MTQG. Ảnh: CTV

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững cũng đóng góp quan trọng vào việc kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 6,78% xuống còn 0,52%. Bình quân giai đoạn 2022-2025, mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,56%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, Chương trình MTQG xây dựng NTM đạt nhiều kết quả nổi bật. Toàn tỉnh hiện có 8 đơn vị cấp huyện cũ đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 64 xã và 261 thôn, bản miền núi đạt chuẩn NTM; 103 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 31 xã và 598 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Toàn tỉnh có 598 sản phẩm OCOP được công nhận.

Theo ông Cường, những kết quả này góp phần đưa Thanh Hóa trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về số xã và đơn vị cấp huyện cũ đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao; đồng thời là tỉnh có 4 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao đầu tiên của khu vực Bắc Trung Bộ. Số lượng sản phẩm OCOP nằm trong nhóm 3 tỉnh dẫn đầu cả nước, đặc biệt có nhiều sản phẩm OCOP 5 sao được phát triển mới.

Người dân miền núi thu hoạch sắn mang lại thu nhập cao. Ảnh: Lê Dương

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: Nhiều nội dung, cơ chế, phương thức thực hiện chương trình thay đổi so với giai đoạn trước, trong khi văn bản hướng dẫn ban hành chậm, khiến địa phương lúng túng trong triển khai; một số nội dung dù đã được bố trí vốn nhưng không thể thực hiện hoặc phải điều chỉnh; việc giao vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 từ Trung ương cũng diễn ra muộn, ảnh hưởng tới tiến độ thi công các công trình, dự án.

“Trước mắt, yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo, điều hành để hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn lại của năm 2025. Rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao, nắm bắt khó khăn, vướng mắc để có biện pháp tháo gỡ. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ điều kiện, nguồn lực và tâm thế để triển khai hiệu quả Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030, trước mắt là năm 2026”, ông Cường cho biết.