60 người từ 46 hộ dân sinh sống quanh khu vực xã Na Ngoi, phần lớn là người dân tộc thiểu số, vừa tham gia hội thảo phổ biến kỹ thuật trồng tỏi Sanuki để được hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật trồng tỏi chất lượng cao và xây dựng chuỗi giá trị từ sản xuất đến bán hàng.

Người dân đăng kí tham gia trồng thử nghiệm tỏi Sanuki. Ảnh: JICA

Hội thảo do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp tổ chức với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan, nằm trong khuôn khổ “Dự án khảo sát xác minh kinh doanh SDGs với khu vực tư nhân để phát triển chuỗi giá trị cho Tỏi Sanuki tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam” giai đoạn 2023-2026.

Sau thời gian trồng thử nghiệm, dự án đã thành công trong việc nuôi trồng loại tỏi có chất lượng cao tương đương với tỏi trồng tại tỉnh Kagawa – Nhật Bản, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của tỉnh Nghệ An.

Song song với việc phổ cập kiến thức, dự án đang nỗ lực chứng minh tính ưu việt của các thành phẩm làm từ tỏi trồng tại Nghệ An thông qua các thử nghiệm sản xuất, phân loại, chế biến, phân phối và nghiên cứu thị trường đối với tỏi Sanuki tươi trồng tại Nghệ An. Đồng thời xây dựng phương án đưa sản phẩm vào tiêu thụ tại thị trường trong nước.

Qua đó, dự án kì vọng sẽ thúc đẩy nông nghiệp địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà con.

Một điểm đáng chú ý, Hợp tác xã Farmers’Co-op tại thành phố Zentsuji (tỉnh Kagawa) – đơn vị triển khai dự án – đã thu hút sự tham gia của nhiều lao động là con em của tỉnh Nghệ An từng làm việc cho Farmers’Co-op ở Nhật.

Đây cũng là cách giúp người lao động đã làm việc tại nước ngoài về nước vẫn có thể áp dụng các kỹ thuật canh tác tiên tiến và kiến thức của Nhật Bản để sinh sống và làm việc tại quê hương của mình.

Nghề nông truyền thống khó có thể đảm bảo thu nhập ổn định nên nhiều người trẻ đã phải rời quê đi làm ăn xa. Trong bối cảnh này, nếu ngành trồng tỏi có thể trở thành một loại cây trồng cho giá trị cao tại địa phương, sẽ tạo ra việc làm giúp người dân ổn định cuộc sống.

Dự kiến, dự án do JICA tài trợ có thể mở rộng sang các ngành trồng rau và trái cây khác, góp phần mở rộng khả năng đa dạng hóa và tăng thêm giá trị cho ngành nông nghiệp trong khu vực, tạo ra mô hình phát triển bền vững và toàn diện, góp phần cải thiện cuộc sống tại các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa và miền núi của Việt Nam.