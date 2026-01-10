Đồng bào Khmer trên những cánh đồng lúa tốt tươi, mang theo ước mơ về cuộc sống ấm no

Khi chính sách khơi dậy ý chí vươn lên

Tỉnh An Giang là tỉnh biên giới đặc thù của Đồng bằng sông Cửu Long, hiện có khoảng 472.000 đồng bào DTTS đang sinh sống, chiếm trên 11% dân số toàn tỉnh. Trong đó, phần lớn đồng bào Khmer có số nhân khẩu đông nhất sinh sống ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa khu vực Bảy Núi. Khi các chương trình, chính sách dân tộc được triển khai thì diện mạo nông thôn và đời sống bà con đã thay đổi tích cực.

Được hỗ trợ từ nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719), ông Chau Kóp, một hộ Khmer ở xã Ô Lâm đã mạnh dạn nuôi bò sinh sản. Ông Kóp chia sẻ: “Ban đầu cũng lo lắm, sợ không xoay xở được. Nhưng được cán bộ hướng dẫn, được tập huấn kỹ thuật, mình mới dám làm”.

Nhờ sự chăm chỉ mà từ vài con bò ban đầu, đàn bò của gia đình ông Kóp dần tăng lên, mang lại nguồn thu ổn định. Quan trọng hơn, ông không còn tâm lý trông chờ hỗ trợ, mà chủ động tính toán đầu tư. Câu chuyện của ông Kóp không phải là cá biệt, mà là hình ảnh thu nhỏ của sự thay đổi tư duy đang lan tỏa ở nhiều phum sóc vùng Bảy Núi.

Đồng bào Khmer xã Ô Lâm đầu tư nuôi bò, từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: Hoàng Vũ

Từ vùng khó đến điểm sáng miền núi

Với 65% dân số là đồng bào Khmer, xã Ô Lâm từng được nhắc đến như một địa bàn “xa trung tâm”, nơi giao thông cách trở kìm hãm mọi cơ hội phát triển. Từ nguồn lực của Chương trình MTQG 1719, vài năm trở lại đây, diện mạo xã miền núi này đang đổi thay rõ nét.

Ông Phan Thanh Lương, Chủ tịch UBND xã Ô Lâm cho biết, thời gian qua, địa phương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt chủ trương, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc nói chung và bà con Khmer nói riêng. Đặc biệt, xã đã và đang triển khai hiệu quả Chương trình MTQG 1719.

Hiện, hệ thống đường giao thông của xã được đầu tư đồng bộ, kết nối thuận lợi với các khu vực lân cận. Nhà cửa khang trang hơn, hoạt động buôn bán, dịch vụ ngày càng nhộn nhịp. Nông sản của bà con làm ra không còn “kẹt” ở đầu ruộng, đầu vườn. Du lịch sinh thái - lịch sử từng bước phát triển, nhất là quanh hồ Ô Thum, Đồi Tức Dụp, Ô Tà Sóc, thu hút gần 200.000 lượt du khách mỗi năm.

Đồng thời, chương trình đã giúp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho gần 3.000 lao động ở địa phương; chất lượng sống của người dân được nâng cao; tỷ lệ huy động học sinh các cấp đến trường đạt từ 96,7% trở lên; an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững được triển khai hiệu quả…

Ông Chau Sóc Sa, người có uy tín ấp Phước Thọ, xã Ô Lâm là người chứng kiến rõ nhất những chuyển biến đó. Ông kể: “Điều bà con Khmer nơi đây cảm nhận rõ nhất là cuộc sống đỡ bấp bênh hơn trước. Người dân không còn xem nghèo đói là số phận, mà tin rằng có thể thay đổi bằng lao động và cách làm phù hợp. Chính niềm tin đó mới là “ngọn lửa” bền bỉ nhất”.

Giữa vùng núi non trập trùng của An Giang, hành trình phát triển kinh tế - xã hội của đồng bào Khmer vẫn còn nhiều thách thức. Song từ những con đường mới mở, những mô hình sinh kế đang hình thành, có thể thấy một điều rõ ràng: Khi chính sách đi đúng hướng và chạm được vào ý chí vươn lên của người dân, đồng bào vùng Bảy Núi không chỉ thoát nghèo, mà đang từng bước đi lên bằng chính nội lực của mình.

Ông Danh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang cho biết: Thông qua chương trình hỗ trợ, giờ đây thu nhập bình quân của đồng bào DTTS của tỉnh tăng trên 1,2 lần so với trước; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Khmer giảm đều 3 - 4% mỗi năm. Nhiều hộ đã vươn lên khá giả, từng bước làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.