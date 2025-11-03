Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

Quảng Ninh là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) nhờ có năng lực sản xuất nông nghiệp khá ổn định, hàng năm cung ứng ra thị trường khối lượng lớn nông sản.

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã cấp 63 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 1.520ha, cùng 9 mã số cơ sở đóng gói. Toàn tỉnh có hơn 1.100ha sản xuất theo quy trình nông nghiệp tốt (GAP), hơn 320ha đạt chứng nhận VietGAP và hàng trăm ha sản xuất hữu cơ.

Hiện toàn tỉnh có 437 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, gồm 326 sản phẩm 3 sao, 103 sản phẩm 4 sao và 8 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. 100% sản phẩm OCOP Quảng Ninh đã được dán tem điện tử, có mã số, mã vạch và xuất hiện thường xuyên tại các hệ thống siêu thị lớn như GO!, Winmart... cùng các cửa hàng thực phẩm sạch trong cả nước, đồng thời được xuất khẩu sang Trung Quốc và các nước ASEAN. Dự kiến năm 2025, Quảng Ninh cần tiêu thụ nông sản sản xuất tại chỗ là khoảng 68.700 tấn thịt lợn hơi, 30.200 tấn thịt gia cầm, 8.900 tấn thịt trâu bò, 179.900 tấn thuỷ sản, 219.500 tấn lương thực cây có hạt…

Quảng Ninh đang tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, phấn đấu tăng số lượng sản phẩm đạt 5 sao quốc gia. Trong đó ưu tiên phát triển các sản phẩm từ cây trồng, vật nuôi bản địa như trà hoa vàng, sá sùng, ruốc hàu, nước khoáng… Đồng thời, hỗ trợ các chủ thể OCOP xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP, hữu cơ, đảm bảo truy xuất nguồn gốc và đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, thân thiện môi trường.

Cùng với việc nâng cao chất lượng và mở rộng vùng nguyên liệu, Quảng Ninh cũng chú trọng xây dựng hình ảnh và bản sắc cho sản phẩm, coi đây là yếu tố quan trọng để gia tăng giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường. Các sản phẩm OCOP 5 sao ngoài việc đạt yêu cầu về chất lượng, còn được đầu tư hình ảnh chuyên nghiệp, hiện đại, đủ khả năng chinh phục cả thị trường trong nước và quốc tế.

Hiện toàn tỉnh đã cấp 1.339 tài khoản cho hệ thống quản lý và vận hành OCOP (trong đó có 236 tài khoản quản lý, 1.103 tài khoản vận hành) và 2.630 mã QR để truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông, thủy sản. Song song với đó, tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số và xúc tiến thương mại, đưa 100% sản phẩm OCOP từ 3-5 sao lên các sàn thương mại điện tử như Postmart, Voso, Shopee…

Sản phẩm OCOP miến dong Bình Liêu được người tiêu dùng khắp cả nước ưa chuộng

Hội chợ - kênh xúc tiến thương mại quan trọng

Cùng với phát triển đột phá hạ tầng thương mại, thu hút các nhà bán lẻ hàng đầu, trong và ngoài nước. Đặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế công nghiệp và xuất khẩu ở Quảng Ninh trong thời gian qua đã tạo ra một nền tảng vững chắc và thị trường tiêu thụ lớn cho các sản phẩm OCOP.

Từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh tổ chức thành công 3 hội chợ OCOP, 6 tuần hàng Việt, 3 hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm và 1 “Tuần lễ nông sản Quảng Ninh online 2025”, tổ chức 3 hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp tham gia 8 sự kiện xúc tiến thương mại và hội chợ ngoài tỉnh.

Thời điểm hiện tại, Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Thu Đông 2025 đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, doanh nghiệp và nhà nông.

Hội chợ diễn ra từ ngày 28/10 - 3/11/2025, có 160 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng trong và ngoài tỉnh và các khu triển lãm.

Phát biểu khai mạc Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Thu Đông 2025, ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, những năm qua tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng và đẩy mạnh tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh kết nối tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường.

Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Thu Đông 2025 là hoạt động cụ thể, thiết thực đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm OCOP Quảng Ninh gắn với phát triển dịch vụ, du lịch phục vụ du khách trong nước và quốc tế, xây dựng thương hiệu một tỉnh Quảng Ninh luôn sôi động và đầy tiềm năng phát triển.

Thông qua hội chợ sẽ tiếp tục tạo đà để các sản phẩm OCOP Quảng Ninh tăng cường giao lưu học hỏi kinh nghiệm với sản phẩm các tỉnh, thành phố bạn, nhằm tiếp tục hoàn thiện, phục vụ ngày càng đa dạng nhu cầu tiêu dùng của người dân Quảng Ninh và du khách tham quan. Với tinh thần “Kết nối - Hội nhập - Phát triển”, Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Thu Đông 2025 sẽ là điểm hẹn giao thương, là không gian văn hóa - kinh tế đầy sôi động, góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, mở rộng hợp tác quốc tế, lan tỏa tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Minh Yến