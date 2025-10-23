Cơ bản hoàn thành các quy hoạch xây dựng

Việc sớm thông qua Chương trình phát triển đô thị của tỉnh đến năm 2030 sẽ là điều kiện tiên quyết để tập trung mọi nguồn lực đầu tư, sớm xây dựng, quy hoạch Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, đồng thời góp phần nâng cao mức thu nhập cho người dân.

Đến nay, Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành các quy hoạch xây dựng, như quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch chung các đô thị, quy hoạch xây dựng các vùng huyện.

Các đô thị phát triển nhanh, có quy mô lớn chủ yếu phân bố tập trung tại khu vực ven biển, bám trục quốc lộ 18, gắn với các khu vực phát triển khu du lịch, dịch vụ, công nghiệp, cửa khẩu. Trong khi đó, các đô thị phát triển chậm, quy mô nhỏ chủ yếu tại các huyện miền núi, hải đảo do hạn chế về điều kiện tự nhiên, địa hình, giao thông.

Nhờ có sự phát triển nhanh về hệ thống đô thị, đi kèm với đó là chất lượng của các đô thị cũng được cải thiện đáng kể. Hệ thống đô thị tỉnh chủ yếu phát triển theo tuyến, nằm trên các tuyến giao thông huyết mạch nơi có điều kiện đất đai hoặc gắn với vùng có tài nguyên phát triển về du lịch, dịch vụ, khai thác than, công nghiệp, cảng biển hoặc tại trung tâm đơn vị hành chính cấp huyện. Các đô thị tỉnh đã và đang là các trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; là đầu tàu phát triển kinh tế của tỉnh và mỗi địa phương.

Trên cơ sở hạ tầng sẵn có, để tiếp tục nâng tầm đô thị, tạo hướng phát triển cho tương lai, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt Chương trình Phát triển Đô thị của tỉnh đến năm 2030. Theo đó, Quảng Ninh sẽ phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo mô hình riêng. Trong đó, sẽ không hình thành các quận, mà sẽ hình thành vùng nội thị bao gồm các thành phố trong thành phố, được liên kết với nhau bằng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, như hệ thống giao thông công cộng đô thị, hạ tầng kỹ thuật thông tin truyền thông.

Quảng Ninh là một trong những địa phương có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất cả nước

Vùng đô thị mới vịnh Cửa Lục

Chuẩn bị hành trang bước vào giai mới, Quảng Ninh đề ra mục tiêu tập trung phát triển hệ thống các đô thị theo hướng nhanh, bền vững, là tiền đề quan trọng trong phát triển đô thị thông minh, nền kinh tế xanh dựa trên khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đô thị toàn tỉnh, phát triển theo mô hình chuỗi đô thị, là động lực phát triển kinh tế của miền Bắc và cả nước, đáp ứng mục tiêu phát triển Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, với dịch vụ công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế, một trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia.

Theo đó, khu vực vịnh Cửa Lục được xem là địa điểm hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi cho các mục tiêu đã đặt ra.

Kết quả rà soát cho thấy, trong tổng thể diện tích vịnh Cửa Lục, khu vực phía Bắc vịnh Cửa Lục còn nhiều dư địa phát triển, với diện tích đất khu vực này hiện có trên 3.600ha, bao gồm đất ở dân cư hiện trạng, đầm nuôi trồng thủy sản, rừng ngập mặn, đất bãi triều, công viên sinh thái, công trình văn hóa, kiến trúc điểm nhấn để tạo sự tiếp cận của cộng đồng.

Với những lợi thế được nhận diện này, việc thúc đẩy vùng đô thị mới vịnh Cửa Lục được đánh giá, không chỉ là mở rộng không gian đô thị mà còn là bước đi chiến lược để Quảng Ninh khẳng định vị thế tỉnh phát triển toàn diện, bền vững, văn minh, hiện đại.

Quảng Vân