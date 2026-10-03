3 người con, 3 nghệ sĩ với 3 hướng đi riêng trong nghệ thuật nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: tiếp nối tinh thần sáng tạo và con đường nghệ thuật mà người cha đã đặt những viên gạch đầu tiên.

Triển lãm Đi tiếp con đường của cha vừa khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, khởi đầu cho chuỗi sự kiện nghệ thuật xúc động của 3 anh em ruột: họa sĩ - nhà điêu khắc Nguyễn Hồng Hưng, nhà điêu khắc Vân Thuyết và họa sĩ Mai Trang.

Mạch ngầm ký ức từ căn nhà phố cổ

Chủ đề Đi tiếp con đường của cha chính là lời nguyện cầu thầm lặng của 3 người con dành cho người cha quá cố - họa sĩ dân gian Hồng Vân - một người nghệ sĩ mộc mạc, cả đời sáng tác nhiều tác phẩm sơn dầu khổ lớn.

Căn nhà số 46 Trần Nhật Duật (Hà Nội) - nơi 3 anh em lớn lên trong những bảng màu và tiếng đục khắc, đến nay vẫn được trân trọng giữ gìn như một bảo tàng thu nhỏ của gia đình. Dù mỗi người chọn cho mình một ngả rẽ, một phong cách sáng tác riêng, họ lại cùng quy tụ tại đây, dưới mái nhà nghệ thuật mà người cha đã đặt những viên gạch đầu tiên.

Họa sĩ - nhà điêu khắc Nguyễn Hồng Hưng.

Trở thành tâm điểm của đợt triển lãm điêu khắc đầu tiên (diễn ra từ 2/10-7/10), họa sĩ - nhà điêu khắc Nguyễn Hồng Hưng hiện lên với hình ảnh một người thầy, một nghệ sĩ đa tài đầy bản lĩnh.

Sinh năm 1952, ông tốt nghiệp khoa Điêu khắc tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Trong sự nghiệp của mình, ông không chỉ là nhà điêu khắc tài hoa mà còn là một nhà giáo nhiệt thành từng giảng dạy môn Nguyên lý thị giác tại hàng loạt trường đại học lớn ở TPHCM. Ông là tác giả của 2 cuốn sách lý luận mỹ thuật kinh điển được giới thiết kế gối đầu giường Nguyên lý Design thị giác và Nguyên lý bố cục thị giác, đồng thời là nhà văn tài hoa với bút danh Hồng Hoang.

Tác phẩm của họa sĩ - nhà điêu khắc Nguyễn Hồng Hưng.

Nói về hành trình sáng tạo của mình, nhà điêu khắc Nguyễn Hồng Hưng bộc bạch: "Tôi làm cái tôi thích và tôi thích cái tôi làm. Thấy đẹp tiếp tục làm cho đến khi hoàn thành, không làm để lấy lòng ai".

Sự phóng khoáng ấy thể hiện rõ nét qua 10 tác phẩm tượng tâm huyết trưng bày đợt này. Người xem có thể nhận ra một Nguyễn Hồng Hưng luôn đau đáu tìm kiếm vùng giao thoa - nơi ánh sáng, hình khối khoa học gặp gỡ cái tình mộc mạc, chân chất của tâm hồn dân gian Việt.

Ở đó, người ta thấy Tiên Dung Chử Đồng Tử (đúc đồng, 1985) từng đoạt giải Nhì triển lãm Điêu khắc toàn quốc, Bố bạc con vàng được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trang trọng lưu giữ hay Cây đu đủ gửi gắm triết lý nhân sinh "biết đủ là đủ". Những chất liệu gốm Phù Lãng hay đồng qua tay ông trong các tác phẩm Đường tu, Đường thánh, Chờ tin tốt... như ngân lên khúc ca tri ân và khắc họa tình yêu sâu thẳm đối với sự hy sinh của người phụ nữ Việt Nam.

Cuộc hội ngộ của những tâm hồn đồng điệu

60 tác phẩm tượng đồng tinh xảo của nhà điêu khắc Vân Thuyết.

Sự kiện lần này còn là cuộc đối thoại nghệ thuật đầy thú vị giữa 3 anh em. Nhà điêu khắc Vân Thuyết (Nguyễn Hồng Mỹ) - người từng là nhạc công violon độc tấu trước khi bước sang thế giới của hình khối. Mang tâm hồn bay bổng của âm nhạc vào điêu khắc, ông mang đến triển lãm 60 tác phẩm tượng đồng tinh xảo. Họa sĩ Mai Trang - người con gái lớn lên từ phố cổ Hà Nội, tự học vẽ và tranh từng ghi dấu ấn sâu sắc tại các gallery lớn ở Ý.

Tác phẩm hội họa của họa sĩ Mai Trang.

Triển lãm Đi tiếp con đường của cha không chỉ trưng bày tác phẩm mà còn chạm vào trái tim người thưởng thức bởi ngọn lửa nghề được truyền qua nhiều thế hệ. Ngắm nhìn những pho tượng đồng, tượng gốm đượm màu thời gian, công chúng như cảm nhận được nhịp đập mãnh liệt của tình thân, tình cha con và tình yêu nghệ thuật vĩnh cửu.