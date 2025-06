Do ảnh hưởng của bão số 1 (Wutip) gây mưa to tại khu vực Trung Bộ, hãng hàng không Vietjet, Vietnam Airlines đã phải điều chỉnh lịch khai thác.

Trong đó, Vietnam Airlines phải điều chỉnh lịch khai thác trong hai ngày 11 và 12/6 để đảm bảo an toàn. Cụ thể, trong tối 11/6 và rạng sáng 12/6, Vietnam Airlines đã phải hủy 14 chuyến bay giữa Hà Nội và Đà Nẵng do ảnh hưởng của thời tiết xấu.

Ngoài ra, hai chuyến bay VN7167 và VN7165 từ Hà Nội đi Đà Nẵng, đã phải chuyển hướng hạ cánh tại Cam Ranh hay quay lại Hà Nội vì không đủ điều kiện khai thác tại sân bay này.

Cùng thời điểm, 7 chuyến bay đến Đà Nẵng phải bay chờ, gây ảnh hưởng dây chuyền khiến 32 chuyến bay khác bị chậm từ 20 phút đến 1 giờ 5 phút.

Hàng loạt chuyến bay bị hủy do ảnh hưởng bão số 1. Ảnh: Tuấn Anh

Ngoài ra tại sân bay Phú Bài (Huế), thời tiết xấu cũng ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, nhiều chuyến bay đi và đến phải bay chờ hoặc khởi hành muộn. Trong chiều 12/6, Vietnam Airlines dự kiến tăng chuyến và bố trí máy bay thân rộng trên đường bay Hà Nội – Đà Nẵng phục vụ hành khách bị ảnh hưởng.

Để di chuyển an toàn trên các chuyến bay nói chung và trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp nói riêng, một chuyên gia hàng không khuyến cáo, hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro nếu máy bay gặp nhiễu động không khí.

Nhằm chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn hoạt động bay với cơn bão số 1, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị.

Theo đó, Cục yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm Quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng được và Hướng dẫn khai thác trong điều kiện thời tiết nguy hiểm tại cảng hàng không, sân bay.