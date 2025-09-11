"Hành khách đặc biệt" đó là trái tim của một người đàn ông 43 tuổi chết não sau vụ tai nạn giao thông. Trái tim hiến tặng được vận chuyển bằng đường hàng không trên chuyến bay VN1545 từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đến sân bay Phú Bài (Huế) để kịp thời ghép cho một người đang chờ sự sống.

Trước đó, ca phẫu thuật lấy tạng ghép diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ với 6 mô, tạng được lấy từ người hiến chết não.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết để kịp thời vận chuyển mô, tạng đến các bệnh viện lớn trong cả nước, ê-kíp đã được lực lượng CSGT tỉnh Phú Thọ hỗ trợ mở đường, tranh thủ từng phút, đảm bảo tạng được đưa đến nơi kịp thời.

Hình ảnh trái tim của người hiến được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đến Sân bay Nội Bài và vị trí ngồi của "vị khách đặc biệt". Ảnh: BVCC

Tại sân bay Nội Bài, chuyến bay đã được Vietnam Airlines chủ động lùi giờ cất cánh 15 phút để đợi đoàn bác sĩ lên máy bay. Toàn bộ hành khách đã kiên nhẫn chờ đợi, đồng lòng sẻ chia vì một hành trình nhân đạo đầy ý nghĩa.

Do thời gian bảo quản tạng cực kỳ nghiêm ngặt, mọi khâu từ thủ tục sân bay, kiểm tra an ninh đến lên máy bay đều được thực hiện khẩn trương và ưu tiên tối đa. Đoàn cán bộ y tế được hỗ trợ nhanh chóng, đảm bảo hành trình diễn ra thuận lợi.

Ngay khi hạ cánh, đội ngũ y tế cùng trái tim của người hiến đã được hỗ trợ di chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế, thực hiện ca ghép tim ngay trong đêm 10/9.

Với giới hạn bảo quản tối đa của trái tim chỉ 6 giờ từ khi lấy ra đến khi ghép, những “chuyến bay hồi sinh” này đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt và chính xác tuyệt đối, góp phần tạo nên phép màu cứu sống người bệnh chờ ghép.

Ngoài trái tim được vận chuyển vào Huế để ghép cho người bệnh đang chờ sự sống, 5 mô, tạng khác của người đàn ông 43 tuổi đã được ghép cho các bệnh nhân khác.

Trong đó, 2 quả thận được ghép cho 2 người bệnh suy thận mạn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ; gan được lực lượng CSGT tỉnh Phú Thọ hỗ trợ khẩn trương chuyển về kịp thời ghép người bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội); 2 giác mạc chuyển về Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội).