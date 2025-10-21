Lời toà soạn: Phía sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ. Còn phía sau hào quang của các nghệ sĩ nữ nổi tiếng showbiz Việt luôn có điểm tựa từ những người mẹ tuyệt vời. Họ dù xuất thân và hoàn cảnh khác nhau nhưng có chung một điểm là luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành với con trên mọi chặng đường đời đầy hào quang nhưng cũng nhiều áp lực và sự hy sinh. Nhân dịp 20/10, VietNamNet giới thiệu loạt bài về những người mẹ của sao Việt với những chia sẻ lần đầu được tiết lộ với công chúng.

Bà Nguyễn Thị Minh Phương có 2 con gồm 1 gái (Trương Ngọc Ánh), 1 trai. Sau khi chồng qua đời, bà chuyển hẳn vào TPHCM sống cùng con gái và cháu ngoại. Ảnh: NVCC

- Bà khỏe không? Ở tuổi U70, bà thường dành sự quan tâm cho những điều gì?

Hiện tại, sức khoẻ của tôi vẫn ổn định. Một ngày của tôi bắt đầu bằng việc lo cho các cháu đi học. Sau đó, tôi dành thời gian cho công việc nội trợ cũng như chăm sóc bản thân và gia đình. Ở tuổi này, tôi hầu như chỉ quan tâm đến sức khoẻ và những người thân yêu trong gia đình nhỏ.

- Bà từng là hoa khôi thời trẻ với chiều cao khá nổi bật so với phụ nữ đương thời? Theo bà, chị Trương Ngọc Ánh đã "kế thừa" nhan sắc của mẹ chưa?

Lúc trẻ, tôi có cơ hội tham gia cuộc thi Người Đẹp Hà Nội nhưng không đoạt giải gì! (cười) Dù vậy, cuộc thi vẫn tạo cơ hội cho tôi gặp mặt, làm quen nhiều bạn bè thân thiết.

Bà Minh Phương từng thi hoa khôi thời trẻ. Ảnh: NVCC

Ngày đó, tôi có thân hình nhỏ nhắn với chiều cao là 1,63m, có thể nói là khá nổi bật so với các bạn đồng trang lứa. Con gái tôi có một nét đẹp riêng và hiện đại hơn tôi hồi đó. Nét đẹp của tôi mang màu sắc truyền thống của Hà Nội xưa.

- Bà còn nhớ kỷ niệm hồi mang thai và sinh chị Trương Ngọc Ánh không? Vì sao bà chọn đặt tên con gái là Ngọc Ánh?

Lúc mang thai Ánh, tôi bị nghén rất nhiều, đó là điều mà khi sinh đứa con thứ hai không có. Từ đầu tôi có ý định đặt tên con là Ngọc Anh. Nhưng gia đình bên nội khuyên là để tránh việc ai cũng phải gọi cháu bằng "anh" nên tôi thêm dấu thành Ngọc Ánh. Đây là một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên được.

- Tính cách chị Trương Ngọc Ánh lúc bé thế nào? Có giống Bảo Tiên bây giờ không, thưa bà?

Lúc bé, Trương Ngọc Ánh có cá tính nổi bật so với các bạn trong lớp. Nhiều năm liền, Trương Ngọc Ánh đảm nhận những chức vụ quan trọng trong lớp như lớp trưởng, liên đội trưởng, bí thư Đoàn.

Bà Phương bên 2 con. Ảnh: NVCC

Hồi nhỏ, Ánh có năng khiếu đóng kịch câm và diễn xuất nghệ thuật. Thỉnh thoảng, mỗi khi về nhà, Ánh thường diễn hài cho cả nhà xem và làm mọi người cười rất nhiều. Ánh bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ khi còn bé. Bảo Tiên bây giờ có tính cách khá khác biệt so với Ánh hồi đó. Chỉ có dáng người cao và gầy là giống nhau.

- Hồi chị Trương Ngọc Ánh còn nhỏ, bà dạy con gái thế nào? Nghe nói người Hà Nội dạy con rất nghiêm?

Đúng như vậy! Hồi Ánh còn bé, tôi và gia đình dạy con rất nghiêm khắc, theo hướng truyền thống của người Hà Nội xưa. Vì vậy mà Ánh rất ngoan, lễ phép và có hiếu với cha mẹ.

- Đâu là điều bà chưa hài lòng nhất ở con gái?

Ánh là một người con có hiếu và biết cách chăm sóc cha mẹ. Vì vậy đối với tôi, Ánh luôn là niềm tự hào lớn nhất của tôi và gia đình.

Tuổi U70, bà Phương thường đi du lịch cùng gia đình, người thân. Ảnh: FBNV

- Con cái dù lớn đến đâu vẫn luôn bé bỏng trong mắt bố mẹ. Phải chăng vì vậy mà những lúc con gái gặp khó khăn, vấp ngã, bà cũng khó tránh cảm xúc lo lắng, sốt ruột?

Điều đó là đương nhiên. Con cái dù có trưởng thành đến đâu vẫn luôn nhỏ bé trong mắt cha mẹ. Đến bây giờ, tôi vẫn lo lắng cho các con, các cháu của mình mỗi ngày. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vui của tôi trong cuộc sống.

- Chứng kiến con gái trưởng thành và hiện tại là cháu gái, niềm vui trong bà thế nào? Hiện tại, bà còn điều gì chưa yên tâm hoặc mong nhất ở con gái?

Trước sự trưởng thành và thành công của con cháu, tôi chỉ có nói rằng mình rất vui và tự hào. Tôi mong rằng các con, các cháu trong nhà luôn bình an, hạnh phúc và vững bước trên con đường sự nghiệp và học tập. Chỉ như vậy thôi, tôi đã rất vui rồi. Ở tuổi này, tôi chỉ mong như thế.

Hậu trường buổi chụp ảnh đầu tiên của đại gia đình Trương Ngọc Ánh.