Buổi tọa đàm về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua góc nhìn nghiên cứu của Giáo sư - Tiến sĩ (GS.TS) Trình Quang Phú nhân dịp ông ra mắt 2 tác phẩm Người đi muôn trùng non nước và truyện ký Theo dấu chân Người vừa diễn ra tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành, TPHCM.

Giáo sư, Tiến sĩ Trình Quang Phú ở tuổi 86 vẫn minh mẫn, say mê sáng tác về Bác Hồ.

GS - TS.Trình Quang Phú chia sẻ có nhiều cơ duyên gặp gỡ Bác Hồ và bắt đầu viết về Bác từ năm 1969. Ông nhớ mãi những lời dặn của Bác, từ bài học về lòng khiêm tốn đến tinh thần cống hiến, hết lòng vì nhân dân…

Ban đầu, vị giáo sư hoàn thành nhiệm vụ của 1 nhà báo để kịp gửi bài về chiến trường. Sau này, ông dần xem việc viết về Bác là 1 sứ mệnh cao cả để theo đuổi suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời.

Điều khiến Giáo sư Trình Quang Phú đau đáu và thôi thúc theo đuổi đề tài Hồ Chí Minh suốt nhiều thập niên là càng nghiên cứu càng thấy cuộc đời của Người "vẫn còn rất nhiều điều để khám phá".

Tại sự kiện, ông nhấn mạnh tinh thần tự học của Bác. Nhiều năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác đi đến đâu cũng học, học ngoại ngữ rất nhanh và luôn tận dụng mọi hoàn cảnh để tiếp thu tri thức.

“Trường đại học lớn nhất của Bác là sách vở, trường đời. Chúng tôi đã học theo Bác và muốn lan tỏa điều này đến các em trẻ ngày nay”, GS Phú nói.

GS - TS.Trình Quang Phú cũng là một trong những nhà văn có số lượng tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều nhất hiện nay với nhiều đầu sách đã xuất bản, tái bản nhiều lần và được dịch ra nhiều thứ tiếng nước ngoài.

Ông không chỉ viết nhiều mà còn viết với một niềm kính yêu sâu nặng, một trách nhiệm công dân và trách nhiệm văn hóa lớn lao đối với hình tượng lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Ông có 8 tác phẩm viết về Bác đã được xuất bản, phần lớn tác phẩm tạo được sức lan tỏa sâu rộng.

Đến nay, tác giả có khoảng 8 cuốn sách viết về Bác, mở đầu là cuốn Miền Nam trong lòng Bác, sau đó là các tác phẩm như: Người là niềm tin, Bác Hồ ở Phan Thiết, Đường Bác Hồ đi cứu nước, Theo Bác đi kháng chiến.

Giai đoạn sau, ông có các tựa sách được chú ý như: Từ Làng Sen đến bến Nhà Rồng, Theo dấu chân Người và mới nhất là Người đi muôn trùng non nước.

Điều đáng chú ý là nhà văn Trình Quang Phú đặc biệt thành công ở thể loại truyện ký - một thể loại nằm giữa văn học và lịch sử, vừa bảo đảm tính chân thực của tư liệu vừa cho phép người viết phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật.

Chính sự lựa chọn thể loại này đã giúp các tác phẩm của ông về Chủ tịch Hồ Chí Minh có sức thuyết phục và lan tỏa rộng rãi.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM cho rằng sự đóng góp của tác giả không chỉ thể hiện ở số lượng tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp thêm cảm hứng cho đội ngũ văn nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực như âm nhạc, sân khấu, văn học.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM tặng hoa chúc mừng Giáo sư Trình Quang Phú.

Đặc biệt, những tác phẩm này đã góp phần “truyền lửa” sáng tạo, làm giàu thêm những trang viết về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, tiếp nối tinh thần sáng tác của nhiều thế hệ nhà văn.

Đại tá, nhà văn Trần Thế Tuyển - nguyên Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận định 2 cuốn sách mới của GS - TS.Trình Quang Phú không chỉ góp phần bổ sung thêm tư liệu và góc nhìn về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn góp phần lan tỏa những giá trị cao đẹp của Người đến với thế hệ hôm nay và mai sau.

Tọa đàm Chủ tịch Hồ Chí Minh qua tác phẩm của nhà văn Trình Quang Phú diễn ra đúng dịp kỷ niệm lần thứ 136 ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, vì vậy càng mang nhiều ý nghĩa văn hóa, lịch sử và giáo dục sâu sắc.

Đây không chỉ là dịp nhìn lại những thành tựu sáng tác của một nhà văn tâm huyết với đề tài về Bác Hồ mà còn là dịp để khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống hôm nay.

