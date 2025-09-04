Tác phẩm đang được trưng bày cùng 16 bức tranh sơn mài khác trong triển lãm Mùa xuân Độc lập tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).

Bức tranh được hoàn thiện trên nền vóc sơn mài 2 mặt, kích thước 2,4mx7,2m, nặng 3 tấn. Mặt thứ nhất Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập - tái hiện thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình. Mặt thứ hai mang tên Mùa xuân dân tộc, biểu trưng cho niềm hân hoan của nhân dân trong mùa xuân Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn nhận định: "Tác phẩm thể hiện phong cách và nhân cách Hồ Chí Minh qua lăng kính sáng tạo của thế hệ trẻ. Hồn cốt, thần thái của Bác vẫn hiện hữu, nhưng được diễn giải bằng ngôn ngữ nghệ thuật của tuổi 9X, trẻ trung, mới mẻ, dám khác biệt. Đây là tín hiệu tích cực cho sự chuyển giao thế hệ trong mỹ thuật Việt Nam".

Ông cũng đánh giá cao sự dũng cảm của Chu Nhật Quang khi lựa chọn một đề tài lịch sử lớn để thử thách bản thân: "Nếu không đủ can đảm, tự tin và liều lĩnh, chắc chắn không thể thực hiện được công trình như thế. Việc xác lập kỷ lục không chỉ là thành tựu cá nhân mà còn góp phần quảng bá sơn mài Việt - một chất liệu mãi mãi khó cũ".

Họa sĩ Chu Nhật Quang bên bức "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập".

Tác phẩm được họa sĩ Chu Nhật Quang bắt tay thực hiện từ năm 2019, trải qua 6 năm sáng tác. Trong suốt quá trình, họa sĩ Chu Nhật Quang cùng gia đình, đặc biệt là anh rể - họa sĩ Nguyễn Thanh Tùng đã nghiên cứu kỹ lưỡng chất liệu, kết hợp sơn mài truyền thống với vật liệu hiện đại. Nhóm tác giả cũng tham khảo nhiều tư liệu từ các nhà nghiên cứu lịch sử để đảm bảo tính chính xác. Dù có những giai đoạn phải tạm dừng để chỉnh sửa, cuối cùng bức tranh đã hoàn thiện đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Trước đó, ngày 3/9, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), Hội đồng giám định quốc tế đã tiến hành vòng kiểm định cuối cùng.

Họa sĩ Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ: "Đây là vinh dự không chỉ của tác giả Chu Nhật Quang mà còn là niềm tự hào của nghệ thuật sơn mài Việt Nam". Ông cũng nhấn mạnh, sơn mài là loại hình có lịch sử hàng nghìn năm, xuất hiện ở nhiều quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... với bản sắc riêng. Tuy nhiên, việc hoàn thành Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập ở khổ lớn, liền mảnh, chưa từng có tiền lệ, đã tạo nên một dấu mốc mới của nghệ thuật sơn mài thế giới.

Họa sĩ Chu Nhật Quang cho biết, mục đích ban đầu của việc vẽ là muốn bày tỏ tình yêu Tổ quốc, tri ân cha ông đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho dân tộc. Vì thế, khi tác phẩm được xác lập kỷ lục Guinness thế giới, anh vui và tự hào, cũng là độc lực để họa sĩ 9X tiếp tục sáng tạo.