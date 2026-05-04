Lấy cảm hứng từ dấu mốc kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ trở về nước (1941-2026), nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung giới thiệu MV Cùng em tìm về giọt nước đầu nguồn, một sản phẩm âm nhạc giàu tính biểu tượng, kết nối chiều sâu lịch sử với hơi thở đương đại. Ca khúc được thể hiện bởi hai nghệ sĩ trẻ: Nguyễn Hoàng Yến và rapper Trung Hiếu, mang đến góc nhìn mới mẻ của Gen Z về cội nguồn dân tộc.

Ca sĩ Nguyễn Hoàng Yến.

Tác phẩm khởi nguồn từ dấu ấn lịch sử tại Cao Bằng - nơi năm 1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ trở về và sống, làm việc tại Hang Cốc Bó. Tại đây, Người đã đặt tên cho suối Lê Nin và núi Các Mác - những địa danh lịch sử được nhạc sĩ nâng tầm thành biểu tượng khởi sinh trong âm nhạc.

Chia sẻ về quá trình sáng tác, Nguyễn Thành Trung cho biết chuyến đi thực tế và việc đọc bài thơ Pác Bó hùng vĩ đã gợi mở cho anh một cuộc đối thoại nghệ thuật giữa quá khứ và hiện tại. Hình tượng giọt nước đầu nguồn trong ca khúc vừa là dòng suối mát lành, vừa là ẩn dụ cho tư tưởng cách mạng và bản sắc văn hóa bền bỉ chảy qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh yếu tố lịch sử, ca khúc còn khai thác chất liệu văn hóa bản địa của dân tộc Nùng, đặc biệt là phong tục lấy nước đầu nguồn đầu năm mới để cầu may mắn, sức khỏe.

Tác phẩm là sự kết hợp giữa thang âm, kỹ thuật luyến láy của hát Then (Tày - Nùng) với ngôn ngữ Rap/Hip-hop hiện đại. Phần giai điệu trữ tình mềm mại đan xen cùng đoạn Rap có tính nhịp điệu cao tạo nên sự cân bằng giữa truyền thống và hiện đại.

MV gây ấn tượng khi tái hiện hành trình khám phá non nước Cao Bằng của đôi bạn trẻ, với những địa danh nổi tiếng như thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao. Không gian thiên nhiên hùng vĩ hòa quyện cùng âm thanh tính tẩu, điệu Then tạo nên một tổng thể giàu bản sắc.

Giọng ca chính Nguyễn Hoàng Yến - sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, học trò của NSND Đỗ Quốc Hưng, sở hữu chất giọng soprano trong trẻo, kỹ thuật vững vàng. Cô cho biết đã dành nhiều thời gian tìm hiểu văn hóa, lịch sử địa phương để thể hiện trọn vẹn tinh thần ca khúc. Trong khi đó, phần Rap của Trung Hiếu góp phần mang lại màu sắc trẻ trung, gần gũi với khán giả hiện đại.

Thông qua sản phẩm, các nghệ sĩ trẻ mong muốn lan tỏa vẻ đẹp quê hương và giá trị lịch sử đến thế hệ đồng trang lứa. Việc lựa chọn cách tiếp cận mới, hát về lịch sử bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại cho thấy sức sống mạnh mẽ của lòng yêu nước trong thế hệ Gen Z.