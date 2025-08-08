Một công dân phản ánh có em họ là con của liệt sĩ và đang muốn chuyển mục đích sử dụng một phần đất nông nghiệp sang đất ở. “Trường hợp này có được miễn, giảm tiền sử dụng đất không? Mức hưởng cụ thể là bao nhiêu? Thủ tục, hồ sơ cần chuẩn bị gồm những gì và nộp ở đâu?”, công dân muốn hỏi cơ quan thuế.

Trả lời trường hợp này, Đội thuế liên huyện Bình Long - Chơn Thành (cũ) cho biết, căn cứ Điều 104, Điều 105, Điều 106 Nghị định số 131/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Cụ thể, Điều 104 quy định, miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng, trong đó có thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.

Con liệt sĩ được giảm tiền sử dụng đất khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở. Ảnh: T.K

Điều 105 quy định về chế độ giảm tiền sử dụng đất. Giảm 70% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng, trong đó có thân nhân liệt sĩ.

Điều 106, về nguyên tắc: Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất quy định tại Điều 104 và Điều 105 nghị định này được thực hiện theo Điều 6 Pháp lệnh và theo quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất.

Chế độ miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công chỉ áp dụng một lần cho một hộ gia đình và mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao, nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ do UBND cấp tỉnh quy định.

Trường hợp một hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được ưu đãi thì mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 100%.

Trường hợp người có công đồng thời là thân nhân liệt sĩ thì chỉ hưởng chế độ cao nhất của một đối tượng.

Cùng với đó, thực hiện Thông tư số 80/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, tại Điều 60 quy định, thủ tục hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Theo đó, hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng, bao gồm:

- Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư.

- Giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng...

Cơ quan thuế cho biết, trường hợp công dân hỏi em họ thuộc đối tượng là con liệt sĩ và đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành thì được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định.

Thủ tục hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất đề nghị em họ của công dân thực hiện nộp tại bộ phận một cửa để được xem xét, giải quyết.