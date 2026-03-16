Theo phản ánh, gia đình bà Nguyễn T.S. có thửa đất vườn nằm trong khu dân cư, phù hợp quy hoạch sử dụng đất ở và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) lần đầu vào ngày 24/2/1993. Đến năm 2010, thửa đất này được tách thành 2 thửa mới và được cấp GCN cho từng thửa.

Đến năm 2022, gia đình bà S. đăng ký biến động và đính chính mục đích sử dụng đất thành đất trồng cây lâu năm theo hướng dẫn của cán bộ địa chính phường. Năm 2025, bà S. nhận thừa kế hợp pháp và đứng tên trên GCN.

Hiện bà muốn chuyển mục đích sử dụng thửa đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở để con cháu xây dựng nhà ở. Bà cũng đề nghị cơ quan chức năng làm rõ, với thửa đất có nguồn gốc được cấp GCN trước ngày 15/10/1993 thì khi chuyển mục đích sử dụng đất theo Luật Đất đai 2024 sẽ thuộc đối tượng nào? Đồng thời, việc tính tiền sử dụng đất khi chuyển sang đất ở được áp dụng theo quy định nào của Nghị định số 103/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo thông tin bà S. cung cấp, mục đích sử dụng đất ghi trên GCN là đất trồng cây lâu năm. Theo điểm b khoản 2 Điều 9 Luật Đất đai 2024, đất trồng cây lâu năm thuộc nhóm đất nông nghiệp.

Căn cứ khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai 2024, việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân phải căn cứ vào một trong các loại quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, gồm quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung, quy hoạch phân khu theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị.

Bộ đề nghị người dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Về việc tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích theo Nghị định 103/2024, Bộ NN&MT cho biết Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì tham mưu nội dung này. Do đó, người dân nên liên hệ cơ quan tài chính tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.