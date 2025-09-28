Bà Nguyễn Thanh T. ở (TPHCM) hỏi, gia đình có 450m2 đất trồng cây lâu năm, được cấp Giấy chứng nhận năm 1999. Năm 2001, bà xây nhà 60m2 trên phần đất này.

Bà T. có hỏi thì có ý kiến cho rằng, sau khi bị xử phạt và nộp đủ hồ sơ, bà sẽ được đăng ký biến động để cấp Giấy chứng nhận mới. Ý kiến khác thì cho rằng phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rồi mới được cấp sổ đỏ. Vậy trường hợp này xử lý ra sao?

Ảnh minh hoạ.

Về băn khoăn của bà T., Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Trường hợp này thuộc thẩm quyền giải quyết cụ thể của địa phương. Tuy nhiên, về nguyên tắc, Nghị định 101/2024 của Chính phủ quy định: Đối với đất đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 1/7/2014, nếu người sử dụng tự ý chuyển mục đích và đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì được thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai.

Hồ sơ cần nộp gồm: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (có ghi biện pháp khắc phục là buộc đăng ký đất đai); Chứng từ nộp phạt; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đơn đăng ký biến động đất đai.

Sau khi hoàn tất, cơ quan đăng ký đất đai sẽ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo loại đất đã chuyển mục đích sử dụng.

Như vậy, bà Tuyền không phải làm thủ tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất mà thực hiện đăng ký biến động theo quy định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị bà liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn, giải quyết.