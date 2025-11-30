Sự thuận tiện mà người dân kỳ vọng

Nhiều độc giả ủng hộ đề xuất đưa các thủ tục đất đai về cấp xã/phường thực hiện. Họ cho rằng điều này sẽ giảm thời gian đi lại, rút ngắn thời gian chờ đợi và giúp người dân tiếp cận dịch vụ dễ dàng hơn.

Độc giả Trần Đức Hoàn cho rằng, nếu mục đích ưu tiên là phục vụ tốt nhất cho người dân, việc chuyển các thủ tục đất đai từ VPĐKĐĐ về cấp xã/phường thực hiện là hoàn toàn hợp lý và hợp lòng dân, đồng thời khẳng định các vấn đề về kỹ thuật hoàn toàn có thể xử lý được.

Trong khi đó, ở góc độ nhân sự, độc giả Trịnh Huy Long đánh giá vướng mắc chủ yếu nằm ở người thực hiện. Tuy nhiên, độc giả này đề xuất hoàn toàn có thể điều chuyển người có chuyên môn từ VPĐKĐĐ về xã để đảm nhiệm công việc. Độc giả Trịnh Huy Long nhấn mạnh: "Không có gì quá khó nếu quyết tâm làm vì dân".

Ảnh minh hoạ: Bảo Khánh

Nhiều ý kiến khác nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thuận tiện. Bạn đọc Phạm Sơn Thanh nhận định rõ ràng: Cấp xã là cấp cơ sở, không thể để người dân việc gì cũng phải lên tỉnh, vì dân cần nhất là sự thuận tiện. Cùng quan điểm này, bạn đọc Mr Nguyen cho rằng: “Chúng tôi đến trụ sở xã/phường gần hơn nhiều, thiếu giấy tờ còn có thể chạy về nhà lấy bổ sung”.

Tuy nhiên, nhiều độc giả cũng lưu ý rằng nếu chuyển thủ tục đất đai về xã, tiêu chuẩn cán bộ địa chính phải được nâng lên tương ứng. Bạn đọc Chi Hà nhấn mạnh, cán bộ xã/phường cần có trình độ đại học chính quy, nghiệp vụ vững và kỷ luật nghiêm; không thể để nhân sự non yếu xử lý một lĩnh vực quan trọng và dễ phát sinh rủi ro như đất đai.

Những lo ngại về tính khả thi

Bên cạnh sự ủng hộ, nhiều độc giả bày tỏ lo ngại rằng việc phân cấp thủ tục đất đai về cấp xã/phường có thể làm bộ máy phân tán, giảm chất lượng chuyên môn và khiến quy trình xử lý chậm hơn.

Một mối quan ngại nổi bật khác là nguy cơ tăng tiêu cực khi trao nhiều quyền hơn cho cấp xã – nơi công tác giám sát còn hạn chế.

Bạn đọc Txgiangbinh bổ sung rằng thủ tục khi chuyển về xã cần có cơ chế giám sát cực kỳ chặt chẽ, tránh ưu tiên người quen hay xử lý tùy tiện. Để đảm bảo chủ trương được thực thi nghiêm túc, độc giả Lịch Nguyễn lưu ý cấp trên phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, thậm chí “vi hành” khi đưa thủ tục đất đai về cấp xã/phường.

Ngoài những lo ngại về chất lượng chuyên môn và nguy cơ tiêu cực, một số ý kiến khác cũng bày tỏ sự quan ngại về việc khi đưa thủ tục đất đai về cấp xã, bộ máy có thể phình to hơn, kéo theo tăng biên chế và chi phí thường xuyên.

Bạn đọc Phan Dung Hoa đặt vấn đề về gánh nặng tài chính: Chuyển thủ tục đất đai về xã chắc chắn cần thêm người. Chỉ tiêu công chức, quỹ lương, máy móc, trụ sở… nếu không tính kỹ sẽ phát sinh một khoản lớn.

Độc giả Đỗ Đình Chiến cho rằng trong bối cảnh chuyển đổi số, việc dàn trải bộ máy không phải là giải pháp tối ưu. Độc giả này lập luận: "Thời buổi công nghệ, đâu phải cứ viết đơn là có sổ, càng phân tán, càng khó kiểm soát". Theo anh, quan trọng nhất vẫn là làm sao để người dân tra cứu, nộp hồ sơ trực tuyến và quy trình được minh bạch.

Dù ý kiến còn khác nhau về việc đưa thủ tục từ VPĐKĐĐ xuống cấp xã/phường, nhưng đa số đều thống nhất rằng cải cách thủ tục đất đai muốn hiệu quả thì không thể tách rời chuyển đổi số.

Bạn đọc UVan cho rằng giải pháp căn cơ nằm ở việc xây dựng một cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất trên toàn quốc. "Khi toàn bộ thông tin về đất, nước, khoáng sản… được số hóa và vận hành trên một hệ thống chung, các cấp sẽ tránh được tình trạng chồng chéo, mỗi nơi một kiểu", bạn đọc này nêu rõ quan điểm.

Cùng góc nhìn, độc giả Minh Anh kỳ vọng việc xử lý hồ sơ đất đai sẽ tiến tới hoàn toàn trực tuyến. Bạn đọc này bày tỏ mong muốn: “Nếu có thể thực hiện chuyển nhượng trên VNeID, hạn chế tối đa phải gặp trực tiếp cán bộ, người dân chắc chắn sẽ rất ủng hộ. Công nghệ sẽ giúp giảm phiền hà và giảm luôn nguy cơ phát sinh tiêu cực".