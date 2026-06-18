Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long:

Chiều 18/6, tại TPHCM, Bộ KH&CN đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình IPv6 cho cơ quan Nhà nước giai đoạn 2021 – 2025.

Thứ trưởng Phạm Đức Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Lê Mỹ

Tổng kết chương trình IPv6 cho cơ quan Nhà nước ở giai đoạn này, bà Nguyễn Thị Oanh, Phó Trưởng phòng Hợp tác - Quản lý tài nguyên, Trung tâm Internet Việt Nam cho biết, ngay từ năm 2020 Việt Nam đã đưa ra tầm nhìn về việc triển khai IPv6, khi nhận định giao thức này sẽ quyết định sự phát triển Internet với nhiều dịch vụ mới như IoT, 5G, Cloud…, đồng thời là nền tảng phát triển hạ tầng số, Chính phủ số, chuyển đổi số quốc gia.

Đến năm 2021, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 38/QĐ-BTTTT ngày 14/1/2021, phê duyệt Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan Nhà nước giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, giai đoạn này tiến hành chuyển đổi IPv6 song song với hiện đại hoá hạ tầng, hệ thống mạng cơ quan Nhà nước; phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp; phát triển Chính phủ số, hạ tầng số quốc gia.

Bà Oanh thông tin, nếu năm 2020 tỉ lệ IPv6 của Việt Nam là 40%, lúc đó các cổng thông tin chưa có IPv6, thì đến nay tỉ lệ IPv6 đã đạt 67%. Việt Nam liên tục nằm trong top 10 thế giới về chuyển đổi IPv6 trong 5 năm liên tục.

Hiện 86% bộ, ngành, địa phương đã chuyển đổi cổng thông tin điện tử, dịch vụ công và các hạ tầng thông tin kết nối sang IPv6; 73% quy hoạch IP/ASN độc lập triển khai IPv6 tại các trung tâm dữ liệu; 86% (95 triệu) các thuê bao băng rộng, di động đã chuyển đổi sang IPv6…

Xác định IPv6 sẽ lớn hơn, nhanh hơn và tiết kiệm hơn, Việt Nam đã đi cùng với các nước lớn triển khai IPv6. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều hạn chế khi triển khai như công tác giám sát việc tắt IPv4, lộ trình thay đổi trang thiết bị và đặc biệt là nhận thức người dùng.

Theo bà Oanh, Việt Nam xác định sẽ dừng IPv4 vào năm 2030 và xem IPv6 là động lực để phát triển hạ tầng số quốc gia.

Khởi động chương trình IPv6 Only giai đoạn 2025 – 2030. Ảnh: Lê Mỹ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ KH&CN cho biết, việc chuyển đổi IPv6 là tất yếu, ai chậm chân là chậm bước tương lai; ở góc độ kinh tế, xã hội, đây là nền tảng để phát triển.

Theo Thứ trưởng, IPv6 giúp mở rộng không gian phát triển của quốc gia trên môi trường số. Nếu như ông cha ta trước đây thực hiện mọi thứ ở môi trường vật lý, thì giờ đây đều thực hiện trên môi trường số; thế giới thực ánh xạ với thế giới số và thế giới thực có bao nhiêu kết nối thì trên môi trường số cũng vậy.

“Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số hiện nay đều vận hành trên môi trường số. IPv6 cung cấp môi trường, mở rộng không gian cho phép chúng ta kết nối với toàn thế giới. Tạo ra không gian phát triển của Việt Nam trên môi trường số như: tạo ra nhiều ngành nghề mới; nhiều động lực tăng trưởng mới; kết nối nhiều hơn và tạo ra nhiều ứng dụng hơn…”, ông Long nói.

Ông Phạm Đức Long cũng lưu ý, không gian mới được tạo ra phải phù hợp với xu hướng phát triển, an toàn, hiện đại và có khả năng mở rộng đáp ứng nhu cầu phát triển mới, mà ở đó bao gồm dữ liệu, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược.

Theo Thứ trưởng Phạm Đức Long, Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, mọi thứ vận hành hiệu quả hơn trên môi trường số là nhờ vào vai trò của IPv6.

Đồng thời, mục đích của Việt Nam là đưa IPv6 trở thành nền tảng và chính là chuyển đổi sang IPv6 Only. Để thực hiện được điều đó bắt buộc sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp.

“Mục tiêu cuối cùng là xây dựng hạ tầng số đủ mạnh để đất nước phát triển nhanh hơn, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có vị thế, tiếng nói trong nền Internet toàn cầu”, ông Long nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Bộ KH&CN cùng đại diện cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã chính thức ấn nút khởi động chương trình IPv6 Only giai đoạn 2025 – 2030.