Mạng IPv6 là một hạ tầng nền tảng cho chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Việt Nam và nhiều nước trên thế giới đang chuyển đổi từ địa chỉ Internet IPv4 sang thế hệ mới IPv6 để đáp ứng nhu cầu triển khai các dịch vụ mới, chất lượng cao như Internet vạn vật, đô thị thông minh, điện toán đám mây và các mạng viễn thông thế hệ mới 5G, 6G...

Kể từ năm 2021 cho đến nay, nhịp tăng trưởng về tỷ lệ sử dụng IPv6 đã luôn được giữ và Việt Nam thường xuyên có tên trong nhóm các quốc gia tiêu biểu trong chuyển đổi sang IPv6. Số liệu của Trung tâm Internet Việt Nam – VNNIC cho thấy, tính đến cuối tháng 10/2025, tỷ lệ sử dụng IPv6 của Việt Nam là 65%, đứng thứ hai khu vực ASEAN và thứ 7 toàn cầu.

Với mục tiêu định hướng, tăng tốc chuyển đổi toàn bộ Internet Việt Nam sang hoạt động với IPv6 nhằm phát triển hạ tầng số, Bộ KH&CN đã ban hành “Chương trình thúc đẩy, triển khai, chuyển đổi IPv6 only cho Việt Nam giai đoạn 2026 – 2030”. Chương trình này sẽ do VNNIC điều phối triển khai, hướng tới đưa tỷ lệ sử dụng IPv6 của Việt Nam đạt từ 90% - 100% vào năm 2030.

“Chương trình thúc đẩy, triển khai, chuyển đổi IPv6 only cho Việt Nam giai đoạn 2026 – 2030” đặt mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ sử dụng IPv6 của Việt Nam đạt 90% - 100%.

Bên cạnh mục tiêu cụ thể cho từng mốc thời gian, các nhiệm vụ trọng tâm cùng giải pháp, kế hoạch triển khai, trong Chương trình mới ban hành, Bộ KH&CN cũng nêu rõ lộ trình chuyển đổi sang IPv6 only tại Việt Nam theo 3 giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 2026 - 2027 là giai đoạn chuẩn bị kế hoạch, nguồn lực, nghiên cứu thử nghiệm IPv6 only tập trung chính vào mạng lõi, mạng di động, hệ thống của cơ quan nhà nước, cơ quan Trung ương, sau đó là băng rộng cố định - FTTH, IDC/Cloud/nội dung; và bắt đầu với việc triển khai IPv6 only với quy mô nhỏ, nội bộ.

Cùng với đó, thời gian này, sẽ xây dựng lộ trình chi tiết, đánh giá hiện trạng hạ tầng, thiết bị, ứng dụng, phần mềm hỗ trợ IPv6 và các chính sách, biện pháp cụ thể thực hiện đồng thời, đặc biệt là các chính sách sử dụng IPv6 mặc định, ngừng hoàn toàn việc sản xuất, nhập khẩu thiết bị, phần mềm không hỗ trợ IPv6; nghiên cứu các hệ thống mới hỗ trợ IPv6 only ngay từ đầu để tạo ra các đột phá, dịch vụ, giá trị mới: IoT, 5G, 6G, Internet công nghiệp, các hạ tầng IDC/Cloud, các mạng, ứng dụng điểm, điển hình.

Giai đoạn 2027 - 2028 sẽ tăng tốc chuyển đổi sang IPv6 only với quy mô lớn tập trung mạng lõi, mạng di động, các mạng truy cập Wi-Fi, hệ thống của cơ quan nhà nước, cơ quan Trung ương; sau đó đến mạng FTTH, băng rộng di động (4G, 5G, 6G), IDC/Cloud/nội dung.

Giai đoạn thứ hai cần tập trung triển khai các hệ thống mới hỗ trợ IPv6 only ngay từ đầu để tạo các đột phá, dịch vụ, giá trị mới: IoT, 5G, 6G, Internet công nghiệp, các hạ tầng IDC/Cloud, các mạng, ứng dụng với quy mô lớn, điển hình. Các hệ thống hiện tại của các mạng IDC/Cloud/nội dung chuyển đổi IPv4/IPv6, hướng tới IPv6 only. Phấn đấu tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 80% - 90%, ngừng sử dụng IPv4 trừ các hệ thống đặc thù.

Với giai đoạn 2029 - 2030, sẽ triển khai IPv6 only đồng bộ trên toàn bộ mạng Internet Việt Nam, từng bước ngừng hoàn toàn sử dụng IPv4. Tỷ lệ sử dụng IPv6 Việt Nam đạt 90% - 100%; Việt Nam nằm trong nhóm 20 nước dẫn đầu thế giới về chuyển đổi Internet sang IPv6, đóng góp cho sự đổi mới công nghệ, phát triển hạ tầng số quốc gia.