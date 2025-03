Thị xã Duyên Hải:

Chuyển đổi số đang trở thành xu hướng tất yếu, mở ra cơ hội lớn để nâng cao năng lực quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống người dân. Nhận thức được tầm quan trọng của quá trình này, UBND thị xã Duyên Hải đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2025 với mục tiêu xây dựng một chính quyền số hiện đại, thúc đẩy kinh tế số và hướng đến một xã hội số toàn diện. Đây không chỉ là bước đi chiến lược mà còn là cam kết mạnh mẽ của địa phương trong việc thích ứng với thời đại công nghệ, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và tạo động lực phát triển bền vững.



Cán bộ, công chức, viên chức tập huấn phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử.

Chính quyền số - Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý

Một trong những trọng tâm của kế hoạch là hiện đại hóa bộ máy hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ công. Việc xây dựng chính quyền số không chỉ giúp nâng cao hiệu suất công việc mà còn tăng tính minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ hành chính nhanh chóng, tiện lợi hơn.

UBND thị xã Duyên Hải đặt mục tiêu hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo hệ thống quản lý dữ liệu vận hành đồng bộ, liên thông giữa các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, việc phát triển các nền tảng trực tuyến, hệ thống văn bản điện tử, chữ ký số, cổng dịch vụ công sẽ giúp giảm thiểu các thủ tục hành chính phức tạp, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng cũng được chú trọng nhằm bảo vệ dữ liệu, phòng chống các nguy cơ an ninh mạng. Đây là yếu tố then chốt để củng cố niềm tin của người dân khi sử dụng các dịch vụ số trong tương lai.

Kinh tế số - Động lực tăng trưởng bền vững

Kinh tế số được xác định là trụ cột quan trọng trong kế hoạch chuyển đổi số của thị xã Duyên Hải, nhằm tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong phương thức sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Trong đó, trọng tâm là khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số vào quản lý, vận hành và mở rộng thị trường.

Thương mại điện tử sẽ là lĩnh vực được ưu tiên phát triển, giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, tiểu thương tiếp cận khách hàng nhanh hơn, mở rộng quy mô hoạt động mà không bị giới hạn bởi không gian địa lý. Việc hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương xây dựng website, sử dụng nền tảng số để quảng bá sản phẩm, đẩy mạnh giao dịch trực tuyến sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào công nghệ.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng công nghệ số sẽ giúp nâng cao hiệu suất sản xuất, tối ưu hóa quy trình canh tác và tiêu thụ nông sản. Các mô hình nông nghiệp thông minh, sử dụng dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI) để dự báo thị trường, giám sát chất lượng sản phẩm sẽ giúp người nông dân tăng giá trị kinh tế, giảm thiểu rủi ro và nâng cao tính bền vững trong sản xuất.

Hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt cũng sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ tài chính số một cách thuận tiện, giảm thiểu các rủi ro liên quan đến giao dịch tiền mặt.

Xã hội số - Hướng đến cuộc sống tiện ích, hiện đại

Một xã hội số không chỉ thể hiện ở việc ứng dụng công nghệ vào quản lý nhà nước hay kinh tế, mà còn phải mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Kế hoạch chuyển đổi số của thị xã Duyên Hải đặt mục tiêu nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ cho mọi tầng lớp nhân dân, giúp họ khai thác tối đa lợi ích từ các dịch vụ số.

Trong lĩnh vực y tế, việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, đặt lịch khám trực tuyến và ứng dụng công nghệ trong chẩn đoán, điều trị bệnh sẽ giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Người dân sẽ được tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, giảm thời gian chờ đợi và cải thiện trải nghiệm khi khám chữa bệnh.

Giáo dục cũng sẽ có những bước chuyển mình quan trọng, với việc áp dụng công nghệ vào giảng dạy và học tập. Các nền tảng học tập trực tuyến sẽ giúp học sinh, sinh viên có cơ hội tiếp cận tri thức một cách linh hoạt hơn, đồng thời nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ trong thực tế.

Hệ thống giao thông, môi trường cũng sẽ được số hóa thông qua các giải pháp như giám sát an toàn giao thông bằng camera thông minh, cảnh báo ô nhiễm môi trường theo thời gian thực, giúp chính quyền có những biện pháp kịp thời để đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người dân.

Thách thức và quyết tâm thực hiện

Quá trình chuyển đổi số đặt ra không ít thách thức, từ việc hoàn thiện hạ tầng công nghệ, đảm bảo an ninh mạng, đến thay đổi tư duy và thói quen sử dụng công nghệ của người dân. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của lãnh đạo địa phương cùng sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân, thị xã Duyên Hải đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, trở thành một trong những địa phương tiên phong trong ứng dụng công nghệ vào quản lý và phát triển.

Chuyển đổi số không chỉ là một mục tiêu ngắn hạn mà là một hành trình dài hạn, đòi hỏi sự đầu tư bài bản, sự thay đổi đồng bộ từ cơ chế chính sách đến hạ tầng kỹ thuật. Khi những nền tảng này được thiết lập vững chắc, thị xã Duyên Hải sẽ có cơ hội phát triển nhanh, bền vững, tạo ra môi trường sống và làm việc hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân và đưa thị xã tiến gần hơn với mô hình đô thị thông minh trong tương lai.

Năm 2025 không chỉ là một năm quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của thị xã Duyên Hải, mà còn là bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới, nơi công nghệ trở thành động lực thúc đẩy sự đổi thay, mang lại lợi ích thực sự cho cộng đồng và xã hội.

Bài, ảnh: ĐỨC HUY (Báo Trà Vinh)