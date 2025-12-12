Chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp không phải là điều xa lạ trên thế giới, nhưng lại là thách thức lớn đối với Việt Nam - quốc gia đang trong giai đoạn đẩy mạnh số hóa. Chuyển đổi số vì thế không chỉ còn là một “giải pháp công nghệ” thuần túy, mà trở thành công cụ chiến lược để tổ chức, quản lý và điều hành hiệu quả trong giai đoạn mới.

Các định hướng kỹ thuật từ Bộ Khoa học và Công nghệ, kết hợp với thực tiễn triển khai ở nhiều địa phương đã khẳng định một lộ trình khả thi, trong đó dữ liệu là tài nguyên cốt lõi, công nghệ là nền tảng, và người dân là mục tiêu phục vụ. Đây chính là bước đi vững chắc để Việt Nam tiến tới xây dựng một chính quyền 2 cấp hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số quốc gia)