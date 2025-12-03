Sau sáp nhập địa giới, thực hiện chính quyền 2 cấp, người dân khi cấp đổi sổ đỏ được hướng dẫn chuyển mục đích sử dụng đất từ “đất ở đô thị” sang “đất ở nông thôn”.
Một công dân cho biết có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) được cấp năm 2019, mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị.
Sau khi sáp nhập địa giới, thực hiện chính quyền 2 cấp, công dân liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục cấp đổi sổ đỏ thì được hướng dẫn cấp đổi lại mục đích sử dụng đất là đất ở tại nông thôn.
Công dân thắc mắc, quy trình làm như vậy có đúng không?
Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của địa phương (cấp xã và cấp tỉnh) và phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể.
Tuy nhiên, về nguyên tắc, trường hợp thửa đất đã được cấp sổ đỏ trước ngày 1/7/2025, do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã dẫn đến thay đổi loại đất ở từ đất ở tại đô thị thành đất ở tại nông thôn hoặc ngược lại, thì cơ quan giải quyết thủ tục hành chính về đất đai không được yêu cầu người sử dụng đất phải chỉnh lại thông tin về loại đất trên sổ đã cấp.
Việc chỉnh lý chỉ được thực hiện khi người sử dụng đất có nhu cầu hoặc đồng thời với thủ tục hành chính khác do người sử dụng đất yêu cầu.
Trường hợp người sử dụng đất muốn chỉnh lý, cơ quan chức năng sẽ xác nhận thay đổi loại đất theo nhu cầu của người sử dụng. Nếu trong quá trình đăng ký biến động đất đai và phải cấp mới Giấy chứng nhận theo quy định, thì loại đất trên Giấy chứng nhận mới được thể hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 5 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP.
Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP quy định:
Đất ở là đất làm nhà ở và các mục đích khác phục vụ cho đời sống trong cùng một thửa đất. Đất ở bao gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị, cụ thể như sau:
Đất ở tại nông thôn là đất ở thuộc phạm vi địa giới đơn vị hành chính xã, trừ đất ở đã thực hiện dự án xây dựng đô thị mới theo quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn nhưng vẫn thuộc địa giới đơn vị hành chính xã;
Đất ở tại đô thị là đất ở thuộc phạm vi địa giới đơn vị hành chính phường, thị trấn và đất ở nằm trong phạm vi địa giới đơn vị hành chính xã mà đã thực hiện dự án xây dựng đô thị mới theo quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn.
Theo Luật Đất đai năm 2024, giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở được UBND cấp xã xác nhận đã sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 là một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất.