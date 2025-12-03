Một công dân cho biết có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) được cấp năm 2019, mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị.

Sau khi sáp nhập địa giới, thực hiện chính quyền 2 cấp, công dân liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục cấp đổi sổ đỏ thì được hướng dẫn cấp đổi lại mục đích sử dụng đất là đất ở tại nông thôn.

Công dân thắc mắc, quy trình làm như vậy có đúng không?

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của địa phương (cấp xã và cấp tỉnh) và phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể.

Tuy nhiên, về nguyên tắc, trường hợp thửa đất đã được cấp sổ đỏ trước ngày 1/7/2025, do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã dẫn đến thay đổi loại đất ở từ đất ở tại đô thị thành đất ở tại nông thôn hoặc ngược lại, thì cơ quan giải quyết thủ tục hành chính về đất đai không được yêu cầu người sử dụng đất phải chỉnh lại thông tin về loại đất trên sổ đã cấp.

Việc chỉnh lý chỉ được thực hiện khi người sử dụng đất có nhu cầu hoặc đồng thời với thủ tục hành chính khác do người sử dụng đất yêu cầu.

Trường hợp người sử dụng đất muốn chỉnh lý, cơ quan chức năng sẽ xác nhận thay đổi loại đất theo nhu cầu của người sử dụng. Nếu trong quá trình đăng ký biến động đất đai và phải cấp mới Giấy chứng nhận theo quy định, thì loại đất trên Giấy chứng nhận mới được thể hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 5 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP.