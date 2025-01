Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng:

Hành trình mới tìm về cái gốc

Ngày 21/1, tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì cuộc gặp mặt cuối năm Giáp Thìn (2024) với các lãnh đạo chủ chốt của Bộ TT&TT. Cùng dự còn có các Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm, Phạm Đức Long và Bùi Hoàng Phương.

Qua xem clip mở đầu mang tên “Xuân đổi mới”, các cán bộ chủ chốt của Bộ TT&TT đã được hồi tưởng lại những dấu mốc quan trọng trong chặng đường 80 năm phát triển của ngành, thấy được rằng sự hình thành và lớn mạnh của ngành luôn gắn liền với sự ra đời và phát triển của đất nước. Và dù mang tên gọi là gì, ngành vẫn luôn giữ những giá trị cốt lõi, giữ vững tâm thế tiên phong và không ngừng đổi mới.

Trong clip "Xuân đổi mới", các đơn vị trong Bộ TT&TT cũng gửi gắm những lời chúc tốt đẹp thể hiện sự kỳ vọng lớn vào chặng đường mới của bộ, ngành. Nguồn: Trung tâm Thông tin

Theo phương án đã được duyệt để trình với Trung ương, Bộ TT&TT và Bộ KH&CN sẽ hợp nhất, lấy tên là Bộ KH&CN; đồng thời một phần nhiệm vụ của Bộ TT&TT - phần quản lý báo chí và xuất bản, sẽ được chuyển về Bộ VHTT&DL. Bên cạnh đó, nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng đang được đề xuất chuyển sang Bộ Công an.

Chia sẻ với các cán bộ cấp trưởng và cấp phó các đơn vị trong Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, Bộ sẽ mãi là ngôi nhà chung của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có 1 phần đời gắn bó cùng nhau ở đây.

Trong hành trình mới của cả khối công nghệ và báo chí, người đứng đầu ngành TT&TT cho rằng mọi người đều cần có cách tiếp cận tích cực, sẵn sàng lên đường, đón nhận những thử thách mới.

Thực tế, nhiều cán bộ chủ chốt của các đơn vị trong Bộ TT&TT đã nhiều lần thay đổi và khi thay đổi hầu hết họ đều đã phát huy được năng lực của bản thân.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì cuộc gặp mặt cuối năm Giáp Thìn (2024) với các lãnh đạo chủ chốt của Bộ TT&TT. Ảnh: Lê Anh Dũng

Nhận định ngành TT&TT ngay từ ngày đầu tiên đã là công nghệ và đến nay đã trở thành nền tảng, hạ tầng của những công nghệ khác, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ rõ, hành trình mới của khối công nghệ sau hợp nhất với Bộ KH&CN hay khối báo chí khi chuyển về Bộ VHTT&DL đều là hành trình quay về với cái gốc nhiều hơn.

Cụ thể, cần coi chuyển đổi số là “mảnh đất”, tạo ra không gian để đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ nhanh hơn. Tương tự, báo chí quay về làm văn hóa cũng chính là quay lại cái gốc. Khi đó, vai trò và giá trị tạo ra sẽ rất khác so với trước.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tặng sách cho các Thứ trưởng. Ảnh: Lê Anh Dũng

Chia sẻ tại cuộc gặp mặt, các Thứ trưởng Phan Tâm và Phạm Đức Long cũng nhận định sự thay đổi sắp tới của Bộ TT&TT nói chung và các đơn vị trực thuộc là cơ hội tốt cho sự phát triển của các tổ chức, cá nhân.

Vì thế, các lãnh đạo chủ chốt cần chấp nhận và tận tâm, tận lực tiếp cận những cái mới một cách tích cực, để có thể học được nhiều hơn, làm phong phú thêm cuộc sống của mình.

Bản thân người đứng đầu những đơn vị dự kiến sẽ chuyển sang môi trường công tác mới như Cục An toàn thông tin, Cục Báo chí hay Cục Xuất bản, In và Phát hành đều tự tin rằng hành trang đã tích lũy được trong quá trình công tác tại Bộ TT&TT sẽ giúp họ và các cộng sự hoàn thành tốt nhiệm vụ, trọng trách được giao thời gian tới.

Trực tiếp trải nghiệm để làm tốt vai quản lý nhà nước

Gặp mặt cán bộ chủ chốt dịp cuối năm là hoạt động đã trở thành truyền thống, song dưới sự dẫn dắt của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, cuộc gặp mặt tiễn năm cũ Giáp Thìn vẫn mang nét riêng mới mẻ, là nơi để các cán bộ chủ chốt của Bộ TT&TT được trải lòng về những suy nghĩ, chiêm nghiệm của bản thân cả trong công việc cũng như cuộc sống thường nhật.

Qua đó, không chỉ giúp gia tăng sự thấu hiểu, mà còn góp phần làm giàu thêm hệ tri thức của đội ngũ nhân sự TT&TT.

Chọn lãnh đạo cấp trưởng đơn vị chia sẻ trải nghiệm của bản thân theo “tuần tự” không như cách nghĩ truyền thống của nhiều người, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng muốn nhắn nhủ các cán bộ chủ chốt của Bộ TT&TT hãy thay đổi tư duy, nghĩ khác đi.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng lưu ý các cán bộ chủ chốt của Bộ TT&TT cần cố gắng làm ngay những việc có thể làm cho người thân, những người xung quanh và cả cho doanh nghiệp, người dân. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trước băn khoăn của lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ về sự mâu thuẫn giữa việc không đặt kỳ vọng cao vào bản thân và người khác để vui vẻ, hạnh phúc với yêu cầu thực hiện các mục tiêu phát triển, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ rõ: Là người lãnh đạo, khi đặt mục tiêu cao cho nhân viên, phải tìm ra cách làm dễ.

Người lãnh đạo nên đặt mục tiêu cao, khắt khe với chính mình; bởi lẽ chỉ khi đặt ra những mục tiêu mà không biết phải làm thế nào, con người mới phải trăn trở để tìm ra cách tiếp cận, giải pháp mới và vì thế trở nên thông minh hơn.

Qua lắng nghe chia sẻ của các lãnh đạo Cục Thông tin đối ngoại về việc làm thế nào để hạnh phúc, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng bày tỏ quan điểm của mình thông qua giới thiệu 2 cuốn sách “The Power of Now - Sức mạnh của hiện tại” và “Re Think – Nghĩ lại” chọn để tặng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trước thềm xuân mới Ất Tỵ 2025.

Theo Bộ trưởng, hạnh phúc chủ yếu là do chúng ta tập trung vào thời điểm hiện tại, ngay bây giờ để sống thật trọn vẹn, cảm nhận cuộc sống một cách sâu sắc nhất và đầy đủ nhất.

Con người để hạnh phúc còn cần một từ nữa là mới, và sự thay đổi chính là cái mới. “Re Think” (nghĩ lại) chính là cách để chúng ta tạo ra không gian mới, khám phá mới, thử thách mới, bởi lẽ khi chúng ta nghĩ khác, không gian cũng sẽ khác.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương tặng quà Tết và sách cho các cán bộ chủ chốt của Bộ TT&TT. Ảnh: Lê Anh Dũng

Đặc biệt lưu ý tư tưởng “Sức mạnh của việc biết mình không biết”, khi tặng sách cho các cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ngành TT&TT cũng nhắc đến câu nói của Bernard Shaw - nhà viết kịch, nhà hoạt động chính trị người Ireland: “Không có sự tiến bộ nếu không có sự thay đổi; và những ai không thay đổi tư duy của mình sẽ không thay đổi được bất cứ thứ gì”.

Từ 3 câu chuyện thực tế của lãnh đạo Cục An toàn thông tin về việc đối mặt với “sự cố”, cùng doanh nghiệp thuộc Bộ TT&TT khôi phục hoạt động sau khi bị tấn công mạng và trực tiếp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả vụ lừa đảo, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nêu yêu cầu người đứng đầu những đơn vị khác cũng cần làm đến cùng một số việc để trải nghiệm, từ đó sẽ tận tâm, làm tốt hơn công tác quản lý nhà nước.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và các Thứ trưởng chụp ảnh lưu niệm cùng đội ngũ lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các đơn vị thuộc Bộ TT&TT. Ảnh: Lê Anh Dũng

Cùng với nhắc nhở đội ngũ nhân sự của Bộ TT&TT cố gắng làm được gì cho người khác, nhất là người thân thì không đợi ngày mai, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng chúc các lãnh đạo chủ chốt của Bộ: “The Power of Now, The Power of Knowing What You Don’t Know, Re Think và thay vì làm ngọn thì làm gốc, quay về công nghệ là gốc, chuyển đổi số là tạo ra cái gốc cho khoa học công nghệ phát triển”.