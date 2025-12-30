Ở nhiều vùng sâu, vùng xa, để đến được bệnh viện lớn, người dân phải mất cả ngày đường, còn việc gặp bác sĩ chuyên khoa lại càng hiếm hoi. Nhưng giờ đây, khoảng cách ấy đang dần được xóa nhòa.

Telehealth đang mang y tế hiện đại đến mọi vùng miền, mở ra cơ hội chăm sóc sức khỏe công bằng cho người dân, dù ở bất cứ nơi đâu.

Từ đồng bằng bằng đến miền núi, từ thành thị đến nông thôn, hành trình chuyển đổi số đang giúp ngày càng nhiều người dân tiếp cận y tế hiện đại một cách công bằng hơn. Những rào cản về khoảng cách địa lý, chi phí hay thiếu bác sĩ chuyên khoa đang dần được xóa nhòa nhờ sức mạnh của công nghệ. Người dân vùng xa vẫn có thể được khám, tư vấn và theo dõi sức khỏe bởi các bác sĩ giàu kinh nghiệm, trong khi dữ liệu y tế được quản lý khoa học, an toàn và đồng bộ.

Đó chính là mục tiêu và giá trị nhân văn sâu sắc của chuyển đổi số trong y tế: vì người bệnh, vì sự bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe, và hướng tới một nền y tế thông minh, hiện đại, phục vụ con người một cách bền vững

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số Quốc gia)