Ngày 30/12, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) thông tin, bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu cho hai người bệnh nhập viện trong tình trạng ngộ độc và sốc phản vệ nghiêm trọng sau khi ăn, uống các loại cây rừng, thảo dược theo kinh nghiệm truyền miệng.

Trường hợp thứ nhất là một phụ nữ nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, buồn nôn và nôn liên tục. Theo lời kể của bệnh nhân, trước đó chị nghe nhiều người truyền tai nhau về công dụng chữa bệnh của một số loại cây dân gian. Khi thấy trong vườn nhà có loại cây hình dáng tương tự mô tả, người phụ nữ đã tự ý đào về, thái lát và nhai trực tiếp với mong muốn cải thiện sức khỏe.

Tuy nhiên, chỉ khoảng một giờ sau khi ăn, bệnh nhân xuất hiện các biểu hiện bất thường như mệt lả, buồn nôn dữ dội và nôn nhiều lần. Nhận thấy tình trạng của bà không ổn, gia đình nhanh chóng đưa người bệnh đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân nghi ngộ độc do ăn nhầm cây dại và tiến hành xử trí kịp thời, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn.

Loại cành cây mà nữ bệnh nhân sử dụng chưa xác định được cây gì. Ảnh: BVCC.

Trường hợp thứ hai là một người đàn ông 41 tuổi (trú tại phường Vàng Danh, Quảng Ninh) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng sốc phản vệ. Sau khi uống rượu ngâm rễ cây không rõ nguồn gốc, bệnh nhân đột ngột xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, rét run, nổi mẩn đỏ toàn thân. Người đàn ông nhanh chóng được đưa đến bệnh viện và xử trí theo phác đồ cấp cứu sốc phản vệ.

Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cũng từng tiếp nhận một nữ bệnh nhân bị suy thận cấp do ngộ độc thảo dược. Bệnh nhân cho biết đã tìm hiểu trên mạng Internet và nghe người thân truyền miệng rằng cây me đất có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ điều trị sỏi thận và tiểu đường. Người phụ nữ đã tự ý nhổ cây trong vườn về sử dụng, dẫn đến ngộ độc nặng phải nhập viện cấp cứu.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, ngay cả những loại cây cỏ được cho là có thể ăn uống bình thường cũng có nguy cơ gây ngộ độc nếu sử dụng sai cách hoặc quá liều.

Việc dùng cây cỏ làm thuốc, dù thường được coi là “lành tính”, vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được kiểm soát, bởi khi đã gọi là thuốc thì cần tuân thủ các nguyên tắc về thăm khám, chỉ định và sử dụng. Vì vậy, người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng các loại cây dại theo kinh nghiệm truyền miệng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau ăn uống như đau bụng dữ dội, nôn nhiều, khó thở, nổi mẩn toàn thân, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời.

