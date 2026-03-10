Dự án do TDI APJ triển khai, hướng tới mục tiêu xây dựng nền tảng dữ liệu thống nhất theo thời gian thực, tinh gọn quy trình và tạo nền móng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn.

Khi triết lý Kaizen - cải tiến liên tục - gặp nền tảng Cloud ERP hiện đại, điều gì sẽ xảy ra? Câu trả lời đang được hiện thực hóa tại Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam. Doanh nghiệp vừa chính thức vận hành hệ thống quản trị trên SAP S/4HANA Public Cloud, do TDI APJ Vietnam triển khai.

Minh bạch dữ liệu - Điều kiện tiên quyết cho cải tiến

Kaizen yêu cầu phát hiện vấn đề sớm và cải tiến liên tục. Điều đó chỉ có thể đạt được khi dữ liệu chính xác và minh bạch theo thời gian thực.

Hệ thống ERP mới chuẩn hóa quy trình, loại bỏ nhập liệu thủ công và cung cấp dashboard tài chính - vận hành tức thời cho ban quản lý. Quyết định giờ đây được đưa ra dựa trên dữ liệu, không phải cảm tính.

Chị Nguyễn Thị Vân- Kế toàn trưởng của Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam chia sẻ “Chúng tôi hướng tới vận hành ổn định, tối ưu liên tục và khai thác tối đa giá trị hệ thống. Đây là nền tảng để Yamaha Việt Nam tăng cường tính linh hoạt và sẵn sàng cho các bước phát triển trong tương lai.”

Cân bằng giữa chuẩn hóa và thực tiễn

Một điểm đáng chú ý của dự án là sự cân bằng giữa tiêu chuẩn toàn cầu và điều kiện thực tế tại nhà máy Việt Nam. Master data được thiết kế chặt chẽ, đồng bộ với tiêu chuẩn tập đoàn, nhưng vẫn linh hoạt để phù hợp với vận hành thực địa.

Việc chuyển đổi dữ liệu được thực hiện chính xác, giúp hệ thống vận hành ổn định ngay từ những ngày đầu Go-Live.

Ông Hashimoto Muneki - COO Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam, phát biểu tại Lễ Go-Live dự án SAP S/4HANA Public Cloud

Cloud - Nền tảng cho tương lai

Không giống mô hình on-premise truyền thống, nền tảng cloud cho phép mở rộng linh hoạt và tự động cập nhật phiên bản. Điều này đảm bảo doanh nghiệp luôn sẵn sàng trước thay đổi của thị trường và chiến lược toàn cầu.

Hơn cả một dự án CNTT, đây là sự chuyển dịch toàn diện trong tư duy quản trị - từ phân tán sang tích hợp, từ thủ công sang số hóa, từ báo cáo quá khứ sang dữ liệu thời gian thực.

Chị Nguyễn Thị Vân- Kế toàn trưởng của Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam chia sẻ “Thách thức không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở thay đổi tư duy và cách làm việc. Thành công của dự án đến từ sự cam kết mạnh mẽ của ban lãnh đạo và đối tác Triển khai TDI APJ Viet Nam với sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban.”

Thông điệp gửi đến các doanh nghiệp sản xuất là rõ ràng: xây dựng nền tảng ERP tiêu chuẩn và minh bạch không còn là lợi thế cạnh tranh, mà là điều kiện sống còn trong kỷ nguyên sản xuất thông minh.

Đại diện TDI APJ và Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam thực hiện nghi thức cắt bánh tại Lễ Go-Live dự án SAP S/4HANA Public Cloud, đánh dấu cột mốc vận hành hệ thống ERP mới

“Là một thành viên trong tập đoàn sản xuất toàn cầu, chúng tôi vận hành trong môi trường chuỗi cung ứng ngày càng phức tạp và biến động với nhiều tiêu chuẩn cao,” ông Hashimoto Muneki, COO của Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam chia sẻ. “Việc quản lý chu kỳ sản xuất dài hơn, nhiều công đoạn dở dang và sự phối hợp liên phòng ban đòi hỏi một nền tảng số đảm bảo tính minh bạch theo thời gian thực, tính nhất quán và khả năng thích ứng linh hoạt. Dự án này là một bước đi chiến lược nhằm củng cố nền tảng vận hành và đồng bộ với định hướng sản xuất thông minh của Tập đoàn Yamaha”.

TDI APJ là đối tác triển khai SAP thuộc Tập đoàn TDI Nhật Bản, cung cấp các chương trình hiện đại hóa hệ thống quản trị tại Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Với chuyên môn sâu về SAP S/4HANA và chuyển đổi trong lĩnh vực sản xuất, TDI APJ hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa vận hành, củng cố quản trị và xây dựng nền tảng kinh doanh có khả năng mở rộng, sẵn sàng cho tương lai. Kết hợp giữa hiểu biết sâu sắc về ngành và phương pháp triển khai dự án kỷ luật, TDI APJ cam kết mang lại kết quả kinh doanh rõ ràng và đo lường được - đảm bảo dự án hoàn thành Đúng tiến độ, Đúng ngân sách và phù hợp với định hướng chiến lược dài hạn.

Hải Yến