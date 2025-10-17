Bước ngoặt chuyển đổi số trong ngành bán lẻ Việt Nam

Ngành bán lẻ Việt Nam đang ở thời điểm bản lề của cuộc chuyển mình sâu sắc. Khi hành vi tiêu dùng thay đổi nhanh chóng và các nền tảng số chi phối mạnh mẽ đời sống, chuyển đổi số trở thành yêu cầu sống còn đối với mọi doanh nghiệp.

Mặc dù kinh tế thế giới còn nhiều thách thức, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm thị trường bán lẻ năng động nhất châu Á. Thay vì mở rộng điểm bán như trước, sự phục hồi của nhu cầu nội địa được dẫn dắt bởi công nghệ và dữ liệu - “vũ khí cạnh tranh” mới giúp tối ưu hiệu quả và gia tăng trải nghiệm.

Theo khảo sát của Vietnam Report, tỷ lệ doanh nghiệp coi “đầu tư công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số vào vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng” là chiến lược trọng tâm tăng mạnh từ 45,8% năm 2024 lên 88,9% năm 2025.

Nhiều “ông lớn” trong ngành đang đi đầu trong làn sóng số hóa. Central Retail phát triển nền tảng quản lý khách hàng, tích hợp dữ liệu thời gian thực để tối ưu danh mục hàng hóa. WinCommerce xây dựng hệ thống đặt hàng tự động WiNARE giúp đồng bộ chuỗi cung ứng, giảm chi phí và dự báo nhu cầu thị trường. Sasco - doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ phi hàng không - tích hợp nền tảng Microsoft Dynamics 365 vào hệ sinh thái dịch vụ, triển khai đồng bộ với hệ thống thương mại điện tử là kênh bán hàng trực tuyến để cung cấp sản phẩm, dịch vụ sân bay thông minh, cá nhân hóa; qua đó giúp thấu hiểu khách hàng sâu sắc hơn, mở rộng trải nghiệm đa kênh, hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững và nâng tầm thương hiệu.

Công nghệ không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà đã trở thành “xương sống” trong mọi hoạt động của doanh nghiệp bán lẻ. Sự đầu tư bài bản vào chuyển đổi số giúp các nhà bán lẻ Việt tiến gần hơn tới chuẩn mực quốc tế. Một nghiên cứu khác của Vietnam Report cho thấy người tiêu dùng đã sẵn sàng hơn trong việc cho phép thương hiệu sử dụng dữ liệu của họ nhằm cung cấp tính năng hữu ích và nâng cao trải nghiệm.

Khi “xanh hóa” trở thành chiến lược cạnh tranh mới

Song song với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang nổi lên như xu hướng tất yếu. Người tiêu dùng ngày càng ưu tiên thương hiệu thể hiện rõ trách nhiệm với cộng đồng và môi trường.

Nhận thức được điều này, nhiều doanh nghiệp đã sẵn sàng thực thi chiến lược ESG. Theo khảo sát của Vietnam Report, 88,2% doanh nghiệp bán lẻ đã cam kết hoặc có kế hoạch thực hiện ESG.

Đặc biệt, Top 10 Công ty uy tín ngành Bán lẻ năm 2025 do Vietnam Report công bố chính là những ngọn cờ đầu trong chiến lược “xanh hóa”.

Saigon Co.op là một trong những doanh nghiệp tiên phong triển khai mô hình “bán lẻ xanh”, thay túi nylon bằng bao bì phân hủy sinh học, giảm lãng phí thực phẩm, mở rộng mạng lưới nhà cung ứng thân thiện môi trường. Aeon Việt Nam đẩy mạnh tiêu chuẩn Eco Mall, kết hợp không gian xanh và tiết kiệm năng lượng, hướng đến mục tiêu trung hòa carbon trong vận hành. Sasco triển khai hàng loạt sáng kiến xanh hóa như Green Day - Green Life, Ươm mầm nhỏ - Vươn khát vọng xanh, lan tỏa lối sống, tiêu dùng xanh Think Green - Live Green trên toàn hệ thống dịch vụ. Chiến dịch mới của Sasco khuyến khích khách hàng “sống xanh, tiêu dùng xanh” thông qua việc sử dụng ly làm từ bã cà phê, túi vải linen thay cho nhựa dùng một lần, thể hiện cam kết phát triển bền vững ngay tại điểm chạm dịch vụ.

Việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ESG không chỉ đáp ứng quy định pháp lý mà còn giúp doanh nghiệp tạo lợi thế cạnh tranh, thu hút người tiêu dùng trẻ - nhóm khách hàng rất quan tâm đến giá trị bền vững.

Đổi mới để kiến tạo niềm tin và phát triển bền vững

Chuyển đổi số hay xanh hóa đều hướng đến cùng một đích: tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng. Ngày nay, uy tín thương hiệu không chỉ đo bằng doanh thu hay quy mô, mà còn thể hiện ở năng lực đổi mới và cam kết xã hội. Người tiêu dùng hiện đánh giá cao những doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, gắn phát triển kinh doanh với giá trị bền vững.

Thực tế, các nhà bán lẻ hàng đầu đang chuyển từ phát triển theo quy mô sang chiều sâu - tập trung đổi mới mô hình, tối ưu vận hành, hướng đến phát triển bền vững. Việc kết hợp giữa chuyển đổi số và xanh hóa giúp doanh nghiệp xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hiện đại, đáp ứng nhu cầu tiện lợi, an toàn và thân thiện môi trường.

Lễ công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Bán lẻ năm 2025, do Vietnam Report và Báo VietNamNet tổ chức vào ngày 28/10 tại Hà Nội, không chỉ tôn vinh những doanh nghiệp dẫn đầu về hiệu quả mà còn ghi nhận nỗ lực thích ứng với xu hướng mới. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam chuyển mình theo hướng xanh - thông minh - bền vững, các doanh nghiệp bán lẻ uy tín đóng vai trò là “đầu tàu” dẫn dắt thị trường, lan tỏa chuẩn mực mới về kinh doanh có trách nhiệm.

Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, vì thế, không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành động lực cốt lõi giúp ngành bán lẻ Việt Nam bứt phá và hội nhập sâu rộng, hướng tới một nền kinh tế tiêu dùng bền vững.

(Nguồn: Vietnam Report)