Cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại khi đi dạo, chờ xe hay ngồi tại bàn làm việc đã trở thành phản xạ tự nhiên của hầu hết người dùng công nghệ. Tuy nhiên, hành vi này đang âm thầm biến dạng cấu trúc sinh học tự nhiên của cột sống cổ.

Cúi đầu bấm điện thoại là thói quen của hầu hết người dùng công nghệ. Ảnh: allspinesurgerycenter

Áp lực lên cột sống tăng gấp 5 lần

Cột sống cổ người vốn được thiết kế để nâng đỡ phần đầu có trọng lượng trung bình khoảng 4,5 - 5,5 kg ở tư thế thẳng đứng (0 độ). Tuy nhiên, khi bạn nghiêng đầu về phía trước để nhìn màn hình, lực đòn bẩy sẽ nhân nhân trọng lượng này lên nhiều lần.

Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Kenneth Hansraj đăng trên tạp chí y khoa Surgical Technology International, áp lực tác động lên đốt sống cổ thay đổi theo từng góc độ cúi:

Cúi 15 độ: Cột sống chịu áp lực tương đương 12 kg.

Cúi 30 độ: Áp lực tăng lên 18 kg.

Cúi 45 độ: Áp lực đạt mức 22 kg.

Cúi 60 độ: Cột sống cổ phải gánh lực đè lên tới 27 kg - tương đương với việc mang một đứa trẻ 7 tuổi trên cổ liên tục nhiều giờ mỗi ngày.

Hiện tượng này được giới y khoa gọi là Hội chứng "Text Neck" (cổ tin nhắn), mô tả tình trạng chấn thương do stress lặp đi lặp lại (RSI) ở vùng cơ và dây thần kinh cổ.

Mất đường cong sinh lý tự nhiên và thoái hóa sớm

Cột sống cổ bình thường có hình chữ C ngược (đường cong sinh lý) giúp phân bổ đều lực nén. Thói quen cúi đầu hàng ngày khiến các cơ vùng cổ bị kéo căng quá mức, trong khi các cơ phía trước bị co ngắn lại.

Thời gian dài, sự mất cân bằng này làm phẳng đường cong sinh lý của cổ. Dựa trên phân tích từ American Posture Institute, việc mất đường cong sinh lý không chỉ gây ra những cơn đau mỏi vai cằm mãn tính mà còn đẩy nhanh quá trình thoát vị đĩa đệm, gai xương và thoái hóa đốt sống cổ sớm từ 10-15 năm so với độ tuổi sinh học.

Ảnh hưởng xấu đến chức năng hô hấp của trẻ

Sử dụng điện thoại thông minh liên tục ở tư thế cúi đầu làm sai lệch tư thế cột sống cổ, từ đó gây ảnh hưởng xấu đến chức năng hô hấp của trẻ em 8-13 tuổi.

Nghiên cứu khảo sát trên 50 trẻ em (24 nam và 26 nữ, độ tuổi trung bình 10,5) nhằm so sánh góc craniovertebral angle (CVA) và các chỉ số hô hấp giữa nhóm nghiện và không nghiện smartphone.

Danh sách phân loại dựa trên thang đo mức độ nghiện smartphone phiên bản ngắn dành cho thanh thiếu niên (SAS-SV).

Kết quả ghi nhận nhóm trẻ nghiện smartphone có góc CVA thấp hơn rõ rệt so với nhóm không nghiện, xuất hiện ở cả bé trai (49,4 độ so với 55,5 độ) và bé gái (47,3 độ so với 52,9 độ). Góc CVA càng nhỏ phản ánh tình trạng cúi đầu về trước càng nặng.

Về chức năng phổi, bé trai nghiện smartphone có các chỉ số dung tích sống gắng sức (FVC), thể tích thở ra gắng sức trong giây đầu tiên (FEV1) và thể tích thở ra gắng sức trong 6 giây (FEV6) thấp hơn đáng kể.

Trong khi đó, ở nhóm bé gái nghiện thiết bị này, áp lực hít vào tối đa (PImax - chỉ số đo sức mạnh cơ hít vào) giảm rõ rệt (55,2 cmH2O so với 65,3 cmH2O ở nhóm không nghiện).

Các nhà nghiên cứu kết luận việc nghiện smartphone làm suy giảm tư thế cổ và khả năng hô hấp ở trẻ nhỏ. Việc hướng dẫn trẻ tư thế ngồi chuẩn xác khi sử dụng thiết bị công nghệ là điều cấp thiết để bảo vệ hệ cơ xương và chức năng phổi.

Khuyến nghị cải thiện tư thế

Đưa điện thoại lên ngang tầm mắt: Thay vì cúi đầu xuống, hãy nâng tay đưa thiết bị lên tầm mắt để giữ cổ ở vị trí trung tính (0 độ).

Định kỳ kéo nhẹ cằm về phía sau như thể tạo nọng cằm để tái thiết lập đường cong sinh lý cho cổ.

Tập giãn cơ vai cổ: Sau mỗi 30-45 phút dùng điện thoại, hãy xoay vai ra sau và ngửa đầu nhẹ nhàng trong 10 giây để giải phóng áp lực cho đĩa đệm.

(Tổng hợp)