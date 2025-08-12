Đó là một trong những lý do khiến nhà phê bình ẩm thực, chuyên gia về phong cách sống, giám đốc ẩm thực và nhà hàng của nhiều private club nổi tiếng thế giới người Anh - Tom Parker Bowles - rung động trước vẻ đẹp tựa giai nhân của Đà Lạt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tom Parker Bowles là giám khảo của nhiều chương trình truyền hình uy tín như MasterChef (BBC), cây bút ẩm thực của The Mail on Sunday, tác giả của 9 đầu sách, trong đó có Cooking and The Crown được nhiều độc giả yêu thích.

Ông cho rằng Đà Lạt là một vùng đất diệu kỳ, một nơi đầy tiềm năng để phát triển dịch vụ cho giới tinh hoa, những dịch vụ mang lại cảm giác mỗi khoảnh khắc sống đều là tận hưởng.

Dưới đây là chia sẻ của Tom Parker Bowles về Đà Lạt.

Tom Parker Bowles trong một buổi trà chiều và tham gia show truyền hình về ẩm thực. Ông là

con trai của Hoàng hậu Camilla (từ cuộc hôn nhân đầu), và là con đỡ đầu của Vua Charles III. Ảnh: News Licensing

- Vì sao ông lại cho rằng Đà Lạt nhiều tiềm năng để phát triển những dịch vụ cao cấp hàng đầu thế giới dành cho giới tinh hoa và siêu giàu?

Tôi đến Việt Nam vào cuối tháng 7 trong một chuyến đi kết hợp công việc và du lịch. Sau khi rời TP.HCM tôi đặt chân lên Đà Lạt. Đó là một sự đối lập mà ta có thể cảm nhận đến từng giác quan trong từng khoảnh khắc. TP.HCM náo nhiệt và sôi động, tươi trẻ và gấp gáp. Trong khi Đà Lạt, đó là sự tĩnh lặng đến dịu dàng, là sự thư thái và lắng đọng. Đây là vùng đất để hưởng thụ, để chữa lành tận trong thân - tâm - trí. Đà Lạt, với khí hậu mát mẻ, không gian yên bình, vẻ đẹp tự nhiên đã chiếm trọn tình cảm của tôi. Nói không quá, tôi đã yêu nơi này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đây thực sự là vùng đất rất đặc biệt.

Tôi đến Việt Nam dịp này để tham gia một sự kiện tiền đề cho việc ra mắt một private club (câu lạc bộ riêng tư, kín tiếng) tư nhân dành cho giới tinh hoa đầu tiên tại đất nước của các bạn. Khi đến Đà Lạt, tôi hoàn toàn bị thuyết phục với quyết định xây dựng một CLB như vậy tại đây.

Những "di sản thiên nhiên" tuyệt sắc sẵn có tại Đà Lạt khiến nơi này hội tụ đủ các yếu tố để xây dựng một mô hình nghỉ ngơi và giải trí đẳng cấp hàng đầu thế giới với sự riêng tư, xa hoa và đẹp đẽ. Một dịch vụ mà không phải cứ có tiền là có thể thụ hưởng, một CLB không phải cứ có tiền là có thể trở thành thành viên, giống như những CLB dành cho giới siêu giàu và tinh hoa trong xã hội ở nhiều thành phố nổi tiếng trên thế giới.

Đà Lạt với nhiều cảnh đẹp, nằm trong top 3 điểm ngắm hoa đẹp nhất thế giới. Ảnh: Đặng Văn An

- Ông tin rằng Đà Lạt sẽ thành công với mô hình giải trí riêng tư và xa hoa cho giới siêu giàu chứ?

Nhiều năm đảm nhiệm vai trò giám đốc ẩm thực và nhà hàng phụ trách nhiều private club nổi tiếng toàn cầu như Soho House, 6 Grosvenor Place, tôi có cơ hội đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều tỷ phú, nhiều hoàng gia trên thế giới. Mỗi chuyến đi, mỗi cuộc gặp gỡ cho tôi một kinh nghiệm về sự quan sát, đánh giá tiềm năng. Tôi cho rằng Đà Lạt với lịch sử riêng và tiềm năng, vị thế trong quá khứ, hiện tại và tương lai, hoàn toàn có thể thành công với mô hình giải trí mới này.

Đà Lạt cũng đang thu hút được những nhà đầu tư hội tụ đủ các yếu tố về mặt tài chính, với sự hợp tác của những huyền thoại hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kiến trúc, chăm sóc sức khoẻ và phát triển dịch vụ nghỉ dưỡng... Nhờ đó, cơ sở hạ tầng chuẩn bị cho dịch vụ private club để phục vụ giới thượng lưu đang được xây dựng. Tôi rất mong chờ được thấy công trình private club đầu tiên tại Việt Nam được hoàn thiện.

Tôi tin dự án này sẽ khiến mọi người sửng sốt và bất ngờ. Người Việt Nam, đặc biệt là tầng lớp tinh hoa, cũng như giới thượng lưu khắp thế giới, luôn cần có những nơi được phục vụ một cách đặc biệt, một nơi mang đến cho họ một cảm giác họ là riêng, là duy nhất, một dịch vụ được thiết kế để phục vụ từng cá nhân, với những nhu cầu cá nhân, những cảm xúc hoàn toàn riêng tư và khác biệt.

Tom Parker Bowles gọi Đà Lạt là vùng đất diệu kì, đầy tiềm năng. Ảnh: Phan Tấn Đạt

- Ông đã dành nhiều lời khen cho các điểm đến tại Việt Nam. Còn về ẩm thực, với chuyên môn sâu sắc của mình, ông có ấn tượng gì đặc biệt không?

Công việc của tôi là một chuyên gia ẩm thực. Thế nên, khám phá món ăn bản địa là điều tôi không bao giờ bỏ lỡ khi đến bất kỳ một nơi mới nào. Trước khi đến Việt Nam, tôi đã đặc biệt yêu thích món phở, bún chả, bánh mì và bún bò Huế. Tôi từng thử chúng ở các cửa hàng tại London, Anh và New York, Mỹ. Các món ăn đó dù ngon đến mấy, nhưng tôi tin không có gì sánh được với việc thưởng thức tại chính quê nhà của chúng. Ý tôi là, dù Phở ở Anh hay Mỹ ngon đến mấy, thì tôi vẫn thích thử hương vị món ăn đó tại Việt Nam, nơi khai sinh ra chúng. Sự đa dạng vùng miền là điểm khiến ẩm thực Việt Nam trở nên đặc biệt và xứng đáng được quốc tế công nhận. Khi đến Việt Nam và thưởng thức các món ăn ngon, đặc biệt trong một không gian mộng mơ như Đà Lạt, tôi cảm thấy như đang sống trong thiên đường vậy.

Một “Pari thu nhỏ” giữa lòng Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang

- Việt Nam, trong ba năm gần đây đã được Michelin Guide đến trao sao cho 9 nhà hàng và đưa hàng trăm nhà hàng khác vào danh sách gợi ý. Ông đánh giá như thế nào về điều này?

Tôi thích ăn các món đường phố, dân dã hơn là trải nghiệm ẩm thực kiểu Michelin. Tuy vậy, việc Michelin Guide hiện diện tại Việt Nam cũng là một bước tiến quan trọng trong đánh giá của giới chuyên gia quốc tế với ẩm thực Việt Nam, giúp điểm đến ngày càng thu hút khách quốc tế. Tôi kỳ vọng Michelin sẽ tôn vinh nhiều hơn những món ăn truyền thống, mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương thay vì chỉ tập trung vào các nhà hàng kiểu Pháp hay Nhật.

Một dự án private club sắp ra mắt tại Đà Lạt. Ảnh phối cảnh: TOD

- Cảm xúc đọng lại nhiều nhất trong tâm trí ông trong chuyến đi đến Việt Nam lần này là gì?

Chuyến đi lần này tuy ngắn ngủi nhưng để lại trong lòng tôi nhiều cảm xúc và kỳ vọng. Việt Nam là một trong những vùng đất kỳ diệu nhất mà tôi từng đến. Tôi thực sự cảm thấy vinh dự khi được đặt chân tới đây và hy vọng sớm quay trở lại. Từ góc nhìn một chuyên gia ẩm thực và lối sống, tôi thấy rằng Việt Nam không chỉ thu hút khách nhờ vẻ đẹp thiên nhiên, mà nơi đây còn giàu có văn hoá bản địa, quyến rũ về ẩm thực địa phương để. Đây là những chất liệu để qua những bàn tay của những người kiến tạo tầm cỡ có thể tạo ra một sân chơi, một điểm đến dành cho giới thượng lưu.

Với Đà Lạt, tôi tin rằng, giấc mơ về một private club - nơi hội tụ những cá nhân tinh hoa trong một không gian riêng tư đẳng cấp - sẽ sớm trở thành hiện thực. Tôi tin là sớm thôi, Việt Nam sẽ có vị trí riêng của mình trên bản đồ những điểm đến của giới siêu giàu quốc tế.

- Xin cám ơn ông về những chia sẻ ấn tượng và tình yêu mà ông dành cho Việt Nam.

Phong Anh (thực hiện)