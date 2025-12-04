Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bãi Cháy hưởng lợi từ sức nóng du lịch

- Là chuyên gia có nhiều năm theo dõi, nghiên cứu thị trường BĐS miền Bắc, ông đánh giá thế nào về sự lột xác của điểm đến Bãi Cháy, Quảng Ninh?

Bãi Cháy từ lâu đã là điểm sáng du lịch với thương hiệu ngày càng được khẳng định. Đây là khu vực sở hữu nhiều lợi thế: kết nối giao thông, cảnh quan thiên nhiên, đặc biệt là gần kề vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên thế giới, cùng các chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn.

Các dự án tại khu vực này đang hưởng lợi rõ rệt từ hệ thống hạ tầng được nâng cấp mạnh mẽ, đặc biệt là tuyến cao tốc kết nối Bãi Cháy - Hạ Long với Hải Phòng - Hà Nội. Việc rút ngắn thời gian di chuyển còn khoảng gần 2 giờ đã giúp du khách đến Bãi Cháy thường xuyên hơn, không chỉ vào mùa hè mà cả mùa thu đông, qua đó làm gia tăng tiềm năng khai thác các BĐS gắn với du lịch nghỉ dưỡng.

Phối cảnh đại đô thị Sun Elite City hội tụ “1.001 tiện ích” vui chơi, giải trí đẳng cấp. Ảnh: Sun Property.

Nắm bắt cơ hội này, nhiều nhà đầu tư đã kiến tạo các dự án quy mô lớn tại Bãi Cháy. Điển hình như Tập đoàn Sun Group với dự án đại đô thị nghỉ dưỡng Sun Elite City với nhiều tiện ích như Sun World Ha Long, quảng trường Sun Carnival, cảng tàu khách quốc tế, chợ đêm VUI-Fest… giúp thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Đây chính là “đòn bẩy” cho BĐS Bãi Cháy tăng trưởng, đặc biệt là dòng sản phẩm khai thác lưu trú.

- Khách du lịch gia tăng tác động như thế nào đến hiệu quả, tiềm năng khai thác của quần thể này?

Nhiều số liệu đã chỉ ra lượng khách du lịch đến Quảng Ninh nói chung, Bãi Cháy nói riêng tăng mạnh qua từng năm. Thời gian lưu trú của khách cũng tăng đáng kể nhờ sự gia tăng các trải nghiệm, sản phẩm du lịch độc đáo, thay vì chỉ đến để thăm vịnh rồi về. Đặc biệt, địa phương liên tục có những chương trình kích cầu du lịch qua từng tháng, từng quý, cộng với việc đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh giúp lượng khách quốc tế ngày càng đông.

Vì thế, Bãi Cháy (Quảng Ninh) sẽ hưởng lợi nhờ nhóm khách có nhu cầu lưu trú dài ngày, thuê căn hộ nghỉ dưỡng, sử dụng dịch vụ cao cấp. Sun Elite City đón trúng “điểm rơi” này, đặc biệt khi quần thể sở hữu Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long hiện đại bậc nhất cả nước, có thể đón dòng khách cao cấp, mức chi tiêu cao, du lịch đường biển.

Dự kiến cả năm, cảng tàu khách Hạ Long đón 90.000 lượt khách quốc tế, cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: Ánh Dương

Sun Elite City là lựa chọn đầu tư tốt

- Với sự đầu tư bài bản của Sun Group suốt 10 năm qua, Sun Elite City được kỳ vọng sẽ nâng tầm Bãi Cháy thành điểm đến quốc tế. Quan điểm của ông thế nào?

Như tôi đã chia sẻ, Bãi Cháy sát vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên thế giới. Điều này đã đủ để xem Bãi Cháy là một điểm đến quốc tế rồi. Tuy nhiên, để phát triển kinh tế du lịch, để khách du lịch hạng sang “rút ví” nhiều hơn thì chúng ta cần có những dịch vụ cao cấp hơn nữa. Tôi thấy đây là điều mà Tập đoàn Sun Group đang hướng đến với đại đô thị Sun Elite City.

Tôi được biết từ chục năm trước, tập đoàn này đã bắt đầu cải tạo bãi biển Bãi Cháy, đầu tư các khu vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao, và giờ lại đầu tư thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ khác để hoàn thiện hệ sinh thái du lịch tại đây. Khi toàn bộ đại đô thị đi vào hoạt động, Bãi Cháy sẽ có thêm không gian du lịch hiện đại không kém gì các điểm đến nổi tiếng trên thế giới.

Bãi Cháy đang trên đà trở thành trung tâm phát triển kinh tế biển, kinh tế đêm. Ảnh: Ánh Dương

- Theo ông, Sun Elite City có phải lựa chọn tốt để đầu tư bất động sản?

Rõ ràng đây là lựa chọn tốt để đầu tư bất động sản trong trung và dài hạn. Điều này tôi có thể khẳng định chứ không phải dự báo nữa. Khi quần thể Sun Elite City hoàn thiện, Bãi Cháy trở thành trung tâm du lịch quốc tế, bất động sản sẽ là lĩnh vực đầu tiên được hưởng lợi, kéo theo đó là các hoạt động đầu tư lưu trú, kinh doanh, buôn bán sầm uất.

- Ông ấn tượng điều gì nhất ở Sun Elite City?

Điều ấn tượng đầu tiên là “cái tâm” mà Sun Group đặt vào dự án này. Đây là một dự án định hướng phát triển theo các mô hình kinh tế đêm, kinh tế biển thành công trên thế giới. Sun Elite City kiến tạo một quần thể “tất cả trong một” với rất nhiều tiện ích, dịch vụ đẳng cấp để phục vụ khách du lịch. Đây là yếu tố quan trọng tạo nên một quần thể đô thị du lịch bền vững.

Khi được đầu tư và vận hành bởi các đơn vị uy tín, dự án không chỉ đảm bảo chất lượng mà còn gia tăng niềm tin cho khách hàng cũng như nhà đầu tư, mở ra triển vọng phát triển dài hạn cho bất động sản nghỉ dưỡng tại khu vực này. Theo đó, khách du lịch được hưởng thụ, doanh nghiệp có lợi và địa phương cũng ngày càng phát triển, được nâng tầm.

- Xin cảm ơn ông!

Ánh Dương (thực hiện)