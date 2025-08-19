Cách Hà Nội khoảng 160km, Hạ Long (TP Hạ Long cũ) là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu, không chỉ ở Quảng Ninh hay khu vực miền Bắc mà còn trên toàn quốc và khắp thế giới.

Sau khi sáp nhập, nhiều phường/xã cũ của TP Hạ Long được đổi thành các phường mới như Hạ Long, Tuần Châu, Việt Hưng, Bãi Cháy… Nơi đây không chỉ có những vịnh biển tuyệt đẹp, mà còn có nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn và nền ẩm thực phong phú.

Nếu chỉ có 1 ngày ở Hạ Long, du khách có thể lựa chọn ghé thăm một vài địa điểm du lịch phù hợp được gợi ý dưới đây, vị trí không quá xa khu vực trung tâm, lại có nhiều góc chụp ảnh đẹp.

Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh (đường Trần Quốc Nghiễn, phường Tuần Châu): Bảo tàng đón khách vào các ngày trong tuần, trừ thứ Hai. Giờ mở cửa từ 8h-11h30 và từ 13h30-17h. Giá vé 30.000 đồng/người lớn, 20.000 đồng với học sinh sinh viên và 10.000 đồng với trẻ em dưới 6 tuổi.

Ảnh: Bảo tàng Quảng Ninh

Bảo tàng 3D Funny Art (phường Bãi Cháy): Nằm trong trung tâm thương mại Marine Plaza, bảo tàng 3D Funny Art cũng là địa điểm check-in hút khách tại địa phương với hơn 40 bức tranh theo chủ đề động vật, phiêu lưu, viễn tưởng... Bảo tàng mở cửa từ 9h-22h, giá vé là 80.000 đồng/lượt.

Công viên Tuần Châu (đảo Tuần Châu, phường Tuần Châu): Đây là điểm đến hấp dẫn mà du khách có thể ghé thăm và vui chơi trong ngày với nhiều trò chơi như xe lửa cổ tích, cầu trượt, tàu lượn siêu tốc, đĩa bay, đu quay dây văng...

Công viên mở cửa từ 8h-22h. Giá vé là 350.000 đồng/người lớn, trẻ em dưới 1m được miễn phí. Nếu muốn xem trình diễn cá heo hoặc nhạc nước, du khách phải mua thêm vé, giá 100.000 đồng/người lớn và 60.000 đồng/trẻ em.

Ở Hạ Long có nhiều quán cà phê đẹp, tầm nhìn ra vịnh biển

Ngoài ra, du khách có thể tắm biển hoặc khám phá biển đảo theo tour. Mỗi tour kéo dài khoảng nửa ngày, với các hành trình đi qua các điểm đến trên vịnh Hạ Long như hòn Gà Chọi, hòn Đỉnh Hương, hang Sửng Sốt, động Thiên Cung, đảo Titop...

Các quán cà phê có tầm nhìn và thiết kế đẹp cũng là địa điểm check-in thích hợp cho du khách trong 1 ngày vui chơi ở Hạ Long. Một số quán được gợi ý như: La Luna Coffee Hạ Long, Đồi Mặt Trời Hạ Long, Hải Đăng Coffee, Thông Zeo, Cam Cafe…

Ăn gì trong 1 ngày ở Hạ Long?

Những món ăn nổi tiếng ở Hạ Long phần lớn được chế biến từ nguồn nguyên liệu hải sản phong phú như cù kỳ, bề bề, sá sùng, ngán, tôm, cua, cá, mực...

Mặc dù được đánh giá là điểm đến có mức chi tiêu đắt đỏ nhưng nếu biết những địa chỉ ăn uống quen thuộc của người bản địa, du khách vẫn có thể thoải mái thưởng thức nhiều món ngon với giá phải chăng.

Bún cù kỳ: Đây là món ăn phổ biến với người dân ở Hạ Long, có thể thưởng thức vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Ngoài nguyên liệu chính là cù kỳ, món bún còn được phục vụ một số loại hải sản khác như bề bề, mực… ăn kèm nước dùng có vị chua dịu, ngọt thanh từ dứa, cà chua.

Tới Hạ Long, du khách có thể tìm và thưởng thức bún cù kỳ ở một số địa chỉ quen thuộc của người bản địa như: Bún cù kỳ Hường Béo; bún hải sản khách sạn Công Đoàn; bún cù kỳ Minh Béo; bún cù kỳ Quốc Huy...

Một bát bún cù kỳ ở Hạ Long thông thường có giá khoảng 50.000 đồng

Bánh cuốn chả mực: Món ăn này được cả người bản địa và du khách thập phương yêu thích, thưởng thức hàng ngày ở Hạ Long. Du khách có thể tìm và ăn bánh cuốn chả mực ở một số địa chỉ quen thuộc với bà con địa phương như quán bà Ngân, bà Yến, quán Gốc Bàng hoặc trong chợ địa phương vào ban ngày.

Một suất có giá khoảng 40.000-60.000 đồng, tùy khẩu phần.

Sam: Ở Hạ Long, sam được chế biến thành khá nhiều món như xào chua ngọt, làm chả, trứng sam... Đây cũng là nguyên liệu có giá thành cao, không phải lúc nào cũng có thể thưởng thức.

Du khách có thể trải nghiệm các món ngon từ sam ở quán bà Tỵ, quán Sam Quảng Yên, hoặc ghé khu ăn vặt của chợ Hạ Long 1 vào buổi chiều để nếm thử món chả sam, sam chua ngọt.

Tuy nhiên, sam là hải sản có tính hàn nên du khách cần cân nhắc trước khi ăn, nhất là với người dễ bị dị ứng hoặc bụng dạ yếu.

Chén sam chua ngọt, kèm chả trứng sam ở chợ Hạ Long 1 có giá 60.000 đồng

Sữa chua trân châu: Đây là món ăn vặt nổi tiếng ở Hạ Long mà du khách không nên bỏ lỡ. Sữa chua ở đây được ủ thủ công, có độ mềm mịn, không bị dăm đá, ăn kèm trân châu dẻo rất ngon. Sữa chua trân châu có giá bình dân, chỉ 15.000-25.000 đồng/cốc.

Một số địa chỉ thưởng thức sữa chua trân châu Hạ Long được gợi ý là sữa chua cô Phượng hoặc hàng cô Nghi, Tuấn Liên.

Trên đây là gợi ý một số địa điểm vui chơi, ăn uống để du khách tham khảo.

Tuy nhiên, trong thời gian 1 ngày, bạn nên cân nhắc lựa chọn ghé thăm 1-2 địa điểm, trải nghiệm 4-5 món khác nhau theo từng bữa trong ngày để lịch trình khám phá không bị dày đặc, vừa đảm bảo sức khỏe, vừa vui lại không quá tốn kém.