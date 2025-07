XEM VIDEO:

Chiều 21/7, tâm bão số 3 Wipha cách Quảng Ninh khoảng 120km, Hải Phòng 260km, Hưng Yên 280km và Ninh Bình khoảng 310km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 9-10 (75–102km/h), giật cấp 12. So với 3 giờ trước, sức gió này đã tăng 1 cấp và khả năng tiếp tục mạnh thêm.

Bà Nguyễn Thanh Bình, Dự báo viên chính Phòng Dự báo số trị viễn thám, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa đưa ra phân tích về diễn biến và tác động của bão.

Theo đó, tâm bão số 3 đã có diễn biến thay đổi trong đêm qua, đổ bộ vào khu vực phía Nam Trung Quốc trước khi di chuyển qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Sáng sớm nay, từ bán đảo Lôi Châu, bão Wipha đi xuống vịnh Bắc Bộ, tốc độ xu hướng giảm, chậm lại. Trong vài giờ gần đây, khi xuống vịnh Bắc Bộ, bão có xu hướng tăng tốc. Hiện nay, tốc độ di chuyển trung bình của bão là 15km/h theo hướng Tây Tây Bắc.

Hướng di chuyển của bão số 3 cập nhật chiều 21/7. Nguồn: NCHMF

Bà Bình phân tích, hoàn lưu của mây bão hiện nay khá rộng. Ảnh mây vệ tinh cho thấy mây đã bao phủ khắp Đông Bắc Bộ và một bên mở rộng đến tận phía Đông khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Tuy nhiên, theo bà Bình, phần mây dày và mây đối lưu phát triển có thể gây mưa lại nằm trong phạm vi hẹp. Vì vậy, hôm nay 21/7, ở Hà Nội và một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ trời âm u, mưa chưa nhiều. Nhưng với xu hướng di chuyển của cơn bão số 3 Wipha, khi xuống vịnh Bắc Bộ, tổ chức mây sẽ ổn định lại, cường độ có thể tăng thêm.

Chuyên gia khí tượng đặc biệt nhấn mạnh, trong những giờ tới, khi bão di chuyển sát vào khu vực ven biển nước ta, vùng mây đối lưu sẽ tiến đến gần hơn và mưa sẽ tăng lên.

Cũng theo bà Bình, theo tính toán của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa sẽ tăng lên trong chiều tối nay và mưa nhiều nhất trong đêm nay cho đến sáng ngày mai (22/7), khi tâm bão tiến gần khu vực ven biển nước ta.

Bà Bình nhấn mạnh, vùng mưa đang lưu ý là vùng núi phía Đông Bắc; khu vực phía Nam đồng bằng, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An. Dự báo, vùng mưa lớn nhất do bão gây ra sẽ nằm ở khu vực vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An.

Mưa cực đoan có thể gây ngập úng ở vùng trũng, và đặc biệt có thể gây lũ quét, sạt lở đất rất nghiêm trọng ở vùng núi.

Đồng thời, bà Bình cảnh báo, sạt lở đất không chỉ xảy ra trong thời điểm mưa lớn nhất. Ngay cả sau khi bão tan, mưa vẫn tiếp diễn, dù không quá dữ dội nhưng nguy cơ lũ quét, trượt lở đất vẫn ở mức cao. Nhiều trường hợp mưa giảm rồi nhưng sạt lở vẫn xảy ra nghiêm trọng do nền đất đã yếu và ngấm nước lâu ngày.