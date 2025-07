Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 3 ngày tới (21/7-23/7), hình thái thời tiết chung là dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ nối với cơn bão số 3 hoạt động mạnh. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (21-23/7), do ảnh hưởng của bão số 3 (Wipha), trời đầy mây, có mưa to đến rất to và giông, đặc biệt, đêm 21/7, gió tây bắc đến bắc cấp 4-5, sau tăng lên cấp 6-7, giật cấp 9.

Thời tiết Hà Nội mưa rất lớn trong 3 ngày 21-23/7. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Mức nhiệt ngày 21/7 giảm mạnh so với hôm trước từ 5-6 độ, cao nhất còn 29 độ, sau đó giảm tiếp còn 27 độ vào ngày 22/7; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-25 độ.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng cho biết thời tiết ở Bắc Bộ trong 3 ngày tới (21-23/7) rất lớn do ảnh hưởng của bão số 3; tổng lượng mưa có nơi lên đến 600mm.

Trong đó, từ ngày 21-22/7, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 120-250mm, có nơi trên 400mm.

Các nơi khác của Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).

Từ đêm 22-23/7, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 60-100mm, có nơi trên 200mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh lượng mưa giảm hơn, phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).

Cơ quan khí tượng lưu ý những khu vực xảy ra mưa giông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ; sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Người dân nên thường xuyên kiểm tra dự báo thời tiết, hạn chế ra đường khi xảy ra mưa giông lớn; chủ động phương án an toàn trong sinh hoạt và đi lại.

Thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày tới (21-23/7):