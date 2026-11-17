Tại buổi tập huấn cùng Ủy ban Olympic Việt Nam ngày 9/11, hai chuyên gia Herbalife nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cá nhân hóa dinh dưỡng theo từng môn thể thao, ứng dụng khoa học giúp đội ngũ chuyên môn hỗ trợ vận động viên hiệu quả hơn.

Buổi tập huấn chuyên đề “Dinh dưỡng và hồi phục cho các môn thể thao sức bền và sức mạnh” do Herbalife phối hợp cùng VOC tổ chức ngày 9/11/2026 tại Hà Nội

Mỗi môn thể thao có một “hồ sơ” nạp năng lượng riêng

Ngày 9/11/2026, tại Hà Nội, Herbalife phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) tổ chức tập huấn “Dinh dưỡng và hồi phục cho các môn thể thao sức bền và sức mạnh”. Chương trình do hai chuyên gia Herbalife là Tiến sĩ Luigi Gratton và Tiến sĩ Krissy Ladner dẫn dắt, thu hút khoảng 200 huấn luyện viên, vận động viên, bác sĩ và cán bộ chuyên môn, đồng thời kết nối qua Zoom. Hoạt động tiếp nối hợp tác giữa Herbalife và VOC, trong đó Herbalife cung cấp sản phẩm dinh dưỡng cho hơn 1.000 lượt vận động viên xuất sắc.

Theo các chuyên gia, nhu cầu dinh dưỡng phụ thuộc vào cường độ, thời gian vận động và thể trạng. Tiến sĩ Luigi Gratton chia sẻ: “Với cự ly rất ngắn, chẳng hạn chạy nước rút 100 m, vận động viên không cần nạp dinh dưỡng trong lúc thi đấu. Nhưng với marathon hoặc đạp xe đường dài, họ cần bổ sung nước, chất điện giải và carbohydrat để tiếp năng lượng trong lúc vận động.”

Bộ công cụ nạp năng lượng

Học viên được giới thiệu “đĩa ăn thành tích” theo cường độ tập luyện, với lượng carbohydrat phù hợp, protein phân bổ đều trong ngày (20 - 40 g mỗi bữa, cách nhau 3 - 4 giờ) và chất béo lành mạnh, omega-3. Tiến sĩ Luigi Gratton nhấn mạnh: “Dinh dưỡng cần được tính đến trước, trong và sau khi vận động. Mỗi giai đoạn đều cần những dưỡng chất phù hợp. Trước tiên là cân đối chất dinh dưỡng, đồng thời phân bổ chúng hợp lý suốt cả ngày.”

Tiến sĩ Krissy Ladner

Với bù nước, các chuyên gia phân tích cơ chế điều hòa thân nhiệt, lượng mồ hôi và natri mất đi, cùng lộ trình bù nước thực tế theo hướng dẫn của Đại học Y học Thể thao Hoa Kỳ (ACSM). Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, các chuyên gia lưu ý cần đánh giá nhu cầu bù nước của từng người dựa trên nhiệt độ, độ ẩm và lượng mồ hôi mất đi, thay vì áp dụng theo cảm tính.

Ba nhóm môn, ba kế hoạch

Các chuyên gia làm rõ nhu cầu dinh dưỡng khác nhau giữa nhóm môn sức mạnh, sức bền và đồng đội, trong đó môn sức bền cần nhiều carbohydrat, còn môn sức mạnh cần đủ năng lượng và protein để hỗ trợ cơ bắp. Qua tình huống vận động viên cử tạ và đua xe đạp đường dài, học viên nhận diện sự khác biệt về nhu cầu carbohydrat và rủi ro dinh dưỡng, gồm giảm cân cấp tốc và năng lượng khả dụng thấp. Kế hoạch dinh dưỡng ngày thi đấu được xây dựng từ các món ăn quen thuộc như cháo gà, bánh mì.

An toàn thực phẩm bổ sung và phòng, chống doping

Với vận động viên thi đấu, các chuyên gia nhấn mạnh rằng vận động viên chịu trách nhiệm với những gì mình sử dụng. Vì vậy, cần biết nhận diện dấu hiệu cảnh báo và dấu hiệu đáng tin cậy trong các tuyên bố về dinh dưỡng, tuân thủ quy định của Cơ quan Phòng, chống Doping Thế giới (WADA), và ưu tiên sản phẩm đã được bên thứ ba kiểm nghiệm độc lập (như chứng nhận NSF hay BSCG), tiêu biểu là dòng sản phẩm Herbalife24.

*Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Hồi phục tốt hơn, thi đấu tốt hơn

Chương trình nhấn mạnh vai trò của hồi phục trong nâng cao hiệu quả tập luyện, thông qua theo dõi giấc ngủ, mức độ đau mỏi cơ, tâm trạng và phong độ, đồng thời ưu tiên giáo án, dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý. Trong phần thực hành, học viên xây dựng kế hoạch nạp năng lượng và hồi phục trước, trong và sau thi đấu.

Học viên thực hành xây dựng kế hoạch nạp năng lượng cho môn thể thao của mình

Khép lại phần dinh dưỡng, Tiến sĩ Krissy Ladner đúc kết ba bước: hiểu yêu cầu, ứng dụng khoa học và cá nhân hóa chiến lược, phù hợp với từng môn thể thao và vận động viên.

Đánh giá về buổi tập huấn, ông Trần Văn Mạnh, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, cho biết: “Những chia sẻ từ các chuyên gia quốc tế đã giúp đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên và y bác sĩ thể thao Việt Nam cập nhật xu hướng khoa học thể thao hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện.”

Hai buổi tập huấn phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng thể thao Việt Nam của Herbalife. Thông qua hợp tác chiến lược lâu năm, Herbalife cung cấp sản phẩm dinh dưỡng cho các đội tuyển bóng đá quốc gia và hơn 1.000 lượt vận động viên xuất sắc, đồng thời hỗ trợ đào tạo chuyên sâu với các chuyên gia quốc tế, góp phần nâng cao kiến thức dinh dưỡng thể thao.

Thành lập năm 1980, Herbalife hướng tới trở thành một trong những công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất. Các sản phẩm của Herbalife được phát triển dựa trên nền tảng khoa học, liên tục nghiên cứu, đổi mới và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt.

*Thực phẩm Herbalife không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

(Nguồn: Herbalife Việt Nam)