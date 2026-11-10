Khoá tập huấn chuyên sâu về dinh dưỡng, kiểm soát thể trạng và phục hồi nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện bóng đá do VFF tổ chức tại Hà Nội vào ngày 10/11.

Hơn 100 học viên đã tham gia chương trình tập huấn chuyên đề “Ứng dụng dinh dưỡng thể thao và hồi phục nhằm nâng cao thành tích bóng đá” do VFF và Herbalife tổ chức hôm nay (10/11) tại Hà Nội. Các học viên là HLV, trợ lý HLV, cán bộ chuyên môn và quản lý bóng đá Việt Nam, trong khi đứng lớp giảng dạy là các chuyên gia thể thao tại Mỹ.

Hơn 100 học viên tham gia lớp tập huấn

Nội dung đào tạo được xây dựng theo hướng kết hợp kiến thức khoa học với tình huống thực tiễn, tập trung vào cơ chế chuyển hóa năng lượng trong bóng đá, nhu cầu dinh dưỡng theo cường độ vận động và phương pháp thiết lập kế hoạch dinh dưỡng cho VĐV.

Các chuyên gia thể thao quốc tế tại chương trình tập huấn

Từ cơ sở trên, học viên được hướng dẫn xây dựng khẩu phần theo nguyên tắc “đĩa ăn thành tích”, đồng thời phân bổ dinh dưỡng hợp lý trước, trong và sau mỗi buổi tập hoặc trận đấu nhằm tối ưu hóa khả năng cung cấp năng lượng và tái tạo thể lực. Các học viên cũng được trang bị kiến thức liên quan quản lý thành phần cơ thể, chiến lược bù nước, dinh dưỡng khi di chuyển, đặc điểm nhu cầu của cầu thủ trẻ và cầu thủ nữ...; vấn đề thiếu hụt năng lượng tương đối trong thể thao (REDs), dinh dưỡng hỗ trợ quá trình hồi phục khi chấn thương hoặc mắc bệnh cũng được phân tích dưới góc độ sinh lý và y học thể thao.

Với trang bị từ lớp tập huấn, các kiến thức được chuyển hóa thành quy trình có khả năng áp dụng trong công tác huấn luyện và quản lý cầu thủ. Hoạt động tập huấn là bước tiếp nối chương trình hợp tác giữa VFF và đối tác từ năm 2021.