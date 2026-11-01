Một bát phở có thể chứa gần 4,5g muối, gần bằng mức tối đa 5g muối/ngày mà Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị cho người trưởng thành, theo GS.TS dinh dưỡng Lê Danh Tuyên.

Tại tọa đàm khuyến nghị chính sách và tuyên bố đồng thuận giảm tiêu thụ natri để phòng ngừa bệnh tim mạch và đột quỵ, do Hội Đột quỵ Việt Nam phối hợp tổ chức mới đây, GS.TS Lê Danh Tuyên, Chủ tịch Hội Tiết chế Dinh dưỡng Việt Nam, cho biết mỗi bát phở có thể chứa gần 4,5g muối, chủ yếu ở nước dùng.

Theo ông, lượng muối này gần bằng mức WHO khuyến nghị cho cả ngày. Nếu tiếp tục ăn các món khác và sử dụng thêm gia vị mặn, tổng lượng muối tiêu thụ có thể vượt ngưỡng khuyến nghị.

Thực tế, muối không chỉ có trong phở mà còn được đưa vào cơ thể qua nước mắm, bột canh, nước tương, gia vị và thực phẩm chế biến sẵn.

Theo điều tra quốc gia, người Việt tiêu thụ trung bình khoảng 8,1g muối/ngày, cao gần gấp đôi mức WHO khuyến nghị. Nam giới ăn mặn hơn nữ. Trong khi đó, lượng natri dư thừa có thể làm tăng huyết áp, từ đó gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đặc biệt là nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Thực tế, đây là những căn bệnh gây nên cái chết của đại đa số người Việt mỗi năm.

33% số ca tử vong do các bệnh không lây nhiễm là người mắc bệnh tim mạch. Nguồn: WHO

PGS.TS Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nhấn mạnh: “Giảm tiêu thụ natri bằng cách giảm muối và gia vị mặn là một trong những giải pháp có hiệu quả cao để phòng ngừa tăng huyết áp, đột quỵ và các bệnh tim mạch”.

Các chuyên gia khuyến cáo giảm muối không có nghĩa là loại bỏ hoàn toàn muối khỏi khẩu phần ăn. Điều quan trọng là kiểm soát lượng muối sử dụng trong chế biến, hạn chế gia vị mặn và lựa chọn thực phẩm hợp lý.

Theo hướng dẫn của WHO năm 2025, người trưởng thành có thể cân nhắc sử dụng muối giảm natri có chứa kali thay cho muối ăn thông thường. Tuy nhiên, khuyến nghị này không áp dụng cho tất cả mọi người. Người suy giảm chức năng thận hoặc có tình trạng sức khỏe ảnh hưởng đến khả năng đào thải kali cần được tư vấn y tế trước khi sử dụng. Phụ nữ mang thai và trẻ em cũng không thuộc nhóm đối tượng áp dụng khuyến nghị của WHO.

Bên cạnh đó, việc ghi nhãn dinh dưỡng ở mặt trước bao bì cũng được chuyên gia của 4 hiệp hội (Đột quỵ Việt Nam, Tiết chế Dinh dưỡng Việt Nam, Người giáo dục Bệnh đái tháo đường Việt Nam và Hội Dinh dưỡng Việt Nam) đề xuất nhằm giúp người tiêu dùng nhận biết thành phần dinh dưỡng và lựa chọn thực phẩm lành mạnh dễ dàng hơn.

Đối với người dân, các biện pháp thiết thực là giảm muối, nước mắm, nước tương, bột nêm và gia vị giàu natri; hạn chế thực phẩm chế biến sẵn; đọc nhãn dinh dưỡng trước khi mua; ăn đa dạng rau quả và lựa chọn khẩu phần phù hợp với tình trạng sức khỏe.