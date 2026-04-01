Talkshow Mở trang sách - Đánh thức kỳ quan vừa diễn ra tại Đường sách TPHCM. Sự kiện tổ chức trong khuôn khổ tháng "Văn hóa đọc", thu hút sự tham gia của nhiều diễn giả khách mời, chuyên gia giáo dục và các độc giả.

Talkshow văn hóa đọc có sự tham gia của các diễn giả từ lĩnh vực giáo dục, công nghệ.

Buổi giao lưu có sự góp mặt của Tiến sĩ Trịnh Cam Ly (Chuyên viên phòng giáo dục phổ thông - Sở GD&ĐT TPHCM) và ông Nguyễn Huy - chuyên gia công nghệ, phần nào tháo gỡ những băn khoăn của phụ huynh về việc cân bằng giữa công nghệ và văn hóa đọc.

Sự kiện giới thiệu bộ đôi sách tương tác AR Phiêu lưu Ngân Hà và Khu rừng kỳ thú với điểm đặc biệt nằm ở việc tích hợp công nghệ vào từng trang sách, cho phép trẻ em không chỉ đọc mà còn tương tác trực tiếp với nội dung thông qua hình ảnh 3D và âm thanh sống động.

AR (công nghệ thực tế ảo tăng cường) kết hợp cùng sách giấy được xem là nỗ lực nhằm giải quyết khoảng cách giữa nhu cầu giải trí số và việc đọc truyền thống.

Tiến sĩ Trịnh Cam Ly nhấn mạnh trong kỷ nguyên số, chúng ta không thể ngăn trẻ tiếp xúc với công nghệ, nhưng có thể định hướng cách trẻ dùng công nghệ để học tập.

Trong đó, sách AR chính là chiếc chìa khóa mở khóa trí tưởng tượng, giúp việc học không còn lý thuyết khô khan mà là một hành trình khám phá thực thụ.

Tiến sĩ Trịnh Cam Ly và chuyên gia công nghệ Nguyễn Huy nhận định cần kết hợp công nghệ để giúp trẻ em duy trì thói quen đọc sách.

Tiến sĩ Cam Ly nêu quan điểm ngày nay, công nghệ đã làm thay đổi cách con người tiếp cận tri thức. Nếu sách giấy vẫn giữ nguyên cách đòi hỏi ở trẻ sự kiên nhẫn như trước thì nó sẽ dần mất đi sức hút. Nhưng điều đó không có nghĩa sách giấy lỗi thời mà là nó cần được đặt trong mối quan hệ tích hợp với công nghệ.

“Sách giấy có một lợi thế mà công nghệ khó thay thế, đó là trải nghiệm đọc sâu, góp phần phát triển sự tập trung chú ý và xây dựng tư duy bền vững.

Vì vậy, trong tương lai, sách giấy sẽ càng trở nên giá trị như một không gian tĩnh giúp trẻ đào sâu suy nghĩ”, tiến sĩ nêu quan điểm.

Hướng đi đáng chú ý là mô hình đọc kết hợp, trong đó bộ sách tương tác AR đã tiếp cận đúng hướng. Các tác giả và đơn vị tổ chức bản thảo cần nghiên cứu để có những phiên bản sách kết hợp ngày càng phong phú, đa dạng và hiện đại hơn.

Chuyên gia công nghệ Nguyễn Huy cho rằng vấn đề được nhiều người quan tâm là thách thức cân bằng giữa "chạm công nghệ" và "đọc truyền thống”.

Tuy nhiên, thay vì coi công nghệ là "đối thủ" của sách giấy, anh chọn coi nó là “chiếc cầu dẫn”.

“Thách thức lớn nhất không phải là cấm đoán thiết bị mà là làm sao để nội dung số không 'nuốt chửng' sự tập trung của trẻ”, anh nói.

Do đó, sách AR chính là giải pháp trung dung: Trẻ vẫn được cầm, nắm và lật mở những trang sách thật nhưng lại có thêm sự phấn khích của công nghệ để duy trì sự chú ý.

Các bạn trẻ cùng phụ huynh trải nghiệm bộ sách tương tác AR tại Đường sách TPHCM.

Nguyễn Huy đưa ra lời khuyên: “Đừng để công nghệ làm người trông trẻ, hãy để nó làm chất xúc tác”.

Phụ huynh đóng vai trò chủ động trong quá trình các bé trải nghiệm sách thông qua việc đặt các câu hỏi gợi sự tò mò khám phá và phản biện cho con em mình.

“Hãy dùng công nghệ để kích thích hành động trong thế giới thực thay vì giữ con ở lại mãi trong thế giới ảo”, anh nói.

Bà Đoàn Phương Thoa - đại diện SPACES, đơn vị sản xuất 2 bộ sách cho biết xuất phát điểm đến từ trăn trở làm sao để trẻ em không phải lựa chọn giữa sách giấy và công nghệ.

Sau quá trình tìm hiểu thực tế tại nước ngoài, bà nhận ra tiềm năng của việc kết hợp công nghệ để “hồi sinh” tri thức theo cách sống động hơn.

“AR như chiếc đòn bẩy, không thay thế việc đọc mà giúp kiến thức bước ra khỏi mặt phẳng tĩnh lặng, từ đó dẫn dắt trẻ quay lại với thói quen đọc sách bằng sự say mê", bà Thoa phát biểu.

Sắp tới, đơn vị tích hợp thêm VR, Audiobook để hoàn thiện mô hình văn hóa đọc. Đại diện đơn vị mong áp dụng công nghệ vào sách, góp phần mở cánh cửa tri thức cho thế hệ trẻ em Việt Nam.

